50年老店零招牌超低調！老桃園人愛吃大腸豬血湯　口感大塊軟嫩

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

桃園早餐來推薦吃這家「北港大腸豬血湯」，在地經營了50年，營業時間從早上6點開賣，店面很低調沒有招牌，不少計程車司機以及老桃園人都吃過，小編也是吃了很多年，來到這裡就是一盤炒麵米粉搭配大腸豬血湯，主打古早味小吃，從小吃到大的客人也有，完全不用招牌也不用太多宣傳，光是在地人就做不完了。

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在哪裡

地址就在桃園民族路上，對面就是桃園國小後門，從桃園火車站走路過來也不算遠，旁邊就是良泉小吃以及虎子拉麵，開車來附近也有收費停車場。

▲早期是在桃園文昌公園旁擺攤賣大腸豬血湯，後來生意越來越好，才在桃園國小後門對面有了店面。

用餐環境

小編吃這家很多年，還有旁邊的良泉小吃，都算是桃園老字號小吃店，店內用餐座位有內用桌子，在攤位前面也可以坐，通常我都是選擇坐在攤位，正餐時間人會比較多，桌面上都會沾醬調味料可以依自己喜好來添加。

菜單

▲菜單價錢請依現場店家為主。

▲之前早餐時段來買過，來外帶的人也不少，現在由第二代接手繼續，老闆娘負責撈麵米粉，另外一位則是負責熱湯其他品項。

▲這裡的品項不多，推薦必點就是大腸豬血湯、炒米粉、炒麵、油飯等等。

大腸豬血湯

我覺得他們家最厲害的就是大腸豬血湯，而且比起桃園大鼎豬血湯，小編更喜歡他們家的豬血湯，至於價錢部分就看自己覺得值不值得，確實用湯匙撈起來滿滿都是料，我覺得算很有誠意。他們家的豬血切得都很大塊，咬下去可以感受到軟嫩可口，基本上光是口感就可以給過，湯頭清甜有加入酸菜以及韭菜，有些人會只點豬血湯來喝。

▲大腸處理得非常乾淨，吃起來會帶點軟Q，不會咬不太斷非常棒，而且份量也算多，完全就是合格的大腸豬血湯我個人很喜歡。

炒麵米粉

▲想吃炒麵以及炒米粉的朋友，可以跟我一樣直接點混合，兩種一起吃口感比較豐富，我通常都會先加辣，店家會在上面先淋上滷汁調味。

▲加上辣椒我會把米粉跟炒麵拌勻，吃起來就會有兩種不同口感，能吃到炒米粉Q度以及香噴噴的炒麵，喜歡吃辣千萬別錯過他們家的辣椒。

油飯

▲油飯就是要搭配他們家提供的金雞辣椒醬，多了辣椒醬加持口味上會更好吃，油飯有些人會喜歡良泉小吃的，反正就看個人喜歡的口味如何。

▲喜歡金雞辣椒醬或五印醋店內也有賣，50年老字號小吃店許多人從小吃到大，一盤炒麵炒米粉加上大腸豬血湯，久久想到就會想吃，在地小吃不藏私分享給大家。

北港大腸豬血湯

地址：330桃園市桃園區民族路105號

電話：03－3393613

營業時間：06：00～14：00（周二公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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