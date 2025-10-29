6家南投溪頭森林住宿懶人包！從親子飯店到高CP值民宿一次看

首圖／@溪頭福華渡假飯店、@溪頭米堤大飯店

南投溪頭是台灣熱門的旅遊景點之一，擁有溪頭國家森林遊樂區、大鞍竹海風景區、妖怪村以及不計其數景觀優美的山林，不管是暑假、寒假還是周末連假，都很適合作為國內旅行的首選。不過，很多人都煩惱著如何挑選一間優質的南投住宿。而本次集結了溪頭森林園區附近的住宿推薦，其中從適合家庭的親子飯店、到價格實惠的民宿都有，可供大家作為實用的參考。

溪頭森林遊樂區附近飯店

#1溪頭米堤大飯店

論及溪頭規模最大、設施最完善，又有老字號好口碑的飯店，溪頭米堤大飯店必定榜上有名。米堤雖然已經開業多年，但至今已經重建整修過了多次，因此內部的硬體裝潢仍然亮麗如新，無論是宛如歐洲城堡的雄偉外觀、寬廣舒適的豪華客房、美輪美奐又美味的餐廳與酒吧，還是戶外山泉水游泳池及SPA，全都會令人流連忘返、捨不得回家！

圖／溪頭米堤大飯店

溪頭米堤大飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村米堤街1號

電話：049－2612222

#2溪頭福華渡假飯店

作為台灣國內知名的連鎖飯店集團，福華在各個縣市的渡假飯店向來都廣受歡迎。而溪頭福華也不例外，地理位置就坐落在溪頭國家森林遊樂區，公共設施嶄新吸睛，客房還分成大學樓、漢光樓、鳳凰樓、紅樓等各式各樣的型態。不僅如此，飯店積極開辦DIY手作課程、夜間生態導覽等活動，並與台大林管區攜手合作打造出許多有助於永續環保的商品，很值得全家大小一起來，享受芬多精的同時也趁機寓教於樂。

圖／溪頭福華渡假飯店

溪頭福華渡假飯店

地址：南投縣鹿谷鄉森林巷10號

電話：049－2612588

#3Success Banner溪頭飯店

大家可能對於Success Banner溪頭飯店的名稱稍微感到陌生，實際上，這裡就是原本的溪頭教育中心，並在2024年正式變成了開放給一般大眾入住的優質飯店。由於地點就在溪頭自然教育園區內，因此只要走出房門就可以開始遊玩，完全省去了交通來往的時間與安排行程的麻煩。

與此同時，旅客還可以選擇飯店大樓的套房，或是獨棟的私人景觀別墅，甚至還有容納得下多達9個人的小木屋，相當適合揪好朋友們一起來享受假期。

圖／Success Banner溪頭飯店

Success Banner溪頭飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村森林巷3－6號

電話：049－2612345

#4溪頭夏緹飯店

如果想一次顧及性價比、住宿品質、美味早餐以及交通便捷性，那麼就很推薦考慮入住溪頭夏緹飯店。遊客們能夠從多個地方搭乘客運直達飯店門口，落腳於環境優美潔淨的房間內休息，早上享用豐盛的自助早餐，再出門輕鬆暢遊妖怪村、南投酒廠、麻糬主題館、天空之橋以及鳳凰谷鳥園等諸多景點。除此之外，這裡的房價亦是高貴不貴，優異的CP值能讓大家省下不少旅費。

圖／溪頭夏緹飯店

溪頭夏緹飯店

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路24－18號

電話：049－2753333

溪頭森林遊樂區附近民宿

#5溪頭盛軒森林會館

對於出外旅行時偏好住在民宿的人來說，在瀏覽南投琳瑯滿目的住宿名單時，難免感到眼花撩亂而難以抉擇。為此，這次文章就精挑細選出高品質的民宿業者，像是這家溪頭盛軒森林會館，從一走進大門口就會被現代的工業風設計所驚艷，而客房內更是各個角落都注重細節，許多房型設置了開放式的陽台，當玩了一整天回來休憩時，還能坐在戶外欣賞燦爛的滿天星空與皎潔月光，足以打造出獨一無二的難忘回憶。

圖／溪頭盛軒森林會館

溪頭盛軒森林會館

地址：南投縣鹿谷鄉內湖村興產路22－12號

電話：0988－612018

#6溪頭溪山行館

若想在溪頭尋找一間雅緻又隱密的高級住宿地點，不妨來到溪山行館一探究竟。這裡強調「慢活」的體驗，提供最真摯周到的親切服務，搭配典雅穩重的原木建築，可以讓旅人們徹底卸下平日生活與工作所累積的壓力，在靜謐的空間內完全放鬆身心。

另一方面，館內的餐食也絲毫不馬虎，堅持選用當季的新鮮食材，再運用主廚團隊高超的手藝變化出道道色香味俱全的餐點，建議有興趣的人趕緊訂房以免向隅。

圖／溪頭溪山行館

溪頭溪山行館

地址：南投縣鹿谷鄉興產路23－1號

電話：049－2612399

南投住宿常見問題

南投有包棟民宿或小木屋嗎？

南投擁有為數眾多的民宿業者，其中溪頭更不乏整棟式的別墅或小木屋。如果希望直接包棟住宿的話，建議可以先洽詢民宿業者。不少民宿雖然官方網站上沒有載明，但其實都可接受一定人數的包棟需求。不論是對攜帶小孩的家庭、多人團體出遊聚會，還是喜歡擁有私人空間的旅客都最適合不過。

溪頭適合帶小孩去玩嗎？

溪頭值得造訪的景點相當多，而絕大多數都是占地廣大的戶外自然空間，可說是最能讓小朋友們放電的環境。孩子們在遠離電視與3C的同時，還可以參加螢火蟲探險、森林生態導覽解說、手作DIY課程等諸多活動，更有助於親子之間培養感情，帶來難能可貴的出遊經驗。

南投景點｜溪頭森林遊樂區全攻略：交通、門票、周遭景點一次告訴你

