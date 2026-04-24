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逾3千坪花海此刻最美！向日葵、金盞花綻放　觀賞期至5月下旬

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供）

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

春夏交替之際，新北河濱公園再度化身繽紛花園！大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期，其中明亮的向日葵茂密盛開，大波斯菊、金盞花與萬壽菊綻放，白花三葉草更如同春雪覆蓋，整體觀賞期預計至5月下旬。

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供）

▲白花三葉草已進入最佳觀賞期。

新北大都會公園幸福水漾園區中，「白花三葉草」全面盛開，細緻小巧的白色花朵，如同降下白雪，與周圍廣闊的綠地相互映襯，放眼望去十分療癒。

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供）

▲▼向日葵花海約有百坪廣；粉色百日草均盛開。

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供）

緊鄰一旁的「春日漫步夢幻花園」主題花海也正綻放。約3公頃（3,025坪）的花田內，包含花型飽滿的向日葵、繽紛的大波斯菊，以及亮眼的金盞花與萬壽菊，交織出豐富色彩。若在天氣晴朗時前往，伴隨翩翩起舞的蝴蝶、採蜜的蜂群，譜出充滿生命力的自然樂章。

▲大都會公園幸福水漾園區打造「春日漫步夢幻花園」，3公頃花海已進入最佳觀賞期。（圖／新北市高灘處提供）

▲民眾賞花時需保持公德心，切勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜河濱景致。

賞花之餘，也可順遊鄰近的熊猴森樂園，或騎乘二重環狀自行車道欣賞淡水河河畔景色。另提醒民眾賞花時需保持公德心，切勿觸碰或採摘花朵，共同珍惜河濱景致。

關鍵字： 新北市旅遊 三重旅遊 新北大都會公園 大都會公園幸福水漾園區 賞花旅遊 春日漫步夢幻花園

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