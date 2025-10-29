ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

6家南投溪頭森林住宿懶人包！從親子飯店到高CP值民宿一次看

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

首圖／@溪頭福華渡假飯店、@溪頭米堤大飯店

文／ReadyGo

南投溪頭是台灣熱門的旅遊景點之一，擁有溪頭國家森林遊樂區、大鞍竹海風景區、妖怪村以及不計其數景觀優美的山林，不管是暑假、寒假還是周末連假，都很適合作為國內旅行的首選。不過，很多人都煩惱著如何挑選一間優質的南投住宿。而本次集結了溪頭森林園區附近的住宿推薦，其中從適合家庭的親子飯店、到價格實惠的民宿都有，可供大家作為實用的參考。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

溪頭森林遊樂區附近飯店

#1溪頭米堤大飯店
論及溪頭規模最大、設施最完善，又有老字號好口碑的飯店，溪頭米堤大飯店必定榜上有名。米堤雖然已經開業多年，但至今已經重建整修過了多次，因此內部的硬體裝潢仍然亮麗如新，無論是宛如歐洲城堡的雄偉外觀、寬廣舒適的豪華客房、美輪美奐又美味的餐廳與酒吧，還是戶外山泉水游泳池及SPA，全都會令人流連忘返、捨不得回家！

 ▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭米堤大飯店

溪頭米堤大飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村米堤街1號
電話：049－2612222

#2溪頭福華渡假飯店
作為台灣國內知名的連鎖飯店集團，福華在各個縣市的渡假飯店向來都廣受歡迎。而溪頭福華也不例外，地理位置就坐落在溪頭國家森林遊樂區，公共設施嶄新吸睛，客房還分成大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓等各式各樣的型態。不僅如此，飯店積極開辦DIY手作課程、夜間生態導覽等活動，並與台大林管區攜手合作打造出許多有助於永續環保的商品，很值得全家大小一起來，享受芬多精的同時也趁機寓教於樂。

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭福華渡假飯店

溪頭福華渡假飯店

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號
電話：049－2612588

#3Success Banner溪頭飯店
大家可能對於Success Banner溪頭飯店的名稱稍微感到陌生，實際上，這裡就是原本的溪頭教育中心，並在2024年正式變成了開放給一般大眾入住的優質飯店。由於地點就在溪頭自然教育園區內，因此只要走出房門就可以開始遊玩，完全省去了交通來往的時間與安排行程的麻煩。

與此同時，旅客還可以選擇飯店大樓的套房，或是獨棟的私人景觀別墅，甚至還有容納得下多達9個人的小木屋，相當適合揪好朋友們一起來享受假期。

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／Success Banner溪頭飯店

Success Banner溪頭飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村森林巷3－6號
電話：049－2612345

#4溪頭夏緹飯店
如果想一次顧及性價比、住宿品質、美味早餐以及交通便捷性，那麼就很推薦考慮入住溪頭夏緹飯店。遊客們能夠從多個地方搭乘客運直達飯店門口，落腳於環境優美潔淨的房間內休息，早上享用豐盛的自助早餐，再出門輕鬆暢遊妖怪村、南投酒廠、麻糬主題館、天空之橋以及鳳凰谷鳥園等諸多景點。除此之外，這裡的房價亦是高貴不貴，優異的CP值能讓大家省下不少旅費。

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭夏緹飯店

溪頭夏緹飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路24－18號
電話：049－2753333

溪頭森林遊樂區附近民宿

#5溪頭盛軒森林會館
對於出外旅行時偏好住在民宿的人來說，在瀏覽南投琳瑯滿目的住宿名單時，難免感到眼花撩亂而難以抉擇。為此，這次文章就精挑細選出高品質的民宿業者，像是這家溪頭盛軒森林會館，從一走進大門口就會被現代的工業風設計所驚艷，而客房內更是各個角落都注重細節，許多房型設置了開放式的陽台，當玩了一整天回來休憩時，還能坐在戶外欣賞燦爛的滿天星空與皎潔月光，足以打造出獨一無二的難忘回憶。

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭盛軒森林會館

溪頭盛軒森林會館

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路22－12號
電話：0988－612018

#6溪頭溪山行館
若想在溪頭尋找一間雅緻又隱密的高級住宿地點，不妨來到溪山行館一探究竟。這裡強調「慢活」的體驗，提供最真摯周到的親切服務，搭配典雅穩重的原木建築，可以讓旅人們徹底卸下平日生活與工作所累積的壓力，在靜謐的空間內完全放鬆身心。

另一方面，館內的餐食也絲毫不馬虎，堅持選用當季的新鮮食材，再運用主廚團隊高超的手藝變化出道道色香味俱全的餐點，建議有興趣的人趕緊訂房以免向隅。

▲▼6家南投超夯人氣飯店。（圖／ReadyGo提供）

圖／溪頭溪山行館

溪頭溪山行館

地址：南投縣鹿谷鄉興產路23－1號
電話：049－2612399

南投住宿常見問題

南投有包棟民宿或小木屋嗎？
 南投擁有為數眾多的民宿業者，其中溪頭更不乏整棟式的別墅或小木屋。如果希望直接包棟住宿的話，建議可以先洽詢民宿業者。不少民宿雖然官方網站上沒有載明，但其實都可接受一定人數的包棟需求。不論是對攜帶小孩的家庭、多人團體出遊聚會，還是喜歡擁有私人空間的旅客都最適合不過。

溪頭適合帶小孩去玩嗎？
 溪頭值得造訪的景點相當多，而絕大多數都是占地廣大的戶外自然空間，可說是最能讓小朋友們放電的環境。孩子們在遠離電視與3C的同時，還可以參加螢火蟲探險、森林生態導覽解說、手作DIY課程等諸多活動，更有助於親子之間培養感情，帶來難能可貴的出遊經驗。

南投景點｜溪頭森林遊樂區全攻略：交通、門票、周遭景點一次告訴你

【你可能也想看】

►搜集全台5間夢幻主題房！療癒三麗鷗、呆萌町布滿房內
►自己動手DIY機械錶、客製化專屬調香！全台8個浪漫手作提案
►全台7間特色烤肉攻略！嘗鮮鴕鳥紅鹿肉、個人包廂邊烤邊看網飛

關鍵字： ReadyGo 達人旅遊 旅遊情報 南投住宿 南投旅遊 溪頭住宿

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

推薦閱讀

福岡住宿指南盤點6間CP值飯店　少見四床房＆10分鐘內到機場

福岡住宿指南盤點6間CP值飯店　少見四床房＆10分鐘內到機場

置身金黃稻浪裡划獨木舟！宜蘭8個不玩會後悔景點＆行程

置身金黃稻浪裡划獨木舟！宜蘭8個不玩會後悔景點＆行程

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！超厚切豬排丼白飯免費續

東門市場4家必訪小吃＋甜點一次攻略！超厚切豬排丼白飯免費續

全台8家免門票觀光工廠！參觀養樂多製造生產線、DIY蛋糕棒棒糖

全台8家免門票觀光工廠！參觀養樂多製造生產線、DIY蛋糕棒棒糖

南機場夜市店家營業調整一次看

南機場夜市店家營業調整一次看

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

台中最大黃昏市場美食巡禮！

台中最大黃昏市場美食巡禮！

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

6家南投溪頭森林住宿懶人包！

6家南投溪頭森林住宿懶人包！

2026武陵農場櫻花季11月開放訂房

2026武陵農場櫻花季11月開放訂房

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

飄香40餘年溫飽了礦工、司機大哥！

4家手搖飲買1送1優惠包

涮乃葉平日小資餐「330元起吃到飽」

水源市場最會排隊炒燴攤！

一沐日開賣逮丸感性系列周邊

泰國旅遊新制懶人包

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

預約成功才給地址！神秘咖啡廳藏身深坑

烤黑輪入選米其林！

40年老字號宏益水晶餃歇業

熱門行程

2025新北歡樂耶誕城 LINE好友總動員

2025新北歡樂耶誕城以「馬戲嘉年華」為主題與知名LINE FRIENDS角色IP合作登場

2025桃園萬聖城 魔蛛古堡 魔幻登場！

跟著魔幻蜘蛛王踏入冒險，變裝、討糖、電音派對一樣不能少！即日起至11/2 就在桃園藝文廣場

最新新聞更多

南機場夜市店家營業調整一次看

漢來海港、島語11／11開放農曆春節訂位

台中最大黃昏市場美食巡禮！

老爺感謝季11月開跑　住宿券下殺2折

6家南投溪頭森林住宿懶人包！

2026武陵農場櫻花季11月開放訂房

獨／奇美博物館揭引進埃及展背後故事

北投溫泉季開跑　出門先看這張表

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366