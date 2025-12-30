高雄新景點「野森動物學校」採全預約制　2歲以下、內門居民免費

▲高雄野森動物學校將於明年1月試營運。（圖／高雄市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄內門觀光休閒園區以「野森動物學校」為品牌名稱，將於明年1月17日試營運，高雄市政府今（30日）公布入園方式與更多園區細節。試營運期間將全面採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。

高雄市政府表示，野森動物學校位於內門紫竹寺南端，設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，讓民眾認識在地野生動物。

▲▼高雄野森動物學校可看到20多種動物，還能近距離互動。

園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，更期盼能串聯東高雄周邊景點，大幅帶動內門及周邊地區經濟發展。

▲能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」。

「野森動物學校」除了可以和動物互動外，也提供完整休閒與餐飲服務，包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。

▲▼野森動物學校未來將成為親近自然與小動物的觀光場域。

為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取預約制。試營運期間優惠票價方案為全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區之居民以及2歲以下兒童，免費入園。遊客須事先透過官方網站完成預約購票方可入園。

觀光局提醒，民眾若預約前來內門觀光休閒園區「野森動物學校」，除自駕來園遊玩外，更可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。