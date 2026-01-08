ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「發發X乖乖」開賣4款聯名新品　飲料任選88折、餅乾免費送

▲▼「發發X乖乖」聯名。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲「發發X乖乖」展開聯名活動。（圖／發發The Far Far Farm提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

優格手搖飲「發發The Far Far Farm」聯名「乖乖」，以「彎の脆果」系列為發想打造2款限定飲品，並於超商推出2款聯名商品，即日起上市，2杯任選88折再送乖乖。

▲▼「發發X乖乖」聯名。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲乖乖草莓煉乳優格。

▲▼「發發X乖乖」聯名。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲乖乖煉乳優格。

「發發X乖乖」推出「乖乖草莓煉乳優格」與「乖乖煉乳優格」2款聯名飲品，皆為95元，同步推出限量聯名紙杯。1月12日前到店或使用你訂線上訂餐，購買2杯聯名飲品享88折優惠。

▲▼「發發X乖乖」聯名。（圖／發發The Far Far Farm提供）

▲聯名活動推出2款零食飲料。

活動還推出2款聯名商品，「莓果派對優格乖乖」是結合莓果、優格口味的乖乖；「草莓煉乳金萱奶茶」則是金萱、草莓與煉乳融合的飲品，即日起於全家超商獨家開賣，任選第2件6折。

業者表示，購買聯名飲品並加入發發官方LINE，上傳飲品照片至個人限時動態即可獲得「莓果派對優格乖乖」1包，送完為止。

▲▼茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感推出全新聯名活動，。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」推出財神爺、土地公、月老神明杯。（圖／茶湯會提供，下同）

此外，茶湯會以「財富、平安、感情」為主題結合民間信仰文化，與「1982小時候」旗下台灣本土插畫家「不知道同學」合作，把財神爺、土地公、月老變身漫畫形象，並融入錢幣、金元寶、如意、虎爺、桃花等元素推出聯名杯、茄芷袋與擺飾盲盒。

▲▼茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感推出全新聯名活動，。（圖／茶湯會提供）

▲▼此次有茄芷、Q版好運壓克力擺飾盲盒周邊。

▲▼茶湯會攜手台灣本土插畫家「不知道同學」，以財神爺、土地公、月老為靈感推出全新聯名活動，。（圖／茶湯會提供）

茶湯會表示，活動推出「財神爺」、「土地公」、「月老」3款神明杯外，還有「財運滿滿（藍色）」、「桃花朵朵（粉色）」2款茄芷袋，門市消費享158元加購價（單買238元），以及「Q版好運壓克力擺飾盲盒」，門市消費享138元加購價（單買198元），盲盒販售，不挑款，售完為止。

