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朵頤牛排4家新門市5月上旬接力登場　中和環球店搶先勞動節開幕

▲朵頤重回新莊「自助吧供應近60種品項」。（圖／記者黃士原攝）

▲朵頤牛排接手小福利麻辣鍋原址，4家新分店5月接力登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅火鍋吃到飽「小福利麻辣鍋」退場，全台4分店原址將由「朵頤牛排」進駐，全數於5月上旬開幕，中和環球店搶先在勞動節跟大家見面，目前已開放訂位，想搶先體驗的民眾可以趕快預約。

▲自助餐檯的沙拉區。（圖／記者黃士原攝）

近年火鍋市場競爭激烈，饗賓餐旅調整營運規劃，小福利麻辣鍋4月後陸續退場，原有的新店小碧潭店、中和環球店、桃園中茂店及竹北遠百店，全數由朵頤牛排進駐。日前業者宣布，中和環球店將於5月1日開幕，京站小碧潭店5月6日開幕，而竹北遠百店、桃園中茂店則是5月8日與大家見面，即日起開放訂位。

▲熟食區的炸雞翅。（圖／記者黃士原攝）

朵頤牛排為饗賓集團旗下Semi Buffet品牌，點用主餐就能享有自助餐檯吃到飽，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有，合計近60種品項。主菜中的牛排首度使用美國PRIME等級（板腱、帶骨牛小排、肋眼牛排），另外還有法式鴨腿、豬肋排、龍蝦、羊排等，合計11款可供消費者選擇，價格729元起至1798元。

▲烤狀猿新文心店5/7試營運（圖／取自烤狀猿臉書）

另外，位於台中市一中商圈的烤狀猿創始店只營業到今天，不過部落客「剎有其食」日前在文心路上發現新店面，裝修接近完成，而品牌昨天也宣布5月7日開始試營運，即日起開放預約。

台中起家的烤狀猿，主打燒肉吃到飽，599元就可享有牛五花、紐西蘭沙朗牛、美國安格斯雪花牛、豬梅花、雞肉等超過30種品項，同時還有壽司、甜點。另外，有799元、999元兩種價格，能吃到澳洲和牛、橫膈膜、帶骨牛小排，而大里店則是升級版店型，餐費799元起至1199元，食材也更豐富。

關鍵字： 美食雲 朵頤牛排

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