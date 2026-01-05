越南小瑞士　沙壩山城尋幽探祕

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock、喬瑞旅行社

沙壩位於越南西北部，以壯麗的梯田與雲霧繚繞的山景聞名，可搭乘纜車登上番西邦峰，造訪赫蒙族，體驗傳統服飾與民族文化，這座絕美山城，融合了自然風光與人文底蘊，是感受越南高山魅力的好去處。





▲沙壩最令人著迷的，就是沿著山勢鋪展開來的梯田景觀。

梯田是沙壩最迷人的景觀，依山勢層疊鋪展開來、線條柔美。隨著季節更迭，大地妝點著不同色彩：插秧時節翠綠欲滴，成熟之際化作滿目金黃。站在高處遠望，田壟從腳下延伸至深邃山谷，雲霧時而升騰、時而散去，每一秒的定格都像是一部慢動作的風景電影。





▲沙壩湖面常出現薄霧，與遠處的青山相輝映。

沙壩湖與周邊的老街，展現山城最生活化的一面。湖泊以遠山為背景，倒映著山城建築；教堂靜靜佇立在街頭，是旅人最熟悉的地標之一。若想追求感官刺激，龍雲玻璃天空步道是不二之選，透明步道懸掛在峭壁上，腳下便是雲海與深谷，站上去的那一刻，心跳隨著眼前的絕景，一起被拉升到最高點。





▲沙壩車站充滿法式風情氛圍。

在沙壩，也能感受法式風情。古色古香的火車站，本身就是熱門的拍照點，搭乘芒華登山列車，更是值得細細品味的旅程。火車緩緩穿過山谷，窗外流轉著河流、梯田與雲海，讓前往番西邦峰的過程，也變成一場視覺盛宴。





▲在貓貓村，近距離感受赫蒙族的生活日常與文化故事。

走進赫蒙族定居的貓貓村，時間彷彿慢了下來。村內錯落著木式吊腳樓，清澈的河谷旁水車正悠悠轉動。沿著山坡散步，隨處可見傳統服飾與手工藝品，在民族歌舞的樂聲中，深度體驗北越山村最純粹的生活風貌。

若想深度探訪這座夢幻山城，推薦以河內為進出航點，規劃一趟「沙壩＋河內5天」之旅。除了走遍沙壩的番西邦峰、天空步道、玫瑰谷與貓貓村，還能一次遊訪河內的聖若瑟教堂、36古街與文廟等知名景點，在自然與古蹟的交錯中，體驗一趟獨特的北越漫遊。

