一次丟60隻帝王蟹！新峰海底城還有超大墨西哥龍蝦可以釣

▲彰化新峰海底城常態性放在池子裡面的蝦類、蟹類有近20種。

▲老闆手上拿的超大墨西哥龍蝦市價3萬台幣。

記者陳建竹／彰化報導、攝影

彰化新峰海底城今年8月3日開幕，常態性放在池子裡面的蝦類、蟹類有近20種，包括波士頓龍蝦、澳洲黃帝蟹、白色水蟹、大沙公、大沙母等等，老闆陳佳世手上抓的超大墨西哥龍蝦要價3萬，一樣給釣客釣，辦活動時還曾經一次丟60隻帝王蟹，吸引了全台釣客來這試手氣！

▲波士頓龍蝦。

▲澳洲黃金蟹每隻價值一萬台幣以上。

據老闆表示，紅色的澳洲黃帝蟹大概只有這個釣場釣得到，因為這種蟹1公斤要價4千塊，每一隻都是2公斤以上才會捕撈，因此這裡的黃帝蟹每隻都是萬元台幣起跳，並非每個釣場都會有這麼昂貴的蟹種。此外還會依季節與客人喜好進貨，例如秋天就會進多一點沙公、沙母，冬天大家喜歡吃火鍋，就進多一點帝王蟹。

▲新鋒釣場每週最少進300隻帝王蟹。

▲釣到的蝦蟹可以賣還給釣場。

講到帝王蟹，老闆表示平均一個禮拜最少進貨300隻，生意好的時候會進到600隻，用量比餐廳還多。釣上來後可以讓附設的廚房料理，料理價格在200至300元。如果不料理也可以賣還給釣場，大隻帝王蟹回收價2000元、小隻1500元，這裡消費是2個小時1500元起，對釣客而言，只要釣到一隻就賺回來。

▲釣場最多可容納46人一起下竿。

但是帝王蟹有這麼好釣嗎？據在場釣客表示，其他釣場也釣得到帝王蟹，但一個禮拜最多10隻，但新峰釣場辦活動時曾經一口氣丟60隻帝王蟹入池，因此吸引許多客人遠道而來，包括台北、台東。



新峰海底城龍蝦大釣場

地址：彰化縣和美鎮仁和路93號

電話：0966-125978