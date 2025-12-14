「400有找」中壢超值火鍋吃到飽！花枝漿＋蔬菜吧無限供應　

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月

火鍋在台灣人的飲食文化裡，佔了一個非常重要的位置，不管一年四季，總是會有人要吃上一頓火鍋，所以火鍋在台灣這邊的需求量是很大的。中壢龍岡這家火鍋店，不但有自助吧之外，更有16種湯底任你挑，商業午餐也只要328元起，就能享用自助吧吃到飽，真的是相當超值。

▲龍東路上有路邊停車格，龍岡國中旁邊也有大型露天收費停車場。

介紹

一提到売鍋，大家都會有點好奇，売這個字到底怎麼唸，其實「売」就跟「賣」同音，是日本漢字的簡寫，而売鍋龍岡店的位置，就在龍東路寶雅旁邊，離軍營跟大圓環都不遠，停車的話，停在軍營邊的路邊停車格即可，算是蠻方便的。

▲裡面的位子不少，他們的木製座位我原本以為坐久會不舒服，但倒也不會。

▲大家也知道，今年真的好多颱風，所以菜價一直居高不下，因此有看到蔬菜可以吃到飽的火鍋店，我就開心的要命。

▲這邊還有我愛的花枝漿可以無限取用，我實在是太開心了。

▲飲料的選擇也好多，除了有基本的軟性飲料之外，還有瓶裝飲料跟咖啡機，更有茶包，帶小朋友來一定會很開心。

▲吃完還有霜淇淋跟明治冰淇淋可以選擇，明治冰淇淋有五種口味，每一款都很好挖，霜淇淋當天我們吃到的是少見的綠豆沙口味，味道甚好。

▲這邊還有免費的涼拌小菜跟滷肉飯，涼拌小菜會不定期的更換，今日吃到的海蜇皮讓我驚喜，味道很好。

▲滷肉飯的味道比較淡，有點像是瓜仔肉的口味。

菜單品項

売鍋這邊的菜單給大家參考一下，亮點是他們的鍋底，洋洋灑灑的列了出來，居然有16種之多，看的我真的是眼花撩亂，一下子還真的不知道要吃什麼口味。

鍋底

我不得不大力讚許一下，他們的湯頭真的非常好喝，這次我們有喝到酸菜魚、麻奶、黑松露＋青花椒、干貝鰹魚，每一款湯頭都別具風格。

黑松露奶油蘑菇

我不愛吃奶味太重的東西，可是売鍋的黑松露奶油蘑菇湯底讓我眼睛發光了，那個湯頭好好喝，就跟我們在外面喝的蘑菇濃湯簡直就是一模一樣，只是多加了黑松露下去，那個黑松露的香氣跟奶油非常合拍，喝起來很甘甜，拿來煮麵、煮海鮮都好搭。

青花椒湯頭

我喝的第一口，一入口我就被這青花椒的麻給嚇到，他不會傷喉嚨，但是嘴裡滿滿的麻，香氣也很夠，鍋裡放了不少青花椒，墨綠色的湯底看起來很美，涮起肉來真的是滋味超爽快。

麻奶鍋

是我今日的最愛，我是個只吃小辣的人，愛麻辣的香卻又吃不了太辣，沒想到売鍋的麻奶鍋，不但把麻辣的嗆辣減低了，卻也消除了我怕的奶臭味，喝起來好喝不傷喉又甘甜，我個人真的大推這個麻奶鍋，非常愛！

酸菜魚湯頭

裡面沒有魚肉，要另外加點魚肉，我們有拿來煮鱸魚，味道也很搭，酸菜魚喝起來夠酸，也帶點甜味，喜歡酸菜魚的人，這一款可點。

濕式熟成牛五花鍋338元

這個算是売鍋推出的商業午餐，只要338元就可以自助吧無限享用，下午不打烊都可以吃到。肉盤的部分我有問過，商業午餐的肉品是150g ，而且你們看那個牛肉的厚度，是不是很有誠意，不是薄薄的一片，那個厚度的牛肉，涮起來的口感真的很好吃。

▲輕輕的涮一下麻奶鍋，再淋上一點胡麻下去，真的好好吃，他們的肉盤都是差不多180～200g，依照不同肉品給得重量會有點調整，愛吃肉肉的一定會吃得非常開心又滿意。

海陸總匯鍋680元

這個樓梯造型的海陸總匯也非常吸睛，是單人鍋的份量，有肉又有海鮮，雙重享受一次擁有，海鮮的部分，有鱸魚、鮭魚、鯛魚、大白蝦、草蝦、大蛤蜊、蚵仔，這也太澎湃了吧，你們看看那個蚵仔，売鍋一定有特別挑過，現在不是蚵仔的產期，可是売鍋的蚵仔好大顆好飽滿。

超值犇牛雙人餐1299元

這個是雙人套餐，大概有700g，裡面有三種肉，雪花牛、板腱牛、霜降牛，滿滿一大盤，花開富貴的裝盤，看起來就非常氣派，這個請客也非常有氣勢。

▲這樣一大盤端上來，真的很吸睛！

▲記得要加入売鍋的會員，不定期時都有好康，像現在11月就是送美國板腱牛，一個手機帳號就送一盤，是不是可以吃肉吃的很爽。

鮮切雞腿蛤蜊鍋＄420元

如果不愛吃肉片的話，可以選這個雞腿，一整隻大概6～8兩重的切塊大雞腿，再配上大蛤蜊，味道好鮮好甜，雞肉紮實好吃，愛吃雞肉的你們真的要點來吃看看。

心得

売鍋的湯頭真的讓我非常喜歡，16種湯頭真的讓你可以一吃再吃，每個客人的舌尖都能滿足到，商業午餐豬肉鍋只要328元，就可以讓你自助吧無限享用，肉品份量算是給的很有誠意了，下午不打烊，愛吃火鍋的你，一定要來売鍋吃看看！

売鍋－中壢龍岡店

地址：桃園市中壢區龍東路63號

電話：03－4379997

營業時間：11：00～22：00

