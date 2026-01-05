ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
迷客夏鮮奶茶加購價只要39元　買飲料再抽iPhone 17

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏祭出寵粉優惠活動。（圖／迷客夏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「迷客夏」1月7日起推出「雀蘋中選」活動，購買任2杯飲品並完成發票登錄，就有機會抽中最新蘋果產品，期間加碼鮮奶茶39元加購價、「A+B」79元起等優惠。

1月7日至2月3日購買迷客夏任2杯飲品，並透過官方LINE帳號或掃描門市活動立牌QR Code完成發票登錄，即有機會抽中iPhone 17系列、AirPods Pro 3、Apple Watch Series 11等好禮，每周各品項抽出1名幸運得主，為期4周共有12人有機會中獎。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲門市加碼祭出2波飲品優惠。

迷客夏加碼2波飲品優惠，1月7日至1月20日，於門市購買2杯飲品可享39元加購中杯茶拿鐵1杯，品項有大正紅茶拿鐵、伯爵紅茶拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵，優惠可累計。

1月21日至2月3日期間則推「A+B組合優惠」，於門市購買A區醇濃鮮奶茶L杯+B區愛茶的牛即享折扣，北部優惠價89元、南部優惠價79元，優惠可累計。南部價區域：台中、南投、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東。-北部價區域：基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台東、澎湖、金門。

▲▼珍煮丹。（圖／珍煮丹提供）

▲珍煮丹限時3天人氣飲品買1送1。（圖／珍煮丹提供）

另外，珍煮丹祭出17周年慶優惠，1月8日門市消費有「黑糖珍珠鮮奶買1送1」、1月9日「黑糖檸檬冬瓜買1送1」、1月10日「煮母奶茶買1送1」，限同品項。即日起加入珍煮丹ocard會員即可領優惠券，每張券限購1組，每人限購2組，每日數量有限、售完為止。

