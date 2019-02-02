不用飛日本！台南二手書店變旅宿　在「書櫃裡住一晚」

點評：想去！！

▲艸祭Book inn保留原本「草祭二手書店」的「破洞」。（圖／IG@jiayu_0520提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

不用飛日本，台南就有書房主題的旅宿，可以在「書櫃裡住一晚」！艸祭Book inn位在孔廟對面，擺滿書的偌大空間，活像走進百年圖書館裡，保留舊時的「破洞」和高達兩層樓的竹梯，無論是單純參觀書店，或是在書堆中過上一夜，都是相當特別的體驗。

▲台南「草祭二手書店」停業後，於2017年年底轉為艸祭Book inn旅宿。

2017年4月，台南「草祭二手書店」停止營業的消息，令不少書迷扼腕，同年年底卻變為「艸祭Book inn」，進階為書店旅宿，延續了二手書的生命。

▲磨石子地板、五萬本藏書作為最有溫度的裝飾品。

映入眼簾的高聳書櫃，踩著磨石子地板，保留鋼筋水泥的「破洞」，實木櫃檯和復古沙發裝置著空間，沒有過多華美的綴飾，而由五萬本藏書作為最有溫度的裝飾品，更顯得有滋有味。

▲房間最吸睛的，就屬近30個床位的混宿「書房」，書櫃中間夾雜床位的設計，整排床洞望去，頗有京都味道。（圖／記者陳世昌攝）

房間最吸睛的，就屬近30個床位的混宿「書房」，書櫃中間夾雜床位的設計，一格格床洞由藍布簾隔絕，整排床洞望去，頗有京都味道。此外，也有女朋友2人房、6人房、混住的好朋友4人房等選擇。

▲艸祭Book inn規劃為四層樓的空間。

四層樓空間裡，一樓的空間規劃為閱讀及展覽空間，付100元即可在這裡不限時閱讀，一邊享用咖啡及茶水，在書香空間翻閱尋覓古都脈絡，從文字中走進台南人的老派靈魂。更值得一提的是，店家還會將部分金額捐贈作公益。

▲艸祭公共空間。（圖／記者陳世昌攝）

保留膠囊旅館的私密性，又同時有書香陪伴的「床洞」，無庸置疑相當吸引文青，夜晚挑本書，拉上布簾，就可以沉浸在自己的小宇宙，享受與書堆共枕眠的美夢。

艸祭Book inn

地址：台南市中西區永華里南門路71號

營業時間：12:00-20:00（床位一晚700元）