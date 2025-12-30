長浜魚屋、牛喜壽喜燒明天進駐台北101　豪華海鮮700元有找

▲隱藏版豪華海鮮丼。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

豊漁餐飲集團旗下人氣品牌 「牛喜壽喜燒水炊鍋」與「長浜魚屋」，將於12月31日跨年當天同步進駐台北101 B1美食街，搶攻信義區跨年人潮。

▲牛喜壽喜燒插旗台北101。（圖／豊漁餐飲集團提供）

全台已有6家分店的個人鍋品牌「牛喜壽喜燒水炊鍋」，主打關西風壽喜燒與博多水炊鍋，以板前22席座位呈現，集團自家進口的黑毛和牛原塊肉現點現切，兼具美味與儀式感。壽喜燒以和牛牛油熱鍋，加入洋蔥泥與日本上白糖拌炒，淋上特製醬汁後輕涮日本A5和牛，搭配大成「上品語」生食級雞蛋或其所製作的松露蛋液泡泡，豐美的霜降油花。

▲牛喜水炊鍋。（圖／豊漁餐飲集團提供）

水炊鍋則源自博多百年鍋物文化，以雞骨、雞皮煸香後，加入花東生米同煮，湯色乳白卻清爽回甘，可搭配充滿口感與紫蘇香氣的「手工雞肉丸」或是101店限定新品「和牛餃」。最後還可加點蛋與蔥花做成雜炊收尾。

▲黑鮪魚丼。（圖／豊漁餐飲集團提供）

同步登場的「長浜魚屋」，16席板前座位，呈現日本福岡傳統屋台樣貌，招牌「黑鮪魚丼」一次集結愛媛縣黑鮪魚大腹、中腹、赤身與鮪魚泥，搭配口感醇滑的凍凝蛋與本格派微溫的赤醋飯，香氣與飽足感兼具。備受熟客推崇的「隱藏版豪華海鮮丼」，更豪氣匯集多達十多種當季旬味海鮮，包含鮑魚、干貝、黑鮪魚等高檔食材，700元有找。

歡慶101店盛大開幕，長浜魚屋推出期間限定「DX月見四喜丼」，集結海膽、黑鮪魚、鮭魚與鮭魚卵四大人氣食材；消費任一主餐，即可用198元加購單點「黑鮪魚盛合」，牛喜壽喜燒水炊鍋則可用198元加購「A5黑毛和牛特盛」100克。

▲星胡同「牛氣烘烘套餐」。（圖／橘焱胡同提供）

另外，橘焱胡同瞄準年底企業尾牙、部門聚餐與親友聚會需求，旗下4大品牌同步推出冬季限定料理與優惠活動。STAR HUTONG 星胡同3款新套餐兼顧不同聚餐需求，包含4680元的「江戶之星壽喜燒」，以及每套 6666元「天守牛盛套餐」與「牛氣烘烘套餐」。即日起至明年1月26日止，單筆消費滿5000元，即贈9折回饋券1張；消費滿8888元並完成指定活動貼文分享，可再獲得市價2500元的「北海道直送海膽1盒(250g)」或「日本和牛菲力牛排(130g)」2擇1。

▲胡同燒肉海膽系列新品有「滿溢海膽鮭魚卵」、「贅澤海膽丼」、「御作炙燒海膽豚。（圖／橘焱胡同提供）

胡同燒肉海膽系列新品有「滿溢海膽鮭魚卵」、「贅澤海膽丼」、「御作炙燒海膽豚」，每日限量供應。即日起至明年1月29日，平日周一至周四單筆消費滿3萬元，即可獲贈10公升桶裝生啤酒（約20杯）。

▲四代目菊川歲末推出期間限定「鰻滿雙人御膳」。（圖／橘焱胡同提供）

▲一幻拉麵新品「真蝦拉麵」。（圖／橘焱胡同提供）

四代目菊川歲末推出期間限定「鰻滿雙人御膳」，集結明太子鰻三吃、魚卵鰻魚丼與白燒鰻魚等多道美味料理。即日起至明年1月31日，單筆消費滿2000元即可參加「好運鰻滿抽大吉籤」，人人有獎。

一幻拉麵新品是「真蝦拉麵」，每碗售價420元。單筆消費滿600元（含）即可參加好運籤抽獎，還有機會免費吃拉麵，活動到明年1月31日。