礁溪五星酒店住宿券下殺3.8折　煙波全新早午餐品在地料理

▲礁溪長榮鳳凰酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

礁溪長榮鳳凰酒店攜手台中鳳凰酒店推出「2026春季線上旅展」，從5月5日早上10點起至6月1日晚上6點限時開賣。此次整合住宿、餐飲與泡湯等多元票券，最低下殺約3.8折，旅客入住礁溪星級酒店7000元有找，並享買10送1。

礁溪長榮鳳凰酒店今年主打「高級洋式客房平日雙人一泊一食住宿券」，優惠價6999元，下殺約3.8折，持券即可享雙人入住與自助式早午餐兩客；亦可選擇兌換日式家庭房三人純住宿使用。凡購買10張住宿券即加贈1張純住房住宿券，另於旅展期間訂房，可享限時限量旺日加價減半優惠。

▲桂冠自助餐廳。（圖／礁溪長榮提供）

桂冠自助餐廳平日早午餐券原價968元，優惠價768元，旅展期間加碼推出「買10送1」方案，平均單價698元。持券亦可依需求加價升等為晚餐使用，提供更多用餐選擇。

▲SPA泡湯券可使用酒店內設施。（圖／記者蔡玟君攝）

平日SPA泡湯券一套6張，原價6000元，優惠價2988元，平均每張不到500元即可使用館內SPA設施；旅展期間另加碼推出「買7套送1套」優惠。另推出「SPA＋桂冠自助餐廳晚餐」一日遊套票，原價2518元，優惠價1598元，一次結合泡湯與美食體驗。

台中鳳凰酒店則推出「精緻雙人房平日一泊一食」住宿券，原價7260元，優惠價2666元，約3.7折即可入住。被譽為台中「最高CP值酒店早午餐廳」的「鳳凰食號」，這次推出平日單人早午餐券原價759元，優惠價550元，旅展期間再加碼「買7送1」，平均單價481元更為親民。所有票券優惠期限皆至11月30日為止。

▲宜蘭煙波大飯店。（圖／煙波國際觀光集團提供）

▲煙波集團以在地食材與料理文化推出在地寶食。（圖／煙波集團提供）

煙波國際觀光集團則推出全新早午餐企劃，聚焦花蓮、新竹、台南、宜蘭四大區域食材與料理文化，於各區分別推出5至6道在地限定料理，合計22道「在地寶食」。以宜蘭館「宜起綠遊趣」住房專案為例，雙人房含早餐官網最低優惠每晚3280元起就能於早餐吃得到；新竹湖濱館「大手牽小手．親子趣旅行」住房專案含早餐，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童一位，官網優惠價每晚3899元起。

▲極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵。（圖／煙波集團提供）



煙波集團表示，本次透過餐檯與菜色設計，讓旅人於晨間即可補充身心所需，開啟穩定且充滿活力的一天；同步於即日起至6月30日早午餐、晚餐皆可加購期間限定的「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，嚴選鮑魚、海膽與鮭魚卵頂級三鮮，細膩堆疊濃郁海味，單份129元、兩份199元。



此次同步推出於煙波集團全台分館皆可享用的代表性料理，如「植萃博士茶」融合南非博士葉、人參鬚與羅漢果，入口溫潤回甘；「起士五彩能量豆沙拉」以多種豆類搭配費達起士與香草，展現豐富口感與營養層次，成為晨間補給的重要一環；此外，全台亦同步供應清蒸時蔬，依各館嚴選當季蔬菜入菜。