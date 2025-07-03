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SUKIYA高雄4家分店集中三民區　網友吶喊：其他地方也很需要

▲「すき家（SUKIYA）」高雄三民建工店6月底開幕 。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家台灣臉書）

▲「すき家（SUKIYA）」高雄三民建工店6月底開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

繼三民九如店、澄清店之後，日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」高雄三民建工店6月底開幕，接下來還有站前店即將跟大家見面。由於4家全部集中在三民區，讓當地網友吶喊「其他地方也很需要」，也有人詢問「什麼時候台南會有？」

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，去年7月終於進軍高雄市，這也是南部唯一設有分店的縣市，在開出三民九如店、澄清店後，第3家店「高雄三民建工店」已在6月27日開幕，就在高雄科技大學建工校區大門附近。

▲すき家（SUKIYA）牛丼飯。（圖／記者黃士原攝）

除了三民九如店、澄清店、三民建工店，すき家（SUKIYA）目前還在籌備站前店，地點在建國三路上、麥當勞的隔壁，離火車站僅200公尺。由於這4家分店都在三民區，讓許多在地網友吶喊「其他地方也很需要」、「跪求開鳳山店」、「楠梓店什麼時候開？」、「敲碗南高雄」，也有人詢問「什麼時候台南會有？」

▲客美多咖啡慶祝來台7周年，舉辦感謝祭活動。（圖／客美多咖啡提供）

另外，來自日本名古屋的客美多咖啡慶祝來台7周年，特別舉辦感謝祭活動，7月31日前到全台門市享用「冰與火系列」指定商品，並於結帳時出示會員條碼，即可獲得1次抽獎機會，獎項包含客美多經典咖啡杯盤組、限量拼圖、盒玩及多款提袋等精美好禮，最大獎則為「日本佐賀三天兩夜雙人自由行」共兩組。

除了周年活動，客美多也推出新品「醬燒牛堡」，以鬆軟厚實的特製大麵包，內層夾入香氣四溢、裹上甘甜微辣特製醬汁的牛五花肉，而且還有專為肉食控量身打造的「雙倍肉量」。

關鍵字： 美食雲 SUKIYA すき家

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