日本黃金周「新幹線取消自由席」　西瓜卡跨區用恐出不了站

▲黃金周也是日本國旅旺季，新幹線「のぞみ」取消自由席，改為全車指定席。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣五一連假即將到來，不少民眾規劃赴日旅遊。由於假期碰上日本黃金周，當地交通與觀光需求達全年高峰，若這段期間赴日旅遊，交通方面必須注意JR東海和JR西日本在黃金周期間，指定新幹線車種取消自由席，改為全車指定席；同時，台灣人愛用的西瓜卡（SUICA）非萬用，跨區搭乘可能會卡關出不了站。

▲在日本黃金周期間赴日旅遊，記得新幹線要提早劃位。（圖／記者蔡玟君攝）

新幹線「のぞみ」號改為全車指定席

JR東海與JR西日本宣布，即日起至5月6日期間，東海道・山陽新幹線「のぞみ」（NOZOMI）號將全面改為「全車指定席」運行，取消原本1至2號車的自由席配置。

兩家公司表示，為確保更多旅客能提前完成訂位並順利入座，因此採取全席指定制度。此次措施適用於東京至博多間行駛的所有「のぞみ」列車，旅客須事先預約並購買指定席車票才能搭乘。

此外，在上述期間內，即使持有僅限搭乘自由席的車票，亦無法在「のぞみ」號上入座，不過，持自由席特急券的旅客仍可於普通車車廂的走道或車門區域站立搭乘。

至於「ひかり」、「こだま」、「みずほ」、「さくら」等其他新幹線列車，則維持原有自由席配置。但若自由席出現擁擠情況，鐵路公司也可能引導持自由席車票的旅客轉往「のぞみ」號的車廂通道區域搭乘，以分散人潮。

▲西瓜卡（SUICA）是許多台灣人都會使用的日本交通卡，目前也有手機版。（圖／記者蔡玟君攝）

交通IC卡非萬用 跨區搭乘恐出不了站

第二個常被忽略的重點，則是交通IC卡使用限制。許多台灣旅客習慣使用如Suica或PASMO等卡片，並預先儲值大額金額進行長距離移動，但實際上交通卡原則上無法跨不同JR營運區域使用。

若從JR東日本跨至JR東海等區域，可能出現「進得去卻出不來」的情況，被閘門擋下，只能轉往人工窗口補票。尤其在黃金周期間，車站人潮爆滿，補票往往需長時間排隊，嚴重影響行程安排，因此建議出發前規劃好交通路線，長距離移動建議事先預訂好指定席，例如持JR PASS的民眾，建議提早一天甚至兩天就先到機台或車站的綠色窗口兌換指定席座位。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）