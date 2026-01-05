ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
沙巴海陸雙享　收藏迷人自然本色

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock、喬瑞旅行社

沙巴位於北婆羅洲，是馬來西亞第二大州。原始熱帶雨林、高山雲海與清澈海岸線在此交會，沒有明顯的四季分野，只有乾季與雨季的轉換，全年都適合旅行，一趟假期，就能同時體驗山的雄偉與海的遼闊。
 

▲▼ 沙巴,旅遊,熱帶雨林,神山國家公園,浮潛島嶼,文化體驗,馬來西亞。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲世界前三美夕陽，就在沙巴丹容亞路沙灘。

來到沙巴，離島與水上活動幾乎是行程的靈魂。從市區出發、轉乘快艇，很快便能抵達東姑阿都拉曼海洋公園。這片海域由五座島嶼組成，是最受歡迎的度假樂園。其中的馬穆迪島，潔白沙灘延伸至透明海水，浮潛時能看見魚群在身旁穿梭，無論是水中攝影或單純漂浮放空，都令人流連忘返。
 

▲▼ 沙巴,旅遊,熱帶雨林,神山國家公園,浮潛島嶼,文化體驗,馬來西亞。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲迪加島因《求生者》節目拍攝而聲名大噪。

若想感受更原始的自然氣息，迪加島會帶來截然不同的驚喜。火山泥與豐富海洋生態，交織出野性風景，彷彿置身探險電影場景。這裡曾是知名真人秀《求生者》的拍攝地，因此也被稱為「生還者島」，充滿冒險氛圍。
 

▲▼ 沙巴,旅遊,熱帶雨林,神山國家公園,浮潛島嶼,文化體驗,馬來西亞。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲來美人魚島，潛入沙巴的隱世水樂園。

另一座人氣島嶼～美人魚島，則以細白沙灘與層次分明的藍色海景聞名。浮潛時，輕輕漂在海面上，陽光灑進水中，魚群悠游其間，時間彷彿被海浪溫柔地放慢。無論選擇哪一座島，都能感受到沙巴海洋獨有的純淨與悠閒。
 

▲▼ 沙巴,旅遊,熱帶雨林,神山國家公園,浮潛島嶼,文化體驗,馬來西亞。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲婆羅洲最高峰～京那巴魯山，又稱神山，是馬來西亞的聖山。

想換個視角認識沙巴，不妨走進神山一帶。清晨踏入神山國家公園，薄霧在林間流動，遠方的神山靜靜矗立，氣勢壯麗而沉穩。接著前往神山牧場，翠綠草原與遠山輪廓相互映襯，讓人身心舒暢。最後來到波令溫泉，這是當地知名的泡湯景點，也能體驗樹頂吊橋，或沿著步道前往溪流、瀑布或洞穴，感受大自然的律動。
 

▲▼ 沙巴,旅遊,熱帶雨林,神山國家公園,浮潛島嶼,文化體驗,馬來西亞。（圖／shutterstock、喬瑞旅行社提供）
▲水上清真寺建築風格獨特。

沙巴的魅力不只存在於山海之間，也藏在文化細節裡。走進原住民文化村，透過舞蹈、音樂與生活展示，認識多元族群的日常樣貌；水上清真寺在光影映照下顯得純淨寧靜，是體會宗教美學的絕佳角度。沙巴博物館完整呈現當地歷史與自然背景，而植物紋身、蠟染製作與吹箭體驗，則讓旅程不只是欣賞風景，更能親手留下屬於沙巴的美好記憶。

●推薦行程：
•經典亞庇5日　•碧海藍天5日
•尋祕神山5日　•祕境探險5日
•五星假期5日　•珍愛沙巴5日
•暢玩沙巴6日
●更多資訊：
喬瑞旅行社
