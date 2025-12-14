ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
大師兄銷魂麵舖「3款麻油薑泥湯」新上市　板橋店獨賣全牛無菜版

▲▼大師兄銷魂麵舖推出「麻油薑泥雞湯」系列。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

▲大師兄銷魂麵舖推出「麻油薑泥雞湯」系列。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

記者蕭筠／台北報導

進入冬天，「大師兄銷魂麵舖」經典「麻油薑泥」首度變身成湯品，一次推出3款新品，包括4店限定販售的「麻油薑泥雞湯」、板橋門市獨賣「全牛無菜版本」，12月15日起正式上市。

▲▼大師兄銷魂麵舖推出「麻油薑泥雞湯」系列。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

▲「麻油薑泥雞湯」限於4店販售。

▲▼大師兄銷魂麵舖推出「麻油薑泥雞湯」系列。（圖／大師兄銷魂麵舖提供）

▲板橋店則推出限定「全牛無菜」版本。

大師兄銷魂麵舖延續「麻油薑泥」的經典配方，把濃香焙炒黑麻油搭配契作老薑製成的微辛薑泥做為主要湯底，其中「麻油薑泥雞湯」選用新鮮雞腿肉慢火燉煮，湯頭濃郁，限於芝山店、台北車站微風店、大江店及桃園機場店販售，僅桃園機場店套餐價為380元，其餘門市售328元。

「麻油薑泥牛肉湯」加入薑片、米酒、大骨慢火熬成高湯，結合鮮甜牛肉片及清爽高麗菜，全門市均有販售，桃園機場店套餐價360元，其餘門市298元；板橋店則推出限定「全牛無菜」版本，套餐售價為308元。

為慶賀全新湯品上市，上市首周（12月15日至12月21日）「麻油薑泥雞湯」於芝山、台北車站微風店享299元優惠、桃園機場店則為360元。

▲肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」。（圖／肉多多提供）

▲肉多多火鍋慶9周年「299元套餐限時回歸」。（圖／肉多多提供）

另外，為歡慶品牌成立9周年，肉多多火鍋復刻當年開幕時一炮而紅的299元套餐，全台門店即日起至明年1月30日限時回歸，主餐是活力梅花豬或無骨雞腿肉2選1，與過去的同價位套餐的最大不同，原本搭配肉品的菜盤進化為蔬食自助吧，不僅時蔬、火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，還可以享用路易莎咖啡、大苑子的跨界聯名飲品。

同集團的姊妹品牌「狂一鍋」，即日起不分平假日全時段供應3款299元起「超值狂享鍋」（功夫排骨酥／藥膳大雞腿／剝皮辣椒蛤蜊雞），其中西門町店率先加碼於自助吧提供荷包蛋、高麗菜飯與麻油雞飯，接下來規劃於全台門店陸續供應。

關鍵字： 美食情報 美食雲 大師兄銷魂麵舖 肉多多

