公益路第一間和牛吃到飽　澳洲M9+和牛油花綿密肉汁多

▲北沢壽喜燒有12年的歷史。（圖／強生與小吠的HYPER人蔘提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／強生與小吠的HYPER人蔘

台中公益路上的北沢壽喜燒專門店，已有12年歷史，最近推出的新菜單是「888和牛饗宴吃到飽」，3種高檔肉品吃到開心一人只要888元，可以免費升級雙享鍋，甜點還吃得到哈根達斯冰淇淋。快來看部落客強生與小吠的HYPER人蔘在《旅遊超爽的！》與大家做的分享。

▲北沢壽喜燒專門店推出和牛吃到飽。

這個套餐的高級肉品有3種可以選擇，包括澳洲M9+和牛、冷藏美國安格斯黑牛、極品松阪豬，全部吃到飽。選擇888元的套餐，menu內所有肉都可以點，但既然有和牛可以選擇，當然是吃高級的。

▲蔬菜無限量供應。

除了肉，據部落客強生與小吠的HYPER人蔘表示，蔬菜也是吃到飽，而且都是健康自然的食物，沒有看到食品。如果菜盤內的蔬菜吃不夠，店內有蔬菜餐車，可以隨時補充。

▲小菜有四種。

日式小品共有黃金泡菜、蘆筍、醃漬小番茄、起司絲四種，採用四樣隨機出兩樣的方式。副食部份有四種可以選擇，包括九州拉麵、白飯、張君雅和烏龍麵。部落客強生與小吠的HYPER人蔘覺得最好吃的是九州拉麵，吃起來口感扎實，沾壽喜醬頗為搭配。

▲左為壽喜鍋，右為辣味噌鍋。

這次用餐，強生與小吠的HYPER人蔘選了壽喜鍋與辣味噌鍋。左邊壽喜鍋是用日本壽喜醬料和柴魚下去調製，鹹甜滋味不管煮什麼東西都好吃。右邊是辣味噌口味火鍋，裡頭有高麗菜，讓湯頭增加甜度。不管是壽喜鍋或是辣味噌，煮過都有豐富滋味，食材皆可不用再沾醬。

▲美國安格斯黑牛。

▲可將肉與起司絲一同下鍋煮。

美國安格斯黑牛油花分佈平均，肉質吃起來不油膩，味道濃郁，並且帶點咬勁。如果你的小菜有起司絲，可以用肉把起司包在裡面，用筷子夾住後直接下壽喜鍋煮，不需要翻面，大約十來秒就可以吃，起司會爆漿流出來，非常誘人。

▲澳洲M9+和牛。

澳洲和牛的等級是按大理石紋的分佈程度來訂標準，從M1到M9，級數越高的牛肉，油花也越綿密，M9+和牛是最高等級，香氣與口感兼具，不管是煎烤或是煮火鍋，都有豐富肉汁，因此不管煮辣味噌或是壽喜鍋都非常適合。

▲極品松阪豬。

極品松阪豬也很受強生與小吠的HYPER人蔘的喜歡，松阪豬又稱做「霜降豬」，每頭豬只能生產出二片左右的松阪肉，這個部位有雪花般的漂亮花紋，油脂豐富卻不膩，吃起來比較脆口。



北沢壽喜燒專門店

地址：台中市南屯區公益路二段136號

電話：04-23209922