在眾神之島峇里　暢享慵懶時光

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock、喬瑞旅行社
 

▲▼ 峇里島,水上活動,豪華,Villa,金巴蘭,烏布,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲南灣水上活動三合一玩全體驗。

峇里島被譽為「眾神之島」，不只有湛藍海天與熱帶陽光，更有一種能讓時間慢下來的魔力。無論是在綠意環繞的林間深呼吸，或是面向大海釋放壓力，這座島嶼總能用最悠閒的步調，回應旅人對度假的所有想像。
 

▲▼ 峇里島,水上活動,豪華,Villa,金巴蘭,烏布,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲金巴蘭海灘嬉笑玩耍，享受日落的氛圍。

充滿活力的庫塔海灘，是峇里島最具代表性的風景之一。沿著海岸延伸的 Beach Walk，是開放式的購物與美食中心，精品名店與人氣餐廳一字排開，好逛又好吃。傍晚時分轉往金巴蘭，在沙灘上迎著微涼海風，靜靜欣賞夕陽染紅天際、緩緩沉入海平線，這一刻，是專屬峇里島的浪漫時光。 


▲▼ 峇里島,水上活動,豪華,Villa,金巴蘭,烏布,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲從Alas Harum 眺望德哥拉朗梯田，景色美不勝收。

想更深入感受島嶼的文化靈魂，烏布絕對不能錯過。走進傳統蠟染村，看匠人以雙手描繪歲月的紋理；漫步烏布皇宮，在雕樑畫棟間細細品味歷史的溫度。接著來到 Alas Harum 梯田俱樂部，眺望被列為文化遺產的德哥拉朗梯田，層層疊疊的翠綠，如階梯般延展至谷底，搭配無邊際泳池的悠閒時光，讓人身心徹底放鬆。
 

▲▼ 峇里島,水上活動,豪華,Villa,金巴蘭,烏布,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲在梯田俱樂部體驗盪鞦韆之樂。

特各農安瀑布同樣令人著迷。瀑布自高處傾瀉而下，四周被濃密綠意包圍，可從觀景台俯瞰全景，是拍照、散步、親近自然的療癒角落，也是不少旅人私藏的打卡秘境。
 

▲▼ 峇里島,水上活動,豪華,Villa,金巴蘭,烏布,喬瑞旅行社。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲海上香蕉船，刺激又好玩。

對熱愛冒險的人而言，南灣的水上活動絕對精彩。無論是速度感十足的飛魚、在空中俯瞰海岸線的拖曳傘，或是笑聲不斷的香蕉船，都能與這片蔚藍大海來一次最直接的互動。之後前往神鷹廣場，仰望峇里島地標之一的毘濕奴神騎乘神鷹巨型雕像，氣勢震撼。黃昏時刻，再到岩石酒吧點杯飲品，看浪花拍打懸崖、夕陽染紅天空，彷彿一幅正在流動的風景畫。

喬瑞旅行社推出的「憩遊峇里」五日遊，精心安排入住豪華 Villa 與 Rimba by Ayana 飯店，行程搭配精緻 SPA 與悠閒下午茶，將高端度假的想像化為輕鬆可及的旅行體驗，讓旅人在旅途中蓄積能量，重新找回生活最剛好的平衡。

●推薦行程：
「憩遊峇里」五日遊
https://reurl.cc/GGg1Wv
•南灣、水上活動、神鷹廣場、岩石酒吧

●更多資訊：
喬瑞旅行社
FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086298041999
IG：https://www.instagram.com/nonotour1688
Line：https://lin.ee/gOVGIF0
官網：https://nonotour.com.tw

