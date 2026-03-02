ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
燒肉LIKE慶祝登台7周年　台北京站店TOP7人氣套餐全部半價

▲燒肉LIKE台北京站店推出登台7周年優惠活動，TOP7人氣套餐全部半價。（圖／燒肉LIKE提供）

記者黃士原／台北報導

慶祝登台7周年，燒肉LIKE台北京站店明天起至3月5日推出優惠活動，除了TOP7人氣套餐全部半價，每天前70名來店客人，再送70元抵用券1張。

燒肉LIKE於2018年在日本東京創立，目的是為了滿足所有想一個人吃燒肉的消費者，因此有專屬個人烤爐座位設計，隨時上門一人用餐無負擔，而且入座後可以使用手機點餐。另外，客製化燒肉組合，可以讓客人自由選擇肉品部位與分量，並提供各色醬料，打造個人口味。

▲燒肉LIKE有專屬個人烤爐座位設計。（圖／燒肉LIKE提供）

觀察台灣消費者用餐習慣的轉變，頂客族、單身人口的增加，以及對於日本口味的喜愛，燒肉LIKE在2019年4月登台，第1家分店進駐京站時尚廣場（台北京站店）。慶祝登台7周年，該店日前宣布推出優惠活動，TOP7人氣套餐全部半價，像是牛五花套餐300g原價380元，特價190元。3天活動期間每天前70位來店客人，再送70元抵用券1張。

TOP7人氣套餐包括豬五花＆雞腿肉套餐、牛五花套餐、豬五花＆牛五花套餐、Half＆Half 牛五花＆頂級牛後腿套餐、牛五花＆松阪豬、雞豬三品套餐與TOP4套餐。

▲高雄JAPAN燒烤推扇貝吃到飽。（圖／取自JAPAN燒烤官網）

另外，位於高雄新濱町海洋廚房商場裡的「JAPAN燒烤」，是LOPIA旗下BBQ品牌，這裡沒有固定菜單，而是提供在LOPIA超市裡販售的食材，由民眾自行挑選後再結帳，從黑毛和牛、香腸、豬肉、雞腿、大蝦、魷魚，到活跳跳的龍蝦、鮑魚及帝王蟹都有，餐廳也有單人與雙人套餐組合可供選擇。基本入場費每人99元，可以無限享用無酒精飲料。

近日業者推出北海道扇貝吃到飽活動，每人收費199元，除了要先付基本入場費99元，同時還要符合食材消費每人250元以上，才可加購，用餐時間2小時，結束前30分鐘為最後加點。業者也提醒，使用此方案須依每桌人數加點，如果扇貝沒吃完，將收取每顆59元費用。

燒肉LIKE慶祝登台7周年限時優惠

龍潭魯冰花「3區近滿開」花期到月中

桃園「池畔薑母鴨」邊吃邊賞夕陽！

住台南五星飯店「+17元升等套房」

廣島單車3提案　自遊自在無極限

廣島初夏自駕遊　6大主題路線全收錄

在廣島遇見初夏最有感的3大祭典

桃園燈會5天突破65萬人次

埔里生態農場錫葉藤紫花季　藝術家開展

阿里山花季下周登場　阿龜櫻、山櫻花已滿開

