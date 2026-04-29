古代日本海盜水軍藏船處！和歌山「三段壁洞窟」隱身地下36公尺

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

和歌山南紀白濱景點，一定要推薦這個白濱三景之一的「三段壁」，大岩壁下的絕美海景非常漂亮，還是知名的戀人聖地，更是欣賞和歌山夕陽日落的好地方，推薦可以同遊「三段壁洞窟」，感受地下36公尺大自然鬼斧神工的魅力，海浪衝擊感非常震撼啊！

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南紀白濱三大景

「南紀白濱三大景（南紀白浜三景）」指的是三段壁、千疊敷、圓月島，是多數人一定會到訪的白濱景點，千疊敷、圓月島皆是和歌山白濱看夕陽的好地方，大家可視行程安排，選擇想去的地點；若是剛好在春分、秋分前後旅行和歌山的話，我私心最推薦來圓月島，因為此時的夕陽會剛好落在海蝕洞中間喔！

和歌山白濱一日遊

南紀白濱旅遊最推薦的交通方式，當然還是開車自駕最為方便，但若是沒有租車的話，從JR白濱站轉乘循環公車，依舊可以到達多數白濱景點；如果是從大阪出發玩一日遊，建議直接跟團最簡單。

交通

JR白濱站搭乘公車巴士，到「三段壁」下車即可抵達，單程時間約22分鐘，公車站牌到「三段壁」會經過一排商店街，在這裡可以買到柑橘、烤魷魚、咖啡、冰淇淋等散步美食。

三段壁介紹

「三段壁」位於「吉野熊野國立公園」內，有著約長2公里、高50公尺的斷崖岩壁，因為絕美的景觀而成為日本名勝景點，後來還被選為和歌山縣的戀人聖地，在觀景台附近設置了心型掛鎖，情侶們想要浪漫約會記得要排進行程內。

門票

「三段壁」旁邊即是結合自然、歷史、宗教的超人氣白濱景點「三段壁洞窟」，門票為成人（國中以上）1500日圓（約新台幣300元）、兒童700日圓（約新台幣140元）、小學以上才收費小學以下免費。

三段壁洞窟介紹

「三段壁洞窟」藏身在地下36公尺深處，搭電梯向下後，隨即開啟這場洞窟探險之旅，前往時間會建議大家選在「漲潮」的時候，這樣所感受到的海浪衝擊才會最為震撼。

▲裡面有許多壯觀的自然奇景，洞內展望台望出去可以看到「十像岩」。

▲而這顆岩壁上的石頭，則是某次颱風後才突然出現的奇景。

▲「牟婁大辯才天」的這座神像，是目前日本最大的青銅製辯才天。

手水舍

較為特別的是，手水舍使用的是溫泉水，卡片繪馬能祈願健康、財富、學問、戀愛、交通安全，大家不妨把願望寫上去吧！

走進時光隧道

相傳這裡曾是漁民、海盜、熊野水軍藏船的地方，所以在部分區域重現了熊野水軍崗哨小屋、古走道等場景，彷彿墜入時光隧道，回到「源平合戰」的歷史場景。

波濤海浪拍打洞穴

再往前走會來到最能感受海浪衝擊的洞穴，漲潮時的體驗非常震撼，海浪撞擊岩壁後，甚至會噴濺到走道上，大家觀浪、拍攝的時候，還是要隨時注意安全。

▲有座特殊的「潮吹岩」，海水衝擊後會從洞裡噴出，形成獨特畫面。

咖啡廳

我們停留時間大約40分鐘，包含慢慢走加參觀拍照。如果時間充裕的人，可以再到咖啡廳邊看海邊喝杯飲料，甜點奶酪好看又好吃！

足湯

▲外面還有設置免費「三段壁足湯」，能在美景下泡湯實在是人生一大享受。

心得感受

因為需要額外購買門票的關係，有些網友會問三段壁洞窟值得去嗎？我的答案當然是值得！走進洞窟裡的感覺，跟照片上看到完全不一樣，必須置身在裡面才能感受到那份震撼。再次提醒大家，如果行程安排許可，盡量選在漲潮前後抵達，這樣海浪衝擊的效果才會最明顯！

三段壁洞窟

地址：和歌山県西牟婁郡白浜町2927-52

營業時間：08：00－17：00 （最後入場16：00）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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