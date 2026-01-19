ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
日本名店「真鯛らーめん麺魚」將登台　台北首店1月底開幕

▲▲真鯛らーめん 麺魚。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

▲真鯛らーめん 麺魚1月底登台。（圖／取自真鯛らーめん 麺魚臉書）

記者黃士原／台北報導

拉麵控注意了！由拉麵奇才「橋本友則」創立、連年蟬聯日本Tabelog百名店的「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」即將登台，而且這兩間風格迥異的拉麵店，將共同進駐台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕。

今年初，台北拉麵市場將迎來日本排隊拉麵人氣店「真鯛らーめん 麺魚」與鴨湯拉麵「中華そば 満鶏軒」，這兩家都是由拉麵奇才「橋本友則」所創立。前者湯頭標榜以真鯛頭骨與雞骨共同熬煮，搭配北海道小麥製成的麵條，以及低溫烹調、櫻花燻製的豬肉叉燒，曾在2016、2017年奪得東京拉麵大賞新人獎。

▲中華そば 満鶏軒。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

▲中華そば 満鶏軒1月底登台。（圖／取自中華そば 満鶏軒臉書）

中華そば 満鶏軒是真鯛らーめん 麺魚的延伸品牌，湯頭主角由真鯛變成鴨，使用大量鴨隻與純水，經長時間細火慢燉，將鴨肉的醇厚鮮甜完整萃取出。調味方面，僅選用鴨油、鵝肝油與精選食鹽進行提鮮，呈現一碗徹底講究鴨肉風味的拉麵。

真鯛らーめん 麺魚與中華そば 満鶏軒去年就傳出來台展店消息，現在確定一同落腳台北市中山區巷弄內的一棟老宅，預計1月底正式開幕，如果食量比較大，還能一次品嚐兩種不同風味的拉麵。

▲京都拉麵魁力屋台北店1/16開幕。（圖／取自魁力屋拉麵台灣臉書）

另外，日本京都知名連鎖拉麵品牌「魁力屋」去年8月登台，品牌規劃今年前往台中、台北展店，繼1月6日進駐新光三越台中中港店後，位於台北南西店三館的台北旗艦店已於1月16日正式開幕，同時推出限定口味「金燦烏魚子雞白湯貝拉麵」。

去年8月登台的魁力屋拉麵，創立於2005年，以「京都醬油拉麵」為經典代表，使用靈魂基底「京都熟成醬油」，讓湯頭帶有濃郁的大豆鮮味，不過鹹卻醇厚。除了經典湯頭，魁力屋拉麵也打造出台灣專屬的「京都雞白湯醬油」，以長時間熬煮的雞白湯為基底，入口柔滑且富含天然的膠原蛋白，再結合熟成醬油，清爽又帶有深度。

李多慧台中搭計程車被認出！　視訊司機女兒還給超多小費

