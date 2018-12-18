ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

一次丟60隻帝王蟹！新峰海底城還有超大墨西哥龍蝦可以釣

ETtoday旅遊雲

▲彰化新峰海底城常態性放在池子裡面的蝦類、蟹類有近20種。

▲▼老闆手上拿的超大墨西哥龍蝦市價3萬台幣。（圖／記者陳建竹攝）

▲老闆手上拿的超大墨西哥龍蝦市價3萬台幣。

記者陳建竹／彰化報導、攝影

彰化新峰海底城今年8月3日開幕，常態性放在池子裡面的蝦類、蟹類有近20種，包括波士頓龍蝦、澳洲黃帝蟹、白色水蟹、大沙公、大沙母等等，老闆陳佳世手上抓的超大墨西哥龍蝦要價3萬，一樣給釣客釣，辦活動時還曾經一次丟60隻帝王蟹，吸引了全台釣客來這試手氣！

▲▼波士頓龍蝦。（圖／記者陳建竹攝）

▲波士頓龍蝦。

▲▼澳洲黃金蟹每隻價值一萬台幣以上。（圖／記者陳建竹攝）

▲澳洲黃金蟹每隻價值一萬台幣以上。

據老闆表示，紅色的澳洲黃帝蟹大概只有這個釣場釣得到，因為這種蟹1公斤要價4千塊，每一隻都是2公斤以上才會捕撈，因此這裡的黃帝蟹每隻都是萬元台幣起跳，並非每個釣場都會有這麼昂貴的蟹種。此外還會依季節與客人喜好進貨，例如秋天就會進多一點沙公、沙母，冬天大家喜歡吃火鍋，就進多一點帝王蟹。

▲▼新鋒釣場每週最少進300隻帝王蟹。（圖／記者陳建竹攝）

▲新鋒釣場每週最少進300隻帝王蟹。

▲▼釣到的蝦蟹可以賣還給釣場。（圖／記者陳建竹攝）

▲釣到的蝦蟹可以賣還給釣場。

講到帝王蟹，老闆表示平均一個禮拜最少進貨300隻，生意好的時候會進到600隻，用量比餐廳還多。釣上來後可以讓附設的廚房料理，料理價格在200至300元。如果不料理也可以賣還給釣場，大隻帝王蟹回收價2000元、小隻1500元，這裡消費是2個小時1500元起，對釣客而言，只要釣到一隻就賺回來。

▲▼釣場最多可容納46人一起下竿。（圖／記者陳建竹攝）

▲釣場最多可容納46人一起下竿。

但是帝王蟹有這麼好釣嗎？據在場釣客表示，其他釣場也釣得到帝王蟹，但一個禮拜最多10隻，但新峰釣場辦活動時曾經一口氣丟60隻帝王蟹入池，因此吸引許多客人遠道而來，包括台北、台東。


新峰海底城龍蝦大釣場
地址：彰化縣和美鎮仁和路93號
電話：0966-125978

關鍵字： 彰化旅遊 帝王蟹 龍蝦 釣蝦場 和美鎮

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

推薦閱讀

頭城老街古蹟多　盧纘祥故居前的「池塘」以前是「碼頭」！

這一鍋海鮮打5折　波士頓龍蝦500元有找

瞄準草莓控口袋！各式草莓甜點比餡多，也可宅配在家享用

歐洲小吃在台北！道地烤起司配英式烤牛肉　還有酸瓜解膩

小茶栽堂推新品　聖誕應景蛋糕結合翠玉茶與金桔

汽泡飲料換聖誕裝　可口可樂還送毛毯

大甲芋頭正夯　冰淇淋、鮮奶皆吃得到芋頭塊

帳蓬內有雙人床！兩手空空入住豪華露營地　晚餐吃BBQ

Selina的媽媽每週吃！天母「餃當家」水餃、抄手必點

整支爆的爆米花！還可用迷迭香油及玫瑰鹽調味

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

全台30大「經典小鎮」名單出爐

彰化釣蝦場一次丟60隻帝王蟹！

深澳鐵道自行車搶先看

北投亞太夢幻「牛奶湯」湯屋

日本「立山黑部」2019開山時間揭曉

六國餐廳甜點吃到飽每人299元

台北華山小日子商號　文青風選物店

台中太平最新打卡景點「熊熊秘境」

IG必打卡！嘉義落羽松秘境超浪漫

熱門行程

最新新聞更多

台江文化中心2019年1月試營運

阿聯酋聖誕限定機上美酒佳餚

日開徵出國稅　明年1/7起隨機票徵收

台南隱藏版打卡聖地有限定鳳梨吐司

台中曲牆光雕秀、空中花園免費拍！

花蓮業者怒揭暖冬遊補助代墊真相！

台中「菁選」活龍蝦比市價便宜35%

《拜託了便利商店》教高麗菜捲！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366