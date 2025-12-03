大胃王集合！全台8家巨無霸美食　5kg拉麵、巨可頌通通吃得到

首圖／＠Feeling18 Lab-烘焙研究所、＠WOW 哇唬 漢堡工廠

文／ReadyGo

近年來台灣吹起了一股大胃王風潮，更帶動了巨無霸美食的熱度。競爭激烈的餐飲市場，除了美味，食物的賣相也非常重要，要有討論度才能成功擄獲消費者的心，所以有越來越多的浮誇系巨無霸美食，吸引了食客們的追逐。

有哪些兼顧味覺與視覺的巨無霸美食值得品嘗呢？特別為了大家精選討論熱度極高的8家人氣店家，今天巨無霸美食推薦，一起來看看到底有多震撼。

WOW 哇唬漢堡工廠

全台跑透透的漢堡餐車「WOW 哇唬漢堡工廠」，每周會在官方粉專公布最新出沒地點與新品口味，像經典花生手打牛肉堡、莎莎醬手打牛肉堡、塔塔脆皮雞漢堡都很受到歡迎。最吸睛的就是浮誇度爆表的巨無霸漢堡，選用每日現做手打的牛肉內餡，將肉排煎至外焦內嫩、香氣四溢。

在巨大的麵包體裡霸氣地放入整整16顆漢堡肉，搭配爽脆的生菜和厚切番茄片層層堆疊，再加上濃郁花生醬畫龍點睛，視覺效果超衝擊，份量更是超過普通漢堡的十幾倍！鹹中帶點微甜的花生香氣，層次豐富的口感，讓人吃了超級滿足。

圖／WOW 哇唬漢堡工廠

WOW 哇唬漢堡工廠

店家地址：販售據點請至粉絲專頁查詢

營業時間：15：00～20：00

山豬蛋餅

說到晴光市場美食一定會提到山豬蛋餅，比手臂長的超大蛋餅，保證讓你飽到下一餐。超有個性的店家，裝潢以紫色調燈光與浮誇的裝飾打造出夜店風格，很有衝突的美感。提供酥皮蛋餅或粉漿蛋餅可選擇。

內餡有鹹豬肉、打拋豬肉、九層塔鴨賞、香腸等多種口味，厚實酥脆的餅皮包裹著滿滿豐富的餡料，一端上桌是令人驚訝的份量。店內提供兩種辣椒，正宗泰國辣和會讓人噴火的七級炸彈之母，奉勸不是超級超級能吃辣的人千萬不要輕易嘗試。

圖／IG@explorer__151



山豬蛋餅

地址：台北市中山區農安街2巷20之31號

電話：0982－484313

營業時間：09：00～15：30（周一公休）

三味食堂

位於台北萬華的三味食堂是日式料理專賣店，以份量驚人的巨大握壽司打響名號，就連韓國觀光客來台旅遊的指定要去朝聖。最熱門的巨大鮭魚握壽司，巴掌大小的鮭魚像被子一樣包裹著超大塊醋飯，做好的鮭魚握壽司大概是一般的5倍大小，上頭的厚切鮭魚肥嫩鮮美，恰到好處的油脂，沉甸甸的重量，真是讓人超級滿足。

圖／IG@mia._food_lover

三味食堂

地址：台北市萬華區貴陽街二段116號

電話：02－23892211

營業時間：11：20～14：30／17：10～21：00

滿溢手工麵線

一定要有預定才吃的到！大吉大利龍蝦麵線，整尾波士頓龍蝦躺在滿到快溢出來的超大碗麵線上，這絕對是我見過最浮誇的，滿溢手工麵線真是店如其名。店內招牌的滿溢麵線，份量也是一般的兩倍大，使用老闆精心嚴選的食材，配料有大腸、雞肉羹、魚羹和大顆蚵仔，加點店家的辣椒和烏醋口感更有層次。

圖／IG@a0909161915

滿溢手工麵線

地址：台中市南屯區文心南三路306號

電話：04－24719061

營業時間：平日11：00～14：30、16：30～20：00／ 假日11：00～20：30

嵐山熟成牛かつ專売

台中超人氣炸牛排專賣店，主打炸牛排及日式丼飯定食，白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續吃到飽。最火紅的隱藏版菜單，是須提前3天預訂，全台最浮誇的巨無霸布丁，重達兩公斤的巨大布丁，用了八顆雞蛋製作而成，足足有一般布丁的十倍大。

Q彈濃郁的布丁，還加上一球巨大香草冰淇淋，最後再撒上焦糖脆片和手炒焦糖，光是上桌的氣場就足以震撼全場，不少網友特意為了這顆巨無霸布丁慕名而來。

圖／嵐山熟成牛かつ專売

嵐山熟成牛かつ專売

地址：台中市西區健行路1058號

電話：04－23230222

營業時間：11：30～14：30，17：00～20：30

伊迦食堂

曾受邀上節目的伊迦食堂主打重達5公斤的「巨無霸海陸拉麵」，整整六團拉麵，再豪邁擺上數十隻鮮蝦，最後鋪滿叉燒和溏心蛋，超大碗滿滿海陸配料的巨型拉麵，為店家增添不少話題與人氣。

店家還會不定期舉辦大胃王挑戰賽事，限定時間內完食即可獲得獎金，就連人氣大胃王小慧，也都曾經前來挑戰。至於普通食量的一般人，可以與家人一同分食，感情更好。

圖／伊迦食堂

伊迦食堂

地址：台中市大甲區經國路406號

電話：04－26885100

營業時間：11：00～14：30，17：00～21：30

餓男食堂

台南最狂日式料理代表的餓男食堂，憑藉超震撼的浮誇系美食「巨無霸海鮮壽司桶」攻佔各大社群媒體版面。高達10人份的海鮮壽司桶，大木桶中塞滿美國牛、天使紅蝦、海膽、干貝、比目魚、鮭魚、蝦膏、鮭魚卵等豪華食材，肉質鮮甜，豪華配料霸氣鋪好鋪滿，讓人看了直呼超過癮。

對老闆來說浮誇沒有極限，新推出的「極上大盛海鮮壽司桶」，使用鮭魚、焦糖鮭魚、起司鮭魚、蜂蜜芥末鮭魚、天使紅蝦、蝦卵、焦糖玉子燒等十種以上的頂級海鮮，浮誇指數又再次突破上限，壽司控們千萬不要錯過。

圖／IG@4fen.food 、IG@wolf2019_0419

餓男食堂

地址：台南市南華街22號

電話：0936－108072

營業時間：平日17：00～22：00／假日11：30～14；00、17：00～22：00

Feeling 18 LAB-烘焙研究所

埔里打卡名店「Feeling 18 LAB-烘焙研究所」，融合了創新與實驗精神，就像甜點界的實驗室，吃得到生吐司、浮誇巨可頌、生巧克力等烘焙甜點，還有好玩又好拍的實驗室風格特調飲品，不少甜點控特意前來朝聖。

超熱門美食「巨可頌」，採用旋風烤箱兩段式烘烤，有絕佳膨脹性，外殼薄酥脆，麵包芯仍軟潤。店內推出巨可頌搭配拿鐵咖啡品嘗，高度還原歐美巨可頌品味方法，更讓人沉浸在滿滿的幸福滋味中。

圖／Feeling18 Lab-烘焙研究所

Feeling 18 LAB-烘焙研究所

地址：南投縣埔里鎮桃南路69號

電話：04－92915218

營業時間：平日10：00～18：00／假日10：00～19：00

