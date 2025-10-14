東京米其林二星餐廳為客座休息　主廚11/14快閃「焰牛排館」3天

▲「焰牛排館」邀請來東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座。（圖／漢來美食提供）



記者黃士原／台北報導

漢來美食餐飲集團持續深耕高端餐飲市場，旗下「焰牛排館」11月14日至16日邀請東京米其林二星餐廳「ASAHINA Gastronome」首度來台客座，主廚特別將本店暫停營業，同時帶領店內10位團隊成員一同協助，希望能將餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。

連續5年榮獲東京米其林二星肯定的ASAHINA Gastronome，主廚朝比奈悟師承「二十世紀最偉大的廚師」喬爾・侯布雄，擁有超過30年的廚藝歷程，他的料理根植於法式經典，卻同時融入現代精神與日本職人的細膩，從食材處理、醬汁調配到盤飾設計，無一不是親力親為。

▲ASAHINA朝比奈主廚將帶來餐廳招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」。（圖／漢來美食提供）

為了此次來台客座，朝比奈悟特別將位於東京的餐廳暫停營業，並且帶來店裡的甜點師、侍酒師及團隊成員共10人，完整的將東京米其林二星餐廳的精神與細節原汁原味移師至高雄。餐會只限晚宴，菜單包含6道料理與1道甜點，並搭配6款精選佐餐酒，其中包含招牌甜點「Pommes d’amour愛之蘋果」，每人1萬1800元+10%，每餐期限量50席，已開放預訂。

除焰牛排館餐酒會外，11月14日至12月14日，全台漢來海港6家分店，也將推出由朝比奈主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」，將鴨肝以布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓顧客在享用自助餐時也能感受星級料理的精緻魅力。

▲法式烤雞。（圖／記者黃士原攝）

另外，由米其林三星餐廳態芮主廚何順凱監製的「Chaud Doux」，不同於態芮提供精緻料理，以法國里昂的經典法式小館（Bouchon）為概念，將在地與當季食材融入經典技法，提供可以自由分享的單點經典菜色，像是鄉村肉派、法式烤雞、里昂沙拉等等。餐廳由曾於法國當地米其林餐廳歷練的主廚林庭右主掌。

▲鄉村肉派。（圖／記者黃士原攝）

其中「鄉村肉派」是里昂傳統料理，依傳統比例，將雞肝、鴨肉與豬肉混合，再加入究好豬與豬背脂增添油脂厚度，以干邑白蘭地提升香氣，開心果與紅酒燉煮的無花果則用來增添層次與口感。由於製作繁複，需歷經3日才完成。出餐再搭配纖維細緻的金瓜、白木耳與迷你羅曼生菜，並以芥末籽醬與橄欖檸檬油醋佐味。

