海之京都冬日必看6美景　漫步日本最美村落、東方威尼斯賞雪

▲福知山城白雪美景。（圖／海之京都 DMO 提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

每到冬季，京都府北部「海之京都」地區常被白雪妝點，海岸、漁村與山景交織成截然不同於市區京都的冬日風景。從歷史名城、紅磚倉庫群，到日本三景與傳統船屋聚落，以下整理冬天必訪的「海之京都」6大景點懶人包，感受雪景與海風共存的靜謐魅力。

福知山城

位於京都府北部的福知山城，最初由戰國武將明智光秀於1579年興建。現存天守為修復重建建築，作為郷土資料館開放參觀。冬季登上最上層望樓，可一覽被白雪覆蓋的城下町景色，是福知山市代表性地標。

▲▼伊根町有日本最美村落美稱，近年吸引許多台灣人造訪。

伊根町船屋

伊根町以沿海排列的「船屋」聞名，建築一樓停船、二樓起居，完整保留傳統漁村生活樣貌，更有「日本最美村落」之稱，冬季的伊根灣更顯寧靜，是體驗京都北部慢步調的熱門景點。

▲舞鶴赤磚公園有咖啡廳、欣賞紅磚建築。

舞鶴赤磚公園

由7棟紅磚倉庫組成的舞鶴赤磚公園，被列為日本重要文化財。2、3號倉庫進駐咖啡廳與展覽空間，4、5號倉庫不定期舉辦音樂與藝術活動，成為舞鶴市重要的文化據點，冬天漫步其中別具風情。

▲吉原入江有「東方威尼斯」之稱。

吉原入江

位於舞鶴市的吉原入江，以整齊排列的漁船與運河景觀聞名，近年成為攝影愛好者新寵，更有「東方威尼斯」之稱。冬季薄雪覆蓋漁村，更添靜謐氛圍，是散步拍照的隱藏版景點。

▲天橋立冠雪後如夢似幻。

天橋立

天橋立為日本三景之一，全長約3.6公里的沙洲上遍植松樹，冬季白雪點綴松林與海岸，呈現與其他季節截然不同的清幽景色，是冬天造訪海之京都不可錯過的經典地標。

▲立岩能欣賞岩石與海浪交織的壯闊景色。

立岩

矗立於丹後海岸的立岩，高約20公尺，由約1500萬年前岩漿冷卻形成，是當地代表性的地質景觀。冬季海岸人潮較少，可近距離欣賞岩石與海浪交織的壯闊景色。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）