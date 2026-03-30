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漫遊鸚鵡森林、拜訪全台最古老柴燒窯！南投8處親子景點推薦

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／IG@tt_twins228

文／ReadyGo

位在台灣地理中心位置的南投，雖然不臨海，但是群山繚繞、山林景色優美，除了台灣最高峰玉山外，也有美麗的日月潭和清境農場等戶外景點可以玩，更擁有許多結合在地文化、產業特色的休閒農場、主題樂園及觀光工廠等。除了能親近大自然之外，也具教育意義，增加了親子互動，更提升了親密度。還在苦惱周末假期該帶孩子們到哪裡玩耍嗎？南投親子景點，保證讓小孩玩得開心，家長也放心！

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Jijibanana集元果觀光工廠／農場
位於南投集集鎮的集元果觀光工廠，以集集最具代表的農特產品「香蕉」為主題，設施分成三大區域。戶外山蕉生態教育園區栽種多達百種香蕉，觀賞用、食用的這裡都看得到，傍晚的落日時分還可以遠眺集集攔河堰，餘暉照在香蕉園裡，非常美麗。室內文展區有親子DIY教室，可以製作彩繪蕉苗、山蕉點心、蕉乳拓印，還有親子沙坑、球池、互動式投影、農特產伴手禮等。來此能親近大自然，兼具了教育、知識、趣味的功能，十分適合親子同遊。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tt_twins228

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tt_twins228

Jijibanana集元果觀光工廠

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號
電話：049－2764562
營業時間：09：00－17：30（周三公休）

水里蛇窯陶藝文化園區
全台現存最古老的柴燒窯，水里蛇窯陶藝文化園區充滿古風的懷舊建築，歷經了百年歲月的洗禮，穿梭在窯林小徑，陽光從樹葉間隙中灑落，園區顯得幽美靜謐。一路逛著能看見超美的甕牆藝術、金氏世界紀錄認證的千禧雙口瓶，以及文物館裡的陶藝作品和百年歷史的老蛇窯，都讓人目不暇給。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@cola11181009

體驗手作＆特色冰淇淋
有興趣可以到水里蛇窯體驗手作陶藝與拉坯，或是嚐嚐有特色的吃土冰淇淋，甜點愛好者一定要去結合了陶瓷藝術的土土甜點店，甜點以在地茶品為口味做成陶器的外型，二樓還可以租借漢服或和服在窯廠裡面拍照，兼具藝術與歷史的旅遊，真是南投休閒好去處。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@double.20201012

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@t_for_total

水里蛇窯陶藝文化園區

地址：南投縣水里鄉回窯路16號
電話：049－2770967
營業時間：08：30－17：30（周二、三公休）

九九峰動物樂園 JOJOZOO PARK
台灣最大的專業鳥類主題樂園，園內充滿不常見的世界級鳥類飛禽，以大型天網圍住，還有逼真的恐龍之丘，讓人有種走入侏羅紀公園場景的感覺。園區範圍很大，每20分鐘有一班遊園車可以搭乘，建議先搭乘到最上層後再慢慢往下走，就能逛得輕鬆。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tt_twins228

與鳥類、動物互動
最上層是可愛動物區和鸚鵡森林，能與羊駝、水豚和狐獴互動，也可以騎乘迷你小馬。接下來走到巨大的鳥籠中可以看到各式各樣的鳥類，有水池、綠地和樹木造景，還有工作人員會解說並和鳥兒們一起互動。一樓大廳是商品販賣區和親子遊戲室，有旋轉木馬、碰碰車和射擊遊戲，是適合闔家休憩、寓教於樂的主題樂園。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@tt_twins228

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@qo42u4

九九峰動物樂園

地址：南投縣草屯鎮富頂路⼀段726巷99號
電話：049－2565107
營業時間：09：00－18：00

九族文化村
以豐富的原住民文化、刺激有趣的歡樂世界與唯美的歐洲花園，三大部份組成大型多元主題樂園。遊樂設施不僅有東南亞最高的自由落體、超刺激的馬雅探險懸吊式雲霄飛車等遊樂設施，串連九族文化村與日月潭的空中纜車，讓您一次俯瞰中台灣的景緻風光。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@a26snoopy

九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號
電話：049－2895361
營業時間：09：30－17：00（假日營業到17：30）

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡
歐洲古堡結合中古世紀洛可可的華麗設計，被人稱作是台版的哈利波特城堡，這裡免費提供中世紀宮廷服，換上服裝後更有身歷其境的感覺。分為戶外庭園與室內展售區，城堡兩旁的歐風花園精雕細琢，走進大廳就像來到了魔幻的霍格華茲學院，浮誇華麗的大廳每隔一段時間就會演出光雕秀。其他樓層還有巧克力光影互動知識牆和巧克力DIY，也提供導覽認識及體驗巧克力生態，來到這讓人一秒走進美麗的童話世界。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@yu_zhen11.13

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@mizukiiiu、@88817._yr

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@donggua_0420

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號
電話：049－2919528
營業時間：10：00－17：30

多肉秘境—福興店
埔里的美麗小花園多肉秘境—福興店，提供免費參觀拍照，園區裡滿滿的綠植花卉，每個角落皆是美景。熱門的網美拍照打卡點，高達六米巨大地球，坐在前面的盪鞦韆拍照超級浪漫，還有泡泡屋、獨角獸、天空階梯到最新的佛手，都非常好拍！

一定要嘗試重頭戲多肉盆栽DIY，超療癒的多肉植物園區，一盆盆胖嘟嘟的小多肉，從盆栽款式、植物種類、土壤顏色都可以自己搭配，裝飾用的可愛配件款式超多，萬一手殘種死掉，可以帶著這邊的盆子來免費復活，過程真的很舒壓，快來帶一盆你的專屬小可愛回家吧！

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@s4752147

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@double.leo.tw

多肉秘境—福興店

地址：南投縣埔里鎮福興里福長路281－1號
電話：0927－862262
營業時間：09：00－17：00（周三公休）

賴爺爺蜜蜂小森林
埔里宏基蜜蜂生態農場全新的觀光門市，一樣免門票參觀，距離埔里必買的18度C巧克力工房超近，走路大約5分鐘左右。白色的建築讓人覺得很舒服，蜜蜂故事館裡，解說員會講解蜜蜂的一生與分類職責，還能見到蜜蜂的生態，密集恐懼症的人建議別看，也有提供DIY手作體驗。主館裡販售著蜜蜂相關的產品與伴手禮，還能試喝蜂蜜水，產品種類多買來當伴手禮很不錯。建議可以和多肉秘境、地母廟等一起順遊。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chichi_lotus

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@chichi_lotus

賴爺爺蜜蜂小森林

地址：南投縣埔里鎮慈恩街99號
電話：049－2980851
營業時間：08：00－17：00

蝴蝶小鎮生態休閒園區
喜歡昆蟲的人來南投，推薦蝴蝶小鎮生態休閒園區，是台灣首座以昆蟲為主題的博物館，在園區裡各式各樣的木生昆蟲不僅可以觀察，更可以零距離互動觸摸體驗，搭配著專業的導覽，讓孩子在自然探索中認識、了解昆蟲的生態，還有可以近距離觸摸的大蜥蜴，以及擁有許多蝴蝶飛舞的溫室。

戶外有簡單的親子遊戲區，及DIY彩繪活動可以參加，也可以購買昆蟲的周邊商品，逛累了園區內有咖啡廳提供簡餐和咖啡。真的是很有趣的體驗，也是很富教育意義的親子景點。

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@77monkey_inlife

▲▼南投親子景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／IG@77monkey_inlife

蝴蝶小鎮生態休閒園區

地址：南投縣埔里鎮南村路6－2號
電話：049－2913311
營業時間：09：00－17：00（周三公休）

南投景點｜南投最新打卡景點！春秋山林美到像仙境～足浴＋珍奶＋山景一次滿足！

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 南投旅遊

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