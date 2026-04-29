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全台繡球花懶人包看這篇！北中南東8個景點一次收錄

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@huan729、@bebee.tw

文／ReadyGo

每年夏天5至6月，是繡球花滿山遍野盛開的季節，許多女孩應該都在想今年要去哪裡取景才好？這次小編幫大家蒐集全台灣8個超好拍的繡球花景點懶人包，台北、新竹、苗栗、台中，甚至台東通通都有，哪裡近就去哪，讓大家都能輕鬆拍到美美的照片。女孩們，買好漂亮洋裝、戴好草帽一起出發啦！

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陽明山竹子湖花與樹繡球花園
說到繡球花，第一個想到的地方一定是陽明山竹子湖！想當年帶起多少網美前往打卡拍照，人山人海幾乎每個點位都卡滿人。但不得不說，竹子湖拍起來就是很誇張的美，滿滿的繡球花牆更是其他繡球花田所沒有的。竹子湖花與樹繡球花園門票150元／人，若是帶專業單眼或商攝則200元／人，門票可折抵飲品、小盆栽或花種子。

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@bebee.tw

陽明山竹子湖花與樹繡球花園

地址：台北市北投區竹子湖路51號右下50公尺
電話：0919－129515
營業時間：暫停營業（繡球花季期間開放，可查看FB

大梯田花卉生態農園
如果想欣賞不同顏色的繡球花，小編建議可以到大梯田花卉生態農園，同樣在竹子湖路上，梯田式的種法讓拍攝者能夠利用高低差，讓畫面更有層次感，拍出身處繡球花海的效果。大梯田花卉生態農園門票150元／人，可折抵消費100元（飲品、盆栽、蛋糕或者炸物點心）。不過這邊路線比較陡峭，不適合帶小朋友或推推車前往！

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@sunday0825_

大梯田花卉生態農園

地址：台北市北投區竹子湖路33－7號
電話：0917－639349
營業時間：08：30－18：00（3～6月花季期間無公休日）

午後陽光繡球花田
相較於前幾個景點以淡紫色的繡球花居多，午後陽光繡球花田主打「藍色繡球花」，不禁讓人聯想到韓國歌手IU的《Blueming》，整片藍色花海看起來超療癒！而且這裡的門票也比較便宜，100元／人，還送一袋花種子。如果前面幾間人潮太多停不了車，不妨考慮到午後陽光繡球花田，拍起來除了比別人的照片特別，也更經濟實惠。

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@yuberleywu

午後陽光繡球花田

地址：台北市北投區竹子湖路31號附近
電話：0972－175388
營業時間：09：00－18：00

大安森林公園
沒想到吧？想拍繡球花不用大老遠跑到山上或其他縣市，在台北市區裡就可以拍到！不過也因為在市區又不收門票，賞花人潮也不是在開玩笑的。建議大家想拍照可以早上8點前去，不僅陽光柔和，人潮也比較少。想到大安森林公園拍繡球花，建議從捷運2、3號出口出站後，繼續往大安森林公園方向走，沒過多久就能找到一片繡球花田了。

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@sakura810107

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@brenda_ou

大安森林公園

地址：台北市大安區新生南路二段1號
營業時間：24小時營業

花露農場
苗栗花露農場和繡球花幾乎是畫上等號，不過除了繡球花，花露農場一年四季都有不同的花卉可以欣賞，也有許多造景可以拍攝。園區一張門票是250元，可折抵100元消費，還有販賣「繡球花冰淇淋」，超吸睛的甜點一定要買一支來打卡拍照。另外，園區內還有餐廳、下午茶店與小火車，即便不是花季也一樣好玩！

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@cherryhsuu

花露農場

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43－3號
營業時間：09：00－17：00（假日08：30營業、周三公休）

福壽山農場
台中山區也有很多繡球花的景點，像是位在合歡山與雪山群峰之間的福壽山農場。這裡因為海拔較高（約2100～2600公尺），通常到七月都還有機會可以看到繡球花。而且山上天氣涼爽氣候怡人，拍照也不會滿頭大汗。小編個人更喜歡這種人潮較少的景點，拍照也沒有壓力。

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@pinkhannah_leilei

福壽山農場
地址：台中市和平區福壽路29號
營業時間：06：00－21：30

薰衣草森林
提到了新竹薰衣草森林，就一定也要分享一下台中薰衣草森林的繡球花。小編私心覺得這裡就是全台最美的繡球花拍攝地點，因為他們居然把繡球花種在旋轉木馬前，太懂大家想拍什麼了吧！除了好拍照，園區內的餐點也很好吃，每次小編去都是一位難求，尤其薰衣草口味冰淇淋一定要嚐嚐看！

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@huan729

薰衣草森林台中新社店

地址：台中市新社區中興街20號
營業時間：10：30－18：30

青山農場
剛好要去東部旅行的朋友們，台東一樣可以拍到超美滿山遍野的繡球花牆喔！位在太麻里的青山農場，園區內的繡球花為淡藍紫色，看起來超浪漫。入園門票80元／人，可折抵消費，也有不可折抵消費、單純賞花的每人50元方案。而且青山農場人潮少，想怎麼拍就怎麼拍，完全不必擔心尷尬癌發作。

▲▼全台Top9繡球花景點。（圖／ReadyGo提供）

圖／@ivyivy1005

青山農場

地址：台東縣太麻里鄉佳崙產業道路196號
電話：08－9781677
營業時間：09：00－17：00

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關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 繡球花

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