盛岡車站「冷麵一級戰區」懶人包！晶瑩剔透麵體淋上沁涼牛骨高湯

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撰文攝影／阿MON世界趴趴走、整理／實習記者陳品勻

「大同苑」是日本盛岡車站知名美食，該店就位在車站一樓，交通便利，菜單就是盛岡三大美食之一的盛岡冷麵，半透明且晶瑩的有嚼勁麵條和清爽沁涼的牛骨高湯，不論冬天或夏天都很值得一吃，尤其是在酷熱夏天來上一碗沁涼清爽的盛岡冷麵，真的超消暑！餐廳營業時間到晚上9點，晚一點來用餐也沒問題，來日本東北旅遊，在盛岡車站不能錯過的美食就是這家。

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盛岡三大麵

說到盛岡美食，最有名的應該就是三大麵，分別是蕎麥麵、炸醬麵、冷麵，其中又以冷麵最受遊客喜愛，冷麵其實有點類似韓國冷麵，以小麥粉混合馬鈴薯澱粉製成，麵條外觀有點半透明，口感偏硬帶點彈性和嚼勁，多年前來盛岡的時候就曾吃過，獨特的口感和沁涼的湯汁，都讓我很喜歡。

盛岡車站前就是冷麵一級戰區

有ぴょんぴょん舎、盛樓閣、大同苑、壽壽苑等名店，之前吃過ぴょんぴょん舎和盛樓閣，所以這次就來吃看看大同苑吧，大同苑在盛岡市有兩間，本店離盛岡車站有一段距離，而分店就在盛岡車站內的一樓，那當然就吃分店就好。

環境

店家位於盛岡車站FESAN Odense館的一樓，搭新幹線或者JR到盛岡車站後，從2樓往一樓走就會進入FESAN Odense館，而在FESAN Odense館南口附近就有許多餐廳聚集，類似美食街，冷麵就在這，招牌LOGO不是很顯眼，我還是走過頭才又走回來找。

大同苑內用位置有吧台區和一般座位區，可以自己選位置用餐，可能因為營業時間到晚上9點，所以生意不錯，發現很多日本上班族和學生都來迅速吃碗冷麵後就離開，翻桌率很高。隔壁還有以炸醬麵聞名的白龍和以十割蕎麥麵為主打丸松喔。

▲店內使用的牛肉是前澤牛，前澤牛是岩手縣的黑毛和牛之一，是當地赫赫有名的和牛，感覺很厲害，等等點來吃看看好了。

盛岡冷麵

盛岡冷麵傳統搭配大概就是冷麵條、水煮蛋、牛肉、小黃瓜、水果，其中的水果會依照不同季節做更換，之前吃過用梨子和西瓜，這次不知道會是什麼水果。

菜單

入座後桌上會有平板和紙本菜單，點餐直接用平板點餐，紙本菜單是參考用。大同苑車站分店賣的品項比較少，以冷麵和牛肉飯為主，大同苑本店菜單則還有燒肉品項。如果要吃燒肉的話，到本店會比較好，可以直接透過KKday線上預約大同苑本店用餐。

提供中文菜單

如果要點餐的話，需要使用平板電腦，可以依照語言切換成中文，菜單上有清楚的價格和圖片可以參考，有些菜色的中文翻譯怪怪的，建議直接看圖片點餐。

還有改良版口味

冷麵有兩種，分別是盛岡冷麵和担冷麵，價格都一樣，後者好像是後來改良版的口味，看起來很辣，配料也不同，我怕辣，所以我沒勇氣點。

組合套餐超滿足

如果怕點冷麵吃不飽的話，也有組合套餐可以點，可以搭配不同口味的小丼飯，我是覺得一碗冷麵的份量對一個女生來說應該是剛好，男生真的有可能會吃不飽，需要再點其他的吃。

推薦品項

盛岡冷麵 日幣1300元（約新台幣265元）

大同苑招牌是盛岡冷麵，所以就直接點一碗來吃看看，現點現做，大概10分鐘後會送上桌，中間一團半透明的麵條就是冷麵。碗內湯汁則是用牛骨熬成的牛骨高湯，喝起來有些許鹹度，但跟拉麵湯頭那種重口味鹹味不同，而是很清爽不膩口，配料還有些許小黃瓜、白芝麻、半顆水煮蛋、牛肉片、水果片等。

泡菜醬汁增添不同風味

冷麵附的泡菜醬汁內還有些許高麗菜，可以直接整碗加到冷麵湯中提升風味，雖然顏色超鮮紅，但吃起來不會辣，連我怕辣的人都完全可以吃，這紅色根本是唬人的，而且加了後我覺得有更好吃。

夏天、冬天都適合吃

冷麵麵條有彈牙和嚼勁，麵條和湯汁都很冰涼，配上脆口微酸小黃瓜吃更是開胃加分！碗內的牛肉片很軟嫩，讓我吃完都想單點牛肉片，冷麵在夏天吃的話會很消暑退火，冬天吃的話因為商場有開暖氣，所以也是可以的，推薦必點冷麵。

仙台牛燒肉重 日幣1540元（約新台幣315元）

菜單上飯食之一，應該算是燒肉飯定食，用的是仙台牛不是前澤牛，好奇心驅使下就來吃看看，這定食有附海帶湯和一疊韓式泡菜。將黑色袋子打開後就可以看到一大碗的燒肉飯，燒肉片將白飯蓋到幾乎看不到，另外還有加上些許蔥花、白芝麻點綴及增添口感，散發出的肉香是還蠻誘人的。

鋪上滿滿燒肉超下飯

燒肉是將一大片牛肉切成好幾小片，然後再淋上燒肉醬汁，所以數量上大概是10到12小片，但我覺得油花分布得不是很均勻。有些吃起來軟嫩美味，有些吃起來就有點過柴，燒肉醬汁很下飯，所以會讓人吃飯吃不停，但燒肉表現得就有點可惜，最後我沒有吃完，除非你不愛吃冷麵，那再點燒肉重吧。

▲紅通通的泡菜，吃起來也沒甚麼辣度，搭配燒肉一起吃還不錯，可以解油膩。

▲比較少看到定食搭配的是海帶湯，感覺超韓式風格的，海帶、蔥花、芝麻放很多，誠意滿滿，這湯我覺得算好喝，可惜不能免費續。

周邊美食住宿

白龍炸醬麵

位在同一層的美食街內還有另外一間以炸醬麵聞名的白龍，跟台灣的炸醬麵作法也很不一樣，如果不想吃冷麵的話，也可以考慮吃白龍炸醬麵喔。

丸松蕎麥麵

如果不想吃冷麵，也不想吃炸醬麵，那蕎麥麵也是不錯的選擇。丸松的蕎麥麵是用十割蕎麥，也就是全蕎麥粉製作，沒有添加小麥粉，口感會頗軟的，跟之前吃的蕎麥麵會有明顯差異，在台灣也很難吃到十割蕎麥，也可以嚐鮮看看。

盛岡站前里士滿飯店

如果你有要在JR盛岡車站住宿的話，盛岡車站正前方的盛岡站前里士滿飯店（Richmond Hotel Moriokaekimae）就很推薦，從盛岡車站東口出來後就會看到飯店，飯店客房設備很新穎且空間很寬敞，而且飯店旁就有一間LAWSON便利商店，生活機能很好，價格算是還蠻平價的，提早訂都不貴喔！

▲如果訂比較高級的房型，浴室還有大浴缸和乾溼分離設計，晚上回到房間後可以舒服的泡澡放鬆。

柳家拉麵、壽壽苑

在盛岡車站的B1也有一個美食街，這邊有另外兩間小有名氣的美食，一間就是柳家拉麵，這間主打的就是泡菜納豆拉麵，但對納豆我沒勇氣嘗試，所以這間就直接忽略了，如果你敢吃納豆，那這間就可以來試試。而在柳家拉麵的旁邊，還有一間也是以盛岡冷麵聞名的壽壽苑，如果大同苑客滿的話，就可以改換吃這間喔。

大同苑 盛岡フェザン店

地址：日本〒020-0034 Iwate, Morioka, Moriokaekimaedori, 1−44 1F 盛岡駅ビルフェザン おでんせ館

營業時間：11：00－21：30

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