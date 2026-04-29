藏壽司首度聯名《排球少年!!》　史上最多40款扭蛋5/1登場

▲藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司宣布5月1日起首度聯名人氣日本動畫《排球少年!!》，一次推出共40款限定扭蛋，網羅多所高校的人氣角色，同時還有彈簧包、票卡夾與馬克杯等滿額贈陸續登場。

藏壽司這次與《排球少年!!》聯名扭蛋多達40款，包含壓克力吊飾與馬口鐵徽章胸針，角色陣容橫跨烏野高校、青葉城西高校、音駒高校、白鳥澤學園高校、梟谷學園高校、稻荷崎高校與鴎台高校等多所知名高校，除了主角群日向、影山、月島，還有研磨、黑尾、及川、牛島等人氣角色。

▲▼聯名扭蛋多達40款。（圖／藏壽司提供）

5月1日同步加碼兩檔活動，首先是全台15間限定店鋪滿額贈，活動期間至指定限定店鋪消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即贈送「排球少年!!彈簧包」，共有烏野高校與音駒高校兩款共5600個。此外，在板橋遠科店、桃園大興西店、台北館前店、台中惠文路店與高雄五福光華店等5家主題店，拍照並上傳官方FB、IG打卡，就有機會抽中「烏野高校旅行收納包」，每個平台各抽6名。

▲「烏野高校旅行收納包」。（圖／藏壽司提供）

▲「排球少年!!彈簧包」。（圖／藏壽司提供）

5月11日開始，則有兩波滿額贈陸續登場，第一波滿額贈活動5月11日登場，消費滿1200元，加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「排球少年!!票卡夾」，共有烏野高校、青葉城西高校與音駒高校3款設計。第二波滿額贈活動則於5月20日接力登場，贈品為「排球少年!!馬克杯」，共有5款設計。兩波滿額贈品各限量1萬5000份。

▲「排球少年!!票卡夾」。（圖／藏壽司提供）

▲「排球少年!!馬克杯」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司5月12日起推出12款推薦餐點，其中有7款新品，主打登場的是「鱚魚天婦羅握壽司（一貫）」，嚴選肉質細緻的鱚魚酥炸成金黃天婦羅，外酥內嫩；「炙烤紅魚」選用生長於純淨低溫海域的深海紅魚，肉質細嫩緊實；其他還有「韓風激辛生魷魚腳啵啵壽司」、「酥脆漢堡排海苔包」、「芝麻蒲燒鮭魚佐鮭魚卵蘿蔔泥」、「鮪魚三享」與「花漾沙拉軍艦」。

▲爭鮮x線條小狗聯名活動4/28登場。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮攜手韓國超人氣療癒IP「線條小狗（Maltese）」，4月28日至6月8日推出聯名活動，除了3款限定餐點外，還有環保袋、絨毛公仔盲盒、冷水瓶限量周邊，凡加入爭鮮APP會員，且於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS門市單筆消費滿200元，即可購買1個線條小狗聯名系列商品；單筆消費滿400元即可購買2個。4月28日首先登場的是環保袋，加購價99元。

線條小狗是以簡單線條勾勒的白色馬爾濟斯「Maltese」與棕色黃金獵犬「小金毛」，兩隻小狗的呆萌表情與療癒互動，在社群掀起高討論熱潮，是近年話題度居高不下的超人氣IP，這次與爭鮮推出聯名合作，除了限定餐點外，還有3款周邊與主題店。