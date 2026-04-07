拜完北港朝天宮必吃這3站！30元鴨肉飯開啟味蕾、古早味圓仔湯

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文／ReadyGo

直接把正餐、甜點、伴手禮一次安排好，一條最適合拜拜後的北港朝天宮美食路線：先用鴨油香醒胃、再用圓仔湯當甜點，最後把花生酥當伴手禮帶回家。整套走完不僅飽、還很有北港的「拜完就該這樣吃」的儀式感。

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古早味ㄟ鴨肉飯

第一站一定先來「古早味ㄟ鴨肉飯」，拜完走一圈後肚子空空的，這時候最需要的就是先來一碗熱熱的正餐，整個人瞬間回血。這家的鴨肉飯走的是很樸實、很在地的路線，米飯Q、醬汁偏多，但口味不會太鹹，鴨肉給得也算有誠意，吃起來是舒服的那種香。

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鴨肉飯一碗30元

很喜歡它「鴨油香＋醬油香」的平衡，不是那種油到膩的重口味，但香氣很夠，會讓人默默把飯扒完。很多人也說這家不輸老街裡的鴨肉飯，而且老闆娘人挺好、點餐很直接，不用畫單就能快速開吃。

古早味ㄟ鴨肉飯

地址：雲林縣北港鎮大同路47號

營業時間：11：00－19：00

北港圓仔湯

它的湯圓（圓仔）不是那種整顆滾圓的，而是偏刀切的「扁扁脆圓／圓仔」口感，咬起來Q彈有嚼勁，越嚼越有米香，很多人還說會吃到淡淡香氣。小編自己覺得它很適合當「吃完鹹食的收尾」，糖水不會過甜、配料走古早味路線，拜拜和逛老街後來一碗，真的就是透心涼。

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尖峰時間人真的很多

店家會忙到比較沒空聊天、服務就是走「快快出餐」那種節奏。如果你很在意店員態度，可能要有心理準備；但如果你是為了那個古早味圓仔和配料來的，這碗我覺得還是值得吃。

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北港圓仔湯

地址：雲林縣北港鎮中山路29號

電話：05－7731231

營業時間：11：00－22：00

北港詳記花生酥

最後一站小編一定會留給北港詳記花生酥，因為它超適合當伴手禮，帶回去不佔空間、打開又有「哇你很會買」的效果。老闆很熱心，基本上你站在櫃台前就會一路被請試吃到不好意思，花生酥、炒花生、花生蛋捲都能先吃再決定。

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酥脆不黏牙

最喜歡它的花生香是那種「很真材實料」的濃郁感，不會甜膩，還有大推冷凍後的口感——冰涼酥鬆、咬下去不費力。除了花生酥，很多人甚至更愛花生蛋捲，因為蛋捲酥鬆、花生醬不甜，整體很平衡，會讓人一根接一根停不下來。

北港詳記花生酥

地址：雲林縣北港鎮中山路157號

電話：0930－084009

營業時間：平日10：00－19：00／假日09：00－20：00

常見問題

北港圓仔湯必點是什麼？會不會太甜？

如果你第一次來，小編會建議點綜合類，可以一次吃到圓仔、紅豆、綠豆、花生、脆圓等配料。糖水普遍不會太甜，屬於清爽古早味。

北港圓仔湯人多要排很久嗎？

用餐時段人潮會比較明顯，但翻桌速度算快。服務偏效率導向，想慢慢聊天的人建議避開尖峰。

北港詳記花生酥除了花生酥還有什麼推薦？

很多人更愛花生蛋捲，因為蛋捲酥鬆、花生醬不甜，很容易吃上癮；花生酥則推薦「冷凍後再吃」，口感會更酥鬆。

古早味ㄟ鴨肉飯的特色是什麼？跟其他鴨肉飯有差嗎？

它的鴨肉飯醬汁偏多但口味不會太鹹，鴨油香氣有但不會油到膩，米飯 Q、整體很耐吃，是那種「樸實在地派」的鴨肉飯。

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