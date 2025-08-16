米其林評審最愛的8道新北必比登美食　光興腿庫充滿膠質不油膩

▲光興腿庫。（圖／Darren 蘋果樹提供）

記者黃士原／台北報導

米其林指南必比登推介日前公布，新北市今年首度納入評選範圍，共有15家進榜，像是永和人氣店家「阿爸の芋圓」、中和排隊名店「蔡家牛肉麵」，以及板橋必吃黑金滷飯「大碗公當歸羊肉」，而官方也公開8道最令評審員醉心的新北必比登美食。

▲阿爸の芋圓─芋泥相遇蔗片冰。（圖／取自米其林網站）

阿爸の芋圓─芋泥相遇蔗片冰

米其林評審員評語：這份甜點完美結合了豐富的風味與多層次口感，圓弧形的芋泥，圓潤光滑、自然甘甜，搭配濃郁芳香的芋泥漿，更添滋味。大丁塊狀的芋圓，軟中帶 Q，咀嚼時層次分明。店家雖以芋頭聞名，不過，這碗甜品中的蜜紅豆與甘蔗刨冰才是畫龍點睛之處：蜜紅豆鬆軟不爛，甜度恰到好處，既保有口感，又能嚐到紅豆的豆香甘；蔗片冰細緻入口即化，散發淡淡甘蔗香與自然甜味，沒有一般糖漿的厚重甜膩，整杯甜品清爽宜人，尤其適合消暑。

阿爸の芋圓

地址：新北市永和區保平路18巷1號

電話：02-2924-7461

▲「大碗公當歸公羊肉」店裡充滿膠質的「黑金滷肉飯」，是板橋在地人推薦必吃。（圖／小虎食夢網）

大碗公當歸羊肉─滷肉飯+滷蛋

米其林評審員評語：米飯粒粒分明帶有彈性，澆淋在上方的肉燥是選用肥肉熬煮而成，深色醬色與豬油的油脂呈現明亮光澤，滋味甜而不膩，且醬香濃郁，釋放膠質，帶出黏唇感受，完整與米飯交織；再搭配滷製入味的滷蛋，蛋香與醬油滋味結合，十分美味。

大碗公當歸羊肉

地址：新北市板橋區四維路112巷2號

電話：0976-476-567

▲光興腿庫。（圖／Darren 蘋果樹提供）

光興腿庫─豬腳與腿庫

米其林評審員評語：豬腳烹調十分到位，豬皮帶著彈性與口感，質地光亮，充滿膠質，卻絲毫不油膩，更帶著淡淡的醬油香氣；腿庫薄切，帶著深琥珀色澤，瘦肉部份多汁可口。相較於豬腳，腿庫的鹹香風味更為濃郁。一旁的香菜增添明亮的草本香氣，自製的小魚辣椒裡的紅辣椒帶著明亮且鮮明的辣度，滋味甚佳。

光興腿庫

地址：新北市三重區光興街223號

電話：02-2973-7085

▲三姐妹農家樂─芹菜芋泥。（圖／取自米其林網站）

三姐妹農家樂─芹菜芋泥

米其林評審員評語：這道菜是餐廳獨創，芋頭與芹菜的搭配組合，非常少見。芋頭條的綿密香甜，讓人不禁揣測芋頭怎能烹調成如此軟糯可口。詢問廚房得知，這芋條嚴選中心部位的芋頭，壓成泥狀、塑形成條後與芹菜絲拌炒，做工細緻，清脆爽口與軟糯香甜的兩種相異口感，交融出既獨特且和諧的風味。

三姐妹農家樂

地址：新北市萬里區大坪23號

電話：0955-379-527

▲宋朝─古早味滷肉飯。（圖／取自米其林網站／©梁德倫/SÒNG JHAO）

宋朝─古早味滷肉飯

米其林評審員評語：這碗滷肉飯風味醇厚，以偏肥的豬五花滷汁，澆淋在熱騰騰的白飯上，醬汁鹹中帶甜，醬汁量雖不多，卻恰好讓每一口都能品嘗到米香與柔嫩。整碗飯帶著醬香與香料香氣，看似肥膩，但卻是入口即化。

宋朝

地址：新北市永和區復興街72號1樓

電話：02-8921-3697

▲超人鱸魚─鱸魚湯。（圖／取自超人鱸魚臉書）

超人鱸魚─鱸魚湯（中段）

米其林評審員評語：這碗料多實在的鱸魚湯選用帶有厚度的中段鱸魚，現點現做熱騰上桌，保有完整的魚皮，光亮色澤，肉質細嫩，可見其新鮮度；湯頭清澈但鮮味明顯，不同於常見的加入薑絲去腥，店家添加幾株九層塔與些許的枸杞增添甜味與草本清香，與海鮮的鮮甜味相得益彰，輕盈卻也味美。

超人鱸魚

地址：新北市新店區北新路一段349號

電話：02-2912-4790

▲蔡家牛肉麵─清燉牛肉麵。（圖／取自蔡家牛肉麵臉書）

蔡家牛肉麵─清燉牛肉麵

米其林評審員評語：金黃色澤湯頭的牛肉麵，澄澈中流露出些許油脂的光澤，散發著誘人的香氣。湯頭融合了牛骨的濃郁香氣，慢火釋放牛肉本身的鮮美，口感甘醇，鹹度恰到好處。厚片牛胸肉經過長時間的燉煮，保有牛肉彈性和微妙的脆度；搭配上彈性的拉麵麵條，完美吸附上湯汁滋味，加上大量的蒜花點綴，增添辛香，留下令人難以忘懷的自然鮮甜及豐富層次。

蔡家牛肉麵

地址：新北市中和區秀朗路三段153巷16弄12號

▲永和佳香豆漿─胡椒蔥餅。（圖／取自米其林網站）

永和佳香豆漿─胡椒蔥餅

米其林評審員評語：如厚燒餅般的外觀，形體卻再更小巧一些。金黃的外皮脆中帶有微甜，點綴些許的芝麻帶出堅果香氣。咬下一口，麵糰富有彈性，散發出自然麵粉香，中間鋪上蔥花，再撒上一點胡椒的鹹香提味，卻不會過分調味，比例恰到好處讓每一口麵糰都帶著風味，展現出純樸的美好。

永和佳香豆漿

地址：新北市永和區民治街57號

電話：02-2941-5515