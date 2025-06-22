北港朝天宮進香必喝牛肉湯！只賣60元還能免費續湯超佛心

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者蘇相云

北港美食推薦這家「輝煌牛肉湯」，這家近千則網路評價4.3顆星的北港朝天宮附近美食，現燙牛肉湯還可以免費續湯，加上價格實在，是不少在地人都會吃的人氣早午餐，來到北港朝天宮拜拜，建議可以喝碗牛肉湯，附近還有阿等土豆油飯也不錯吃。

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在哪裡

地址就在雲林北港博愛路136之4號，從北港朝天宮走路過來大約也只要5分鐘，遠遠就看到「輝煌牛肉湯」攤位上有許多人低頭在喝牛肉湯。

營業時間

從早上8點半賣到下午5點，星期一公休，如果不巧遇到公休也沒關係，這一帶還有很多美食小吃，樹小編的口袋名單就有阿郎牛肉麵、阿等土豆油飯、北港四川魷魚羹、土庫當歸鴨肉麵線等等。

▲有北港的親戚看到樹小編吃「輝煌牛肉湯」，就說這家他常常來吃，周末假日都要避開人潮，因為常有來北港朝天宮進香的客人，都會擠爆座位。

菜單

▲阿伯下手可沒在客氣，光是這個肉量就很有誠意，牛肉湯頭的部分，最後還加了一些米酒以及薑絲。

輝煌牛肉湯必點

價位真的很便宜，來到這裡就是建議點白飯、牛肉湯、魯牛肉，白飯上面會淋上滷牛肉的醬汁，加點牛肉湯下去，就變成茶泡飯的概念。

牛肉湯 60元

看看這牛肉量給得很有誠意，牛肉湯頭喝起來清甜，這裡的牛肉雖然沒有台南牛肉嫩口，但其實光是量很多這一點我就很滿意，建議牛肉湯上桌後，牛肉不要等太久才吃。

▲天氣冷先乾一碗牛肉湯再說，反正喝完還可以免費續湯，喜歡口味重點的朋友，牛肉也能沾點醬汁，搭配薑絲一起入口。

魯牛肉

這盤魯牛肉樹小編很喜歡，滷到牛肉入味不死鹹，搭配白飯以及牛肉湯剛剛好，牛肉肉質軟Q很涮嘴，難怪看到有在地人點盤魯牛肉加白飯就這樣吃。

心得

輝煌牛肉湯真的CP值很高，喜歡牛肉湯的人，下次來北港朝天宮進香，可以留點時間在北港朝天宮周邊的老街晃晃，有不少小吃就藏在周邊。

輝煌牛肉

地址：雲林縣北港鎮博愛路136之4號

電話：05－7821980

營業時間：08：30～17：00（周一公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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