網友激推「不輸日本HARBS」！台中千層控必朝聖4.5顆星甜點店

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

Google評分4.5顆星！「香緹果子咖啡館」進駐崇德商圈之後，離我的生活圈更近了，我真的是一路陪香緹果子從大坑到崇德路新店面，看到店家的成長也替他們覺得開心！不像在大坑的時候只有假日有營業，現在平日也吃得到了。這次文章是集合很多次再訪之後的內容，幾乎全品項都有吃到了，最近一次再訪還吃到好吃的草莓奶油蛋糕，超幸福的！

地點＆外觀
位於崇德路上，這附近不太好路邊停車，但其實旁邊巷子裡面有一個停車場，停好再走過來即可。外觀很簡單乾淨，一樣是以土耳其藍為基底。

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境
裡面的空間比之前在大坑的時候大多了，裝潢一樣簡簡單單，去年又重新裝潢了一次，動線有比較好一點了，不過我還滿懷念舊址的那面書牆的。

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲每天提供的甜點種類不太一樣，不過都是以千層蛋糕和泡芙捲為主，據說過陣子還會有鬆餅！

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲後面那個斯文的男生是老闆，老闆人非常的客氣，之前還在大坑的時候，每次去吃甜點的時候他都在忙，也幾乎很少正面看過老闆，當然也沒機會聊天，這天終於有空理我們了。

菜單

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲每人低銷是一份190元以上的蛋糕或一杯飲料，外帶飲品折30元。下午茶套餐為兩杯飲料加一份千層蛋糕，千層蛋糕打95折。

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲蛋糕櫃的甜點只有5款，我們馬上全部來一份，然後一人一杯飲料。

推薦品項

玫瑰紅茶

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

1＋1咖啡（冰）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲一次可以喝到兩種豆子，我喜歡耶加雪菲，它的味道比較乾淨明亮，喝了很順口。

耶加雪菲（熱）

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲口感比較明亮，而且還有柑橘的香氣。

抹茶千層

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲使用的是日本小山園抹茶，抹茶的苦韻比較明顯一點，不過抹茶的香氣相對很足。

布蕾千層
比起抹茶口味的話，我個人是愛布蕾口味多一些，可能我不愛吃苦吧。這款甜度會比較高一點，但是奶香氣也比較重，中間的布蕾有焦糖香氣，很順滑好吃！

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

香緹水果千層
我最愛的還是水果口味，香緹果子的水果千層會因為不同季節而使用不同的水果。水果都很鮮甜多汁，而且份量也很有誠意，水果的酸甜搭配蛋糕的奶香，好好吃！

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

巧克力千層

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲我不太愛巧克力製品，所以這一道好像沒吃。

檸檬千層蛋糕

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲檸檬口味的也不錯，多了一種酸甜的果香，吃了也比較不會膩口。

香緹泡芙捲
其實香緹果子咖啡館的泡芙捲就是我們一般熟知的蛋糕捲。內餡的奶油非常的細緻清爽，蛋糕體有一種淡淡的蜂蜜香氣，口感濕潤綿密，以這個價格來說整體表現完全不會輸給千層蛋糕！

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

生日蛋糕
香緹雖然以千層蛋糕聞名，但其實他們也有販售生日蛋糕，不過生日蛋糕需要預訂，冬天可以吃到很療癒的草莓蛋糕。蛋糕簡簡單單的，不過視覺上很有質感，而且草莓也很大顆，奶油也很清爽。

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

草莓蛋糕

▲▼香緹果子咖啡館。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲奶油香而不膩，草莓也很新鮮多汁，蛋糕也很蓬鬆濕潤，真是好吃！

心得
看到香緹果子咖啡館老闆的事業越來越有成真的替他感到開心，原本大坑步道旁的小小店面，現在已經變成一間網路頗具知名度的超人氣的甜點店了，完全不輸日本的HARBS！

香緹果子咖啡館

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號
電話：04－22355693
營業時間：11：30－18：30（周一、二公休）

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
部落格FB

關鍵字： 香緹果子咖啡館 台中美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 飛天璇的口袋

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

