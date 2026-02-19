關西最大溫泉主題樂園！就在大阪市中心　平假日票價資訊一次看

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

關西最大溫泉主題樂園！想在大阪市區就能享受日式庭園ｘ天然溫泉ｘ浴衣體驗嗎？那你一定不能錯過這一處一定要安排的大阪景點「空庭溫泉 OSAKA BAY TOWER」。 這裡不只是泡湯，更像是一座結合拍照、美食與放鬆的溫泉主題樂園，非常適合自由行旅客、情侶或朋友一起安排半日或一日行程。

交通方式



►電車前往（最推薦）

JR 大阪環狀線「弁天町站」→ 步行約1分鐘

大阪地鐵中央線「弁天町站」→ 出站即達



►自駕

OSAKA BAY TOWER 附設停車場（需額外付費）

門票

空庭溫泉門票成人平日約2,310至2,640日圓（約新台幣474元至541元），周末假日約3,080至3,780日圓（約新台幣632元至775元），依淡旺季調整。孩童（4－12歲）固定1,320日圓（約新台幣270元），3歲以下免費，門票包含浴衣與毛巾。建議在Klook或Trip.com預訂，價格常較現場優惠，但Klook上沒有門票加汗蒸幕的票種，如果也想要和汗蒸幕的話，可以到Trip.com訂。

環境介紹

如果要說大阪CP值最好的溫泉景點，除了世界大溫泉我也很愛以外，再來我最推的就是這一間「空庭溫泉」。基本上在裡面可以待上半天以上不是問題，而且這麼讓人放鬆的地方，通常我會建議在旅遊快結束的後兩天安排，讓自己疲憊的身軀得到舒適的解放。

進場流程

進門後把線上買的票券拿出來給服務人員掃描QR Code後，會得到一個專屬的手環，如果要買任何東西就用專屬手環感應就好，要離開的時候統一結帳。之後就可以去挑一件浴衣，在換衣服的時候，很多人會有一個疑問，那內褲要不要脫掉？這個問題也是我當初的疑問，但我建議穿著，以防走動時不小心曝光，畢竟到溫泉的時候還有置物櫃讓各位放衣服，到時候再脫也行。

空中花園＆足湯

空庭溫泉OSAKA BAY TOWER的空中花園會被列為必拍重點，光是這一片空中花園的佔地就有一千坪。我換上館內浴衣，沿著木棧道走進庭園。視線被層層綠意包圍，池水、石景、植栽隨著季節更替表情也不同。這裡不是「拍完就走」的景點，而是會讓人不自覺放慢腳步的空間。坐在庭園邊，看著四季花草的顏色變化，時間好像也跟著慢了下來。

▲在這邊，每一個小角落都是打卡點，沿著庭園短邊設置的一整排足湯，空間寬敞、座位舒適，一邊泡腳、一邊把整座日本庭園收進眼底。

▲庭園裡最熱門的拍照點，非千本鳥居莫屬。一座座朱紅色鳥居延伸成參道，走進去就像從現世通往另一個安靜世界。

▲鳥居盡頭的水洗弁天像，不少人會在這裡靜靜許願、合影留念。我自己覺得，這裡不只是拍照好看，而是有一種讓人心靜下來的力量。

室內空間

打造成安土桃山背景的樣貌，木造屋簷、紅色拱橋、華麗燈籠一字排開，牆面上是充滿動感與色彩的歷史插畫，整體風格比江戶時代更鮮明、更有祭典感。安土桃山時代本來就是一個文化、商業與娛樂高度發展的時期，而空庭溫泉把這種氛圍，完整融入到室內空間之中。

▲除了復古風格的小遊戲攤位，還有投幣遊戲、互動式娛樂區，小朋友在這裡會玩得非常開心，大人也能安心陪伴。

▲整體空間寬敞、動線清楚，即使穿著浴衣行走，也不會覺得擁擠或不方便。

▲其中一區設有魚吃腳皮體驗，這種輕鬆又帶點趣味的體驗，讓室內空間不只是「通往溫泉的地方」，而是真正能停下來享受的區域。

沿著室內街道前進，兩側除了餐廳，也能看到不少小吃攤位與遊戲設施。在暖色燈光與華麗裝飾包圍下，整個空間就像安土桃山時期的城下町，熱鬧、卻不雜亂。這樣的設計讓我覺得很加分，因為泡湯前不再只是等待，而是可以邊逛、邊吃、邊玩，讓整個行程自然拉長。

▲每一個時段，現場也有精彩的演出跟大家一起互動。

大眾溫泉區

由於溫泉不能拍攝，所以三溫暖跟岩盤浴的照片來源選自空庭溫泉官網。大眾溫泉已經包含在門票內，而裡頭有9種溫泉的場景可以體驗。

賞庭溫泉

▲可一覽廣達約1,000坪的廣大日本庭園，空庭溫泉最著名且可悠閒享受療癒的無邊際溫泉。呈現不同於日常的溫泉旅行感受。

源泉溫泉

▲此露天溫泉使用的天然溫泉「美肌之湯」是直接抽取而上的弱鹼性高溫泉，並且毫不吝惜地讓大量源泉在浴池中持續流動。

露天溫泉

在四周圍繞著綠色植栽的循環過濾天然溫泉中，可獲得緩解神經痛、畏寒、消除疲勞及促進健康等效果。浸泡在露天溫泉中，享受有如到訪溫泉旅館的氛圍。

絹湯溫泉

▲如絲綢般的白濁色超細微氣泡可釋放負離子，預期可產生讓人放鬆的效果。

碳酸溫泉

▲高濃度的碳酸具有促進血液循環的效果，並可消除疲勞及改善腰痛及肩膀僵硬等不適的情況。

主題溫泉

▲主題溫泉可讓賓客在四季轉換之際享受各種不同風格的溫泉，並體驗芳療的效果。

淨水溫泉

▲三溫暖前方設有提供冷水的浴池。

烤箱

▲在設有電視機的烤箱中，盡情地流汗並沖洗掉一天的疲勞。女性浴室除了烤箱之外，還設有低溫蒸氣。

▲蒸氣室僅女生溫泉有。

岩盤浴

岩盤浴需要額外付費，建議可以直接在Trip.com一次買。我真心喜歡這邊的岩盤浴七種場景，光是在這一個區塊我就待了兩個多小時，最後把汗全逼出來的感覺真的很舒服。

神宮房

▲在可容納多人的岩盤浴，其通往各房間入口的漫長通路看似街道，就像從坡道登上街道而抵達京都神社的感覺。

坪庭房

▲成分與太陽相同的人工太陽光可在人體內產生維生素Ｄ，預期可改善虛弱體質及感冒等。

座敷房

▲在模擬榻榻米和室的寬敞岩盤浴中，也會舉行溫熱伸展拉筋等活動。

南蠻房

▲參考南蠻寺而設計，不會像高溫三溫暖的熱氣一樣那麼令人難以呼吸，是對肌膚與毛髮較為溫和的蒸氣三溫暖。

鹽田房

▲鋪設在地面的岩鹽沙礫放射出負離子與遠紅外線，讓身體從深處開始溫熱起來，預期有促進血液循環和消除疲勞的效果。

川床房

▲模擬通往京都（神宮房）的街道河川旁可供休憩的河上平台，地板暖房小間非常適合希望以較低溫度慢慢讓身體暖和起來的賓客。

清流房

▲賓客可在降溫室中讓身體降溫，一邊欣賞四季更迭的瀑布景象，一邊聆聽潺潺的流水聲，盡情享受大自然的氛圍。



空庭溫泉

地址：大阪市港區弁天 1－2－3（OSAKA BAY TOWER 內）

營業時間：11：00－23：00

