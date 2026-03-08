日本最靠北麥當勞！必打卡經緯度地標　自駕遊友善有專屬停車場

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

稚內是日本最北的城市，有各種「日本最靠北」的地標，像是日本最靠北的食堂、日本最靠北的郵局、日本最靠北的廁所、日本最靠北的販賣機等等。我們這天是排稚內一日遊行程，從白色貝殼之路回稚內市區的路上，經過了「麥當勞40號稚內店」，這間也是我們的既定行程，因為它是日本最靠北的麥當勞。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置

北海道稚內目前只有一間麥當勞，也就是日本最靠北的麥當勞，坐落於國道40號旁，距離稚內車站大概是10分鐘車程。如果是搭乘大眾運輸的話，搭到南稚內站會比較近。

停車場

光是看外觀好像跟一般的麥當勞沒什麼不同，不過因為北海道地大物大，連餐廳也大。旁邊就有專屬的停車場，有30幾個停車格，對於自駕的我們來說非常方便。

特別的地標

停車場旁邊就有標示經緯度，而且還有寫著「日本最北端店舖40號稚內店」。這個麥當勞叔叔的椅子也是最佳打卡地標，來到這邊當然要拍個照！

內店介紹

日本的麥當勞和台灣的麥當勞很多品項都不太一樣，所以我們當然不只是為了日本最靠北的麥當勞而來，也想試試日本的麥當勞是否有不一樣的產品。而且很特別的是，餐點都是由店員幫我們直接送到座位！

▲可能因為是平日或是已經傍晚的關係，店裡面的客人並不多。

▲如果想要內用的話，坐在窗前的位子應該蠻愜意的，可以順便欣賞一下戶外的景色。

餐點

草莓冰炫風

▲當時台灣好像沒有這個口味，所以我們就點了一份來試試。

冰淇淋可樂

蛋捲冰淇淋



麥當勞40號稚內店

地址：北海道稚內市潮見3－5－17

營業時間：07：00－23：00

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►彰化老字號牛舌餅焦香酥脆 一天僅賣4小時、每人限購5包

►全球最大沉浸式光影展在釜山！占地1700坪 無限鏡面瀑布必拍

►韓國首位「世界咖啡師大賽冠軍」烘豆工廠！藏身釜山海邊倉庫