旅行社推皮克敏一日遊團「1周吸千人報名」　網友：比自助便宜

▲今年嘉義藝術節與皮克敏合作，推出迷你散步活動。（圖／翻攝自皮克敏官網）

記者蔡玟君／台北報導

嘉義市一年一度盛會「2026嘉義藝術節」將於5月1日至5月31日登場，今年活動也結合《Pikmin Bloom》（皮克敏）推出「Pikmin Bloom 迷你散步」。而雄獅旅遊也趁勢推出多條嘉義皮克敏一日遊和二日遊團體行程，最低499元就能參加，掀起網友熱烈討論，更大讚「比自助還便宜」。業者透露，上架一周就有破千人報名。

今年嘉義藝術節與知名皮克敏《Pikmin Bloom》合作，推出「Pikmin Bloom 迷你散步」，民眾可透過 Pikmin Bloom 應用程式與特殊地點互動，獲得專屬飾品皮克敏金色花苗。活動期間將有2次發放地圖與「皮克敏遮陽帽」，分別是5月1日至5月3日早上10點到下午6點於嘉義公園KANO園區，以及5月30日至31日下午3點至晚上9點在嘉義文化公園。

▲雄獅旅遊推出皮克敏一日遊和二日遊。（圖／翻攝自雄獅旅遊官網）

雄獅旅遊看好皮克敏在台熱潮，趁勢推出6支嘉義皮克敏團體旅遊路線，包括一日遊與二日遊，其中一日遊最低499元就能參加，業者更推薦可穿紅、黃、藍等基礎色系服裝，亦有二日遊團體行程，不但能搭上全新阿里山火車「栩悅號」，還能沿途種花、打蘑菇，或一路南下到高雄住一晚，且行程中安排景點均為網友推薦種花、取得飾品、打蘑菇的熱點。

業者也表示，目前最受歡迎的產品為一日遊，20日上架至今僅一周時間就有破千人報名，平均旅客年齡為20至50歲之間。也有許多網友在Threads上分享，雖然三餐都要自理，但跟團來回交通都包，比自助還划算。更有網友分享過去參加雄獅台南寶可夢團體行程經驗，指出那時導遊還會直接帶整車去抓寶打怪，印象深刻。

▲皮克敏地圖。（圖／翻攝自嘉義市政府文化局臉書專頁）

今年嘉義藝術節以「綻放」為主題，除了皮克敏散步地圖外，還有集結超過150間嘉義在地與國內外品牌參與的「嘉義咖啡節」、嘉義文化創意產業園區在活動期間推出主題市集，並在5月30日至31日於文化公園迎來壓軸高潮，規劃雙舞台展演，超過15組藝術團隊演出，包含知名馬戲團隊 FOCASA、表演團體「A_Root同根生」、台灣經典IP《火神的眼淚》音樂劇製作團隊，帶來現場音樂演出。