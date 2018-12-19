台中「菁選」活龍蝦比市價便宜35%！還有又甜又脆的香蕉蝦

▲菁選涮涮鍋有很好的水產貨源。

▲波士頓標準活龍蝦。

記者陳建竹／台中報導、攝影

菁選涮涮鍋11月24日才開幕，「泰國劉德華」馬上南下為讀者做App優惠合作報導，因為菁選涮涮鍋的老闆傑夫本身是水產商，擁有非常好的貨源，因此可以壓低食材成本，讓消費者花同樣的錢吃到更好的食材！

▲傑夫（左）本身是水產商。

傑夫原本在台北的知名餐飲集團擔任水產產品採購主管，因此在水產鮮度的判斷上，比一般廚師還來得好。正巧老婆娘家是水產商，現在二夫妻一起在台中做水產的事業，也因為自己有很好的水產貨源，便順勢開了涮涮鍋，讓消費者不必花大錢，就可以吃到高品質的海鮮。

▲菁選店內有60個位子。

傑夫表示，希望把多數的努力放在食材上，而不是在炫麗的裝潢或是誇張的擺盤。不過傑夫這樣講客氣了，據「泰國劉德華」的觀察，菁選有60個位子，用餐空間高挑、桌距恰當，已是非常好的環境。至於擺盤上，雙人套餐菜色那麼多，不誇張也很難。

▲「龍係為著你」雙人套餐菜色豐富。

為了聖誕節準備的「龍係為著你」雙人套餐（1868元）有超多菜色，包括主餐波士頓標準活龍蝦（約550克／隻）2隻，海鮮盤有特大生食級天使紅蝦2隻、巴布亞紐幾內亞香蕉蝦2隻、北海道生食級干貝2顆、馬祖野生大白蛤2顆、八斗子船凍透抽2份、鮮魚1份、東石鮮蚵1份、鮮蛤1份，肉品是牛豬羊鴨擇2，另附鮮蔬盤1份，湯底、附餐各2份。光看完這些就飽了！

▲龍蝦水滾煮5分鐘即可。

▲龍蝦頭有許多蝦膏。

最值得一提的是龍蝦，據傑夫表示，龍蝦從加拿大進口，是標準活龍蝦，水滾的時候煮5分鐘即可，這個熟度最好吃。蝦肉不只新鮮香甜，蝦頭用剪刀剪開，還可吃到許多蝦膏。蝦肉的口感彈牙，不像冷凍的龍蝦乾癟。一般2隻活龍蝦的套餐價格在3000元上下，但傑夫自己是水產商，可將價格壓在2000元以內。

▲香蕉蝦因尾巴黃色而得名。

香蕉蝦也很獨特，因尾色黃黃的而得名。牠來自大洋洲的巴布亞紐幾內亞，是完全野生的蝦子，甜點跟脆度都高過一般養殖蝦。吃起來有淡淡海水鹹味，可以不必沾醬，如果口味吃得比較重，可以沾傑夫特調檸檬醬。

▲鮭魚卵溫泉蛋蓋飯。

為了歡迎新聞雲讀者前來用餐，從12月19日至明年2月24日，事先電話預訂，到場時出示已下載至手機的新聞雲App，每人任點一鍋（不限價格）即免費升級泰越檸檬鍋鍋底，再送鮭魚卵溫泉蛋蓋飯一碗。



菁選涮涮鍋

地址：台中市南屯區永春東路898-3號

電話：04-23808517

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