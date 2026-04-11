沖繩一日美食散策！從開胃咖哩到深夜餐酒館　提前預約不怕撲空

首圖／IG@寶拉日記

文／ReadyGo

去沖繩玩，最怕的不是行程太滿，而是想吃的店客滿、臨時改行程又怕踩雷，最後明明在旅行，卻像在趕通告。這次小編用Codays來排沖繩行程，先把那些「最容易滿、最怕白跑一趟」的熱門店先預約好，後面就能照自己的步調慢慢逛、慢慢吃，旅行品質就會立刻升級，尤其像沖繩這種觀光熱區，熱門店家一到用餐時間很容易排隊排到心累！

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Spice Studio るゥ〜

先預約好這間店當午餐，到了就直接坐下吃，行程節奏瞬間輕鬆很多。它的咖哩不是那種濃厚到吃兩口就想配水的類型，而是用椰奶＋番茄泥去調和，味道有層次但不黏膩。最有趣的是，擠了檸檬汁後，整碗瞬間變得更清爽，酸香把咖哩的濃度拉得剛剛好，吃到最後也不會覺得負擔。

圖／IG@寶拉日記

顛覆咖哩的印象

如果你平常對咖哩的印象是「香但容易膩」，這家很可能會讓你改觀。也有人提到它比較像「湯咖哩」的概念，帶一點小辣但很順口；另外炸牡蠣也不少人推，外酥內嫩、配沾醬很加分。聽說老闆很多時候是一人作業，所以出餐可能會稍微等一下。

圖／IG@寶拉日記

Spice Studio るゥ〜

地址：日本〒900-0013 Okinawa, Naha, Makishi, 2 Chome−1−16 マキシ店舗 101

營業時間：11：30－16：00、19：00－01：00（周四公休）

Fruit Marry（フルーツマリー）

吃完咖哩最想做的事，就是找個甜甜的東西把味蕾收一下！這家在商店街裡很顯眼，外觀可愛、走過路過很難不被吸進去。如果不想碰運氣排隊，會建議先預約好，吃完咖哩順路來一杯超剛好。它主打日本國產水果、－60°C急凍保鮮，而且強調不摻水、沒有人工調味，所以每一口都是很直球的水果香。

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奶昔吃得到「純水果的香」

小編最喜歡它的「自然系」味道，甜度不是加糖撐起來的，而是水果本身的香甜配上牛奶的滑順，喝起來很乾淨、很舒服。你可以選做冰淇淋或奶昔，小編自己蠻推薦奶昔，拿著邊逛邊喝剛剛好，當作午後小補給超合適。再加分的是，點餐用機台操作，步驟很直覺，就算第一次來、日文不太熟也不太會卡住。

圖／IG@寶拉日記

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Fruit Marry（フルーツマリー）

地址：日本〒900-0013 Okinawa, Naha, Makishi, 3 Chome−1−18 平和通り １階

營業時間：10：00－23：00

ocean good table

晚上就把重點留給這間餐酒館——也是先預約把晚餐時段訂起來，才敢把白天行程排得這麼鬆，因為晚餐不用再擔心客滿撲空。它給小編的感覺很像：想輕鬆吃也可以、想認真喝一杯也可以。而且店員很熱情，點餐還能用QR Code選語言，對旅客很友善。

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很適合當「旅行句點」

如果你本來就愛生蠔，這間真的很適合直接放進行程裡。不少人就是為了它的「新鮮度」來的，生蠔吃得出肉厚、口感滑嫩，不太會踩雷。另外，小編也有點「沖繩阿古豬的肩胛肉」，裡頭包著大蒜、蘑菇、洋蔥一起窯烤，肉質鮮嫩還帶一點木頭燻香，配紅酒吃很搭！更棒的是整體氛圍很適合當旅程最後一站——不用再趕著跑景點，就坐下來好好吃、慢慢聊。

圖／IG@寶拉日記

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ocean good table

地址：3 Chome-11-21 Kumoji, Naha, Okinawa 900-0015 日本

營業時間：17：00－00：00（周五、六營業到02：00）

沖繩美食攻略一日遊常見問題



Codays 是什麼？跟一般訂位平台差在哪？

Codays 是一個可以預約日本店家的平台，差別在於它把「訂位」跟「活動回饋」結合在一起；你不只訂到位，還有機會拿到回饋，旅行安排會更有感。

SpiceStudio 的咖哩會很辣嗎？

它是屬於偏小辣、順口型；如果你不吃辣，可以先挑偏清爽的口味，或搭配飲品一起吃會更溫和。

ocean good table 不喝酒也適合嗎？

可以。它是餐酒館型態，但餐點本身很完整，不喝酒也能把它當作「氣氛好、海味強」的晚餐選擇。

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