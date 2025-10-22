ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
名古屋車站旁必逛百貨！巨型書牆超震撼　還有博物館免費參觀

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

撰文攝影／紫色微笑、整理／實習記者柯珮萱

名古屋車站附近有一間大型購物中心「永旺夢樂城則武花園 Nagoya Noritake Garden」，緊鄰「則武之森 Noritake」瓷器工廠，是一座好逛好買的商城，距離JR名古屋步行大約十來分就可抵達，蔦屋書店超大書牆非常吸睛。

則武之森綠色蔥鬱的庭園中設有陶瓷器工廠以及展示則武全部產品的博物館，可以免費參觀，也可以買到精緻的紀念品，還有非常獨特的星空體驗設施「滿天」。另外豐田產業技術紀念館，也很近。可以安排一天逛完景點再來購物，買晚餐、伴手禮回去飯店剛剛好。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲則武之森地圖。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

永旺夢樂城 Nagoya Noritake Garden
2022年新開幕的AEON商場，Noritake 是日本著名的瓷器工廠，而「Noritake の森」結合了公園、博物館、美術館和餐廳，留下的紅磚建築也變成名古屋市民的遊憩場所，這二者空間相連在一起，好逛又好玩。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲臨幸紀念，這是昭和天皇到此一遊種下的大樹。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲則武之森的庭園也很悠閒，適合小坐休息一下。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲只可惜我們來的時候倉庫區裏正在整修，無法走得太近。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲庭園真的超美，隨手一拍就是明信片感。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲則武之森在明治時期（1868－1912）瓷器廠的紅磚建築，也很迷人，這裡有分收費跟免費的館舍，可以邊走邊逛。

畫廊

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲剛好遇到畫廊有展覽，免費參觀。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲說來有趣，這一天父子、母女分兩組，男生來看汽車；女生去百貨公司逛街，最後在永旺夢樂城相聚吃晚餐。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲想更深入參觀的話，也有和「豐田產業技術紀念館」一起逛的共通票，很方便。

咖啡館＆紀念品店

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲有咖啡店、輕食店跟紀念品店可以休息一下。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲琳瑯滿目的精美瓷器，件件是精品。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲名古屋有吉卜力公園，聯名了不少餐具，兼具實用與美觀，買回家應該會捨不得用。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲除了觀賞級的精品外，當然也有實用款的，價格也比較親民。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

空間環境

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲永旺夢樂城門口可是昔日工廠的煙囪。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲庭園也是居民休閒的好去處。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲1到3樓的商場共有「150間」各種餐廳、服飾、咖啡店等。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲TSUTAYA BOOKSTORE 則武新町。

蔦屋書店

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲名古屋永旺夢樂城中亮眼的就是蔦屋書店的書架，成為了知名的網美拍照場所。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲蔦屋書店則武新町的書架。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲原來這是透過天花板鏡面的反射，才造成一大片書牆的壯闊感，視覺效果十足，但真正的書只有一層樓而已。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲是這個橫跨一二樓的巨大書架。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲可以坐下來看書的空間。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲書店的文具部非常好逛好買。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲書店的親子空間。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

永旺商場、超市、餐廳

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲新的永旺商場真的太好逛了，有商場、超市、餐廳。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲我們中午就在此用餐。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲我們是夏天來的，正好是白桃和葡萄的季節，好吃又便宜，吃得不亦樂乎。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲永旺超市的熟食便當區和壽司區也很精采。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲可愛的雜貨鋪，好好買。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲百元商店也很好逛。

▲▼名古屋武花園&則武之森，還有蔦屋書店超大書牆、吉卜力龍貓瓷器。（圖／部落客紫色微笑提供）

▲這裡真的可以待個大半天。

永旺夢樂城名古屋則武花園 AEON MALL Nagoya Noritake Garden

地址： 愛知縣名古屋市西區則武新町3－1－17
營業時間：10：00－21：00

永旺夢樂城名古屋則武花園 AEON MALL Nagoya Noritake Garden 名古屋旅遊

