彰化老字號牛舌餅焦香酥脆　一天僅賣4小時、每人限購5包

飛天璇的口袋

飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

每次發鹿港明豐珍兔仔寮牛舌餅的時候，就會有網友推薦「老兵牛舌餅」更好吃，所以我把它放在口袋名單很久了。這天和朋友到彰化，吃完慶豐牛排之後還有一點時間，剛好朋友也對老兵牛舌餅很有興趣，所以我們繞到埔鹽買牛舌餅。

地址
有兩間店，一間在彰化秀水，Google上面是寫老兵牛舌餅，另外一間在埔鹽，Google上面是寫素食老兵牛舌餅。我們這天是來埔鹽的，這間才是老店喔！平日只營業到下午3點，我們到的時候門口排了一些人。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

環境
問了老闆娘，兩間老兵牛舌餅有什麼不一樣？老闆娘說秀水那間是她兒子出去開的，兒子開的那間大部分都是做預約的訂單。因為Google上面一間寫素食、一間沒有寫素食，我原本以為秀水那間不是素的，結果老闆娘說兩間都是素的！只是埔鹽老店只有賣厚的，秀水新店有賣厚的和薄的。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

出爐時間

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲每天營業時間是早上8點到下午3點，不過中午有休息，等於一天只賣4個小時喔！

想吃要趁早以免撲空
結果才排一下下，就看到門口掛出「已售完」的牌子，差點沒崩潰！還好我們買到最後兩包！排我們之後的客人就買不到了。排隊的過程一直有客人來排在我們後面，不過店家都告知售完了，然後就看到客人悻悻然地把車子開走。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲拉門是關起來的，只留了一個小洞可以購買，不過透過小洞還是可以看到裡面的環境。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲牛舌餅都是現做的！原來需要排隊的原因是剛出爐的牛舌餅是要先吹電扇降溫才能包裝。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲原來一個人限買5包啊！不過因為連5包都不剩，只買到2包。

牛舌餅 140元

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲牛舌餅一包是140元，其實不會貴！

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲牛舌餅大概跟手掌一樣大塊，表面烤得焦焦的。

評價
實際吃起來覺得外皮酥酥脆脆的，有一種酥香氣，裡面內餡軟Q，甜度不會太高。不過不知道為什麼，覺得「老兵牛舌餅」吃起來有一種麵粉的「生味」，不至於會讓人覺得不好吃，可能還是要看個人的接受度。和明豐珍兔仔寮牛舌餅比較的話各有特色，硬要說個人喜好的話，我還是覺得明豐珍兔仔寮牛舌餅口感和味道都比較平衡一點。如果想吃又懶得跑一趟的話，蝦皮上面也有代購可以考慮看看。

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

▲▼素食老兵牛舌餅。（圖／部落客飛天璇的口袋授權提供）

素食老兵牛舌餅

地址：彰化縣埔鹽鄉彰水路二段292號
電話：04－8653782
營業時間：08：00－10:00、13：00－15：00

飛天璇
我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯
房內就能對望庫克山！國家公園內唯一飯店　離登山口僅3分鐘車程　

紐西蘭超值觀星飯店！5分鐘到牧羊人教堂　直面整片雪山湖景

釜山超值飯店！平日雙人房2000有找含早餐　下樓就是西面商圈

釜山31cm巨無霸海鮮刀削麵！湯頭鮮甜鋪滿扇貝蛤蜊

台北萬豪續推肋眼牛排吃到飽

新營波光節本周六登場　7作品亮點揭曉

家樂福大墩店「陪伴10年」2/28熄燈

彰化牛舌餅一天僅賣4小時每人限購5包

出示當日10K跑步紀錄送藜麥佛陀碗

玉山南安自然人文生態講座　有獎徵答初二登場

