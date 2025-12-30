住北市5星飯店「加100元贈2張電影票」　沉浸式飛行劇院打8折

▲VOLARE行動飛行劇院今年見客。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

看準娛樂體驗趨勢，台北六福萬怡酒店攜手南港兩大娛樂據點-喜樂時代影城與VOLARE行動飛行劇院，推出「隨心樂悠遊住房專案」，每房加價100元即贈電影票2張，從2026年1月1日至2月28日開賣。

▲「隨心樂悠遊住房專案」於萬豪旅享家官網預訂任一房型，每房每晚加價100元（稅及服務費另計），即可獲得喜樂時代電影票券兩張。（圖／業者提供）



業者表示，旅客凡於萬豪旅享家官網預訂任一房型，每房每晚加價100元（稅及服務費另計），即可獲得喜樂時代影城電影票2張（市值640元）；入住期間亦可憑房卡前往VOLARE行動飛行劇院南港館，享指定影片票價8折優惠，讓住宿行程自然串聯觀影與沉浸式娛樂，延伸城市旅行樂趣。

▲喜樂時代影城位於南港CITYLINK C棟，緊鄰台北六福萬怡酒店，旅客可輕鬆步行前往。（圖／業者提供）



VOLARE行動飛行劇院為2025年全新登場的沉浸式娛樂品牌，主打全台首座LED球型螢幕，結合5D飛行科技與動態座椅系統，透過雙腳懸空的乘坐設計，搭配風效、水霧等感官特效，模擬俯衝、迴轉等飛行動態，帶觀眾以高空視角欣賞世界各地的自然景觀與文化場域。入住旅客可享8折優惠體驗《飛閱臺灣》、《飛閱非洲》、《勇闖侏儸紀》及《地球保衛戰》等主題內容。

▲板橋凱撒大飯店於明年1月1日至2月28日推出「捲來好運」新年住房專案。（圖／業者提供）



另一方面，板橋凱撒大飯店也於明年1月1日至2月28日推出「捲來好運」新年住房專案，入住指定房型每晚4,699元起，包含自助式早餐、實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」，以及馬年限定紅包袋，並規劃「寫給未來自己的心願卡」活動，為新年增添儀式感。

▲▼住板橋凱撒大飯店贈「瑞駿茶韻禮盒」；大廳推出舞獅、彩繪、春聯書寫等民俗體驗。（圖／業者提供）



農曆春節期間，板橋凱撒大飯店將於大廳推出舞獅、彩繪、春聯書寫及傳統畫糖與捏麵人等民俗體驗，可以在住宿中感受濃厚年節氛圍，為歲末年初的城市旅遊增添溫度和記憶點。