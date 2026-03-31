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避開連假人潮！台中懶人遊美食行程　從古早味一路吃到夜景咖啡

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

首圖／ReadyGo

文／ReadyGo

連假來台中最怕的不是吃不夠，而是到哪都排隊、走到腳軟、還沒放鬆就先累爆。所以這次小編安排了一條超懶人台中連假行程：白天用舒服節奏吃在地好味道，中段穿插一間讓人坐下就不想走的咖啡店，最後再跑去夜景咖啡躺懶骨頭看城市燈海。這篇就是台中連假美食攻略，照著走不用人擠人也能吃得很滿足。

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頂吉古早味火雞肉飯
第一餐就鎖定頂吉古早味火雞肉飯，它那種「一吃再吃」的魅力很直接，雞肉不是乾柴型，而是肉質軟嫩、帶著雞汁香，淋上雞油和油蔥酥之後整碗香氣直接炸開。最邪惡的吃法就是加一顆半熟荷包蛋，蛋黃搓破後跟飯拌在一起，雞油香＋蛋香整個融合，會讓人默默加快扒飯速度。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

不少老饕還會點火雞肉片飯（限量）
肉片軟嫩鮮甜、配醃蘿蔔很開胃，如果想換口味也可以試銷魂乾板條，據說花椒香氣很有記憶點。小提醒是內用座位不多，很多人會選擇外帶到附近找個地方吃，反而更有「連假慢慢來」的舒服感。

頂吉古早味火雞肉飯

地址：台中市北區三民路三段57號
電話：04－22238667
營業時間：周三～六 10：30－15：30（周日、一、二休息）

阿翩泰式小吃店
它不是台式改良泰式，而是很多人吃完都說「跟泰國一模一樣」的那種道地。老闆是泰國媽媽，人很親切又會講中文，最推的就是打拋豬，用真正的打拋葉下去做，香氣一上來就知道不是開玩笑。如果你平常喜歡重口味，這間會吃得超爽！但也要提醒一下，很多人分享它的辣度偏辣，不吃辣一定要先講清楚要調整辣度或不加辣。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

必點推薦
另外泰奶也是一定要點的，香氣濃郁到一秒來到泰國；生蝦也是必點，夠新鮮、夠味，吃起來真的很過癮。環境方面就是很「接地氣」，走進去的那一刻很像突然出國，超有感覺。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

阿翩泰式小吃店

地址：台中市中區綠川西街 135 號 3F Room 293
電話：0921－371193
營業時間：周一～三 14：00－20：30／周五 02：00－20：30／周六日 11：00－20：30（周四休息）

富吉咖啡
連假行程如果一直吃一直走，很容易在下午突然「電量歸零」，小編就會把富吉咖啡當作中段補血站。它的空間很舒服，有種「外面看不太到裡面、但裡面看出去很敞亮」的感覺，坐下來會自然放慢講話音量，變成很適合看書、小聲聊天的咖啡店。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

最推薦的是創意咖啡
招牌「煙花水霧」柴魚香氣搭配西西里咖啡，喝到一半還可以改變風味，喝起來意外超合，而且很多人都說CP值很高。甜點方面也是很厲害，像可麗露外脆內濕潤、提拉米蘇比例剛好、布丁Q彈奶味重。不少品項不能外帶，感覺是對品質的堅持——所以比較適合把它當成「坐下來好好喝一杯」的休息點。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

富吉咖啡

地址：台中市中區中山路76號1樓
營業時間：09：30－17：30

藍月咖啡
如果連假最後想要的不是再跑景點，而是「好好坐著、什麼都不趕」，那就把收尾留給藍月咖啡。它的夜景很猛，戶外氛圍很鬆，還有懶骨頭沙發可以直接躺下來看夜景、甚至看星星——這點真的太適合當連假句點。很多人分享天氣涼涼的時候最舒服，太熱蚊蟲多，太冷就要帶厚外套或毯子，因為躺著看夜景會更容易覺得冷。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

是間高評價景觀餐廳
餐點和炸物也被不少人誇「沒有在馬虎」，而且店員親切、停車場大，對開車族很友善。唯一要注意的是路比較暗、會車要小心；另外寵物友善，但要遵守指定區域如廁的規定，這點真的拜託大家一起遵守。

▲▼台中美食。（圖／ReadyGo提供）

圖／ReadyGo

藍月咖啡

地址：台中市沙鹿區中山路紅竹巷258號
電話：0977－223630
營業時間：周一～五 17：00－00：00、周六日 15：00－00：00

常見問題

頂吉古早味火雞肉飯內用座位多嗎？
座位不多，外帶的人很多。建議提早到，或直接外帶找附近舒服的地方吃。

阿翩泰式小吃會不會很辣？不吃辣怎麼點？
不少人都說辣度偏辣，不吃辣一定要先提醒店家調整辣度／不加辣，不然很容易被辣到冒汗。

藍月咖啡適合什麼時間去？
傍晚到晚上都很適合，天氣涼涼最舒服。太熱蚊蟲多、太冷要多帶外套或毯子。

藍月咖啡好停車嗎？路好開嗎？
藍月咖啡停車場大、開車族友善，但進去的路比較暗、會車要小心慢行。

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