阿里山賓館房價惹議！今再聲明：非實際賣價　新頂級客房年後亮相

近日阿里山賓館房價掀起網友熱議，業者今（19日）再發聲明表示，近期網路流傳高定價的房價並非實際賣價，且去年更砸下重資完成改裝歷史館35間客房，將房價調降2000元，並在現代館打造全新頂級客房，預計將於2月春節後亮相。

阿里山賓館表示，飯店平日售價1萬5000元，包含一樓麗景廳全自助式早餐、晚餐，官網也會配合節慶不定期推出住房專案和優惠折扣，根據不同住房專案會提供生態、天文、部落、小火車體驗等套裝遊程體驗，並非網路流傳高不可攀的定價。

阿里山賓館指出，2025年飯店營收創新高，為了帶給旅客新體驗，在去年完成歷史館35間客房改裝，並調降房價，同時耗時1年多砸下昂貴營建與高山建造不易的時間成本，在現代館10樓新增6間客房與套房，不只能讓旅客獨享山林幽靜，深度體驗雲霧、森林療癒，還能飽覽360度視野開闊山林景色，日落、夕陽的絢麗奇景。

業者也點出飯店兩大地理優勢。首先，飯店位於阿里山國家森林遊樂區核心地帶，因高海拔特性，除了7樓景觀平台能欣賞到阿里山五奇美景中的3奇「雲海」、「晚霞」與「日落」，更讓旅人減少前往祝山、小笠原山景觀台的夜間移動負擔。

而在清晨只要走出門，就能迎向森林、巨木群步道，輕鬆漫遊神木線、沼平線、祝山線森林鐵道周邊景色，也可就近搭乘森林小火車體驗阿里山世界級的無價之寶。

此次事件源自於近期有網友在臉書貼出一張照片，內容是阿里山賓館2026年最新的價目表，其中基礎的貴賓雙人房平日就要價1萬5000元，最貴的「首相套房」平日要3萬5000元、特殊假日4萬5000元，讓原PO直呼「差點以為是越南盾」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出阿里山賓館的最新房價，基礎的貴賓雙人房平日要1萬5000元、假日要1萬9000元，特殊假日甚至要2萬1000元，基礎四人房平日則要2萬1000元、假日要2萬6000元，特殊假日要2萬8000元。

最貴的「首相套房」平日要3萬5000元、假日要價4萬2000元、特殊假日4萬5000元，讓原PO忍不住直呼「差點以為是越南盾」。

價目表曝光後引發正反兩方網友討論。有網友表示「花這些錢不如去日本玩，機票和住宿費也差不多這個價錢了，說不定還更便宜呢」，但也有網友表示，「阿里山森林的確是世界罕有，這種巨檜只有台灣跟加拿大有，再者，這地區早就不可能有新的旅館能進駐，甚至連原地重建都不容易，我覺得阿里山是可以擁有這樣等級價位的飯店的」。