ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

三重麵店三巨頭！半套麵+古早味油蔥酥湯　簡單經典一賣70年

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren 蘋果樹(阿樹いっき) 喜歡美食旅遊日本酒廟宇文化 經歷: 1.SSI 國際清酒唎酒師、JSA 日本酒評鑑師 2.2018 年桃園夜市美食評審、2019 年桃園上好攤評審 從無名小站開始..

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

三重三大麵店是阿田麵、三兄弟麵攤、福州金魚麵店，其中這家「阿田麵」招牌就寫著半套麵、全套麵、三合一，剛開始看到還不知道怎麼點，其實就是肉、蛋、餛飩組合的搭配，簡單的麵店一賣就超過70年！

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲搭捷運出台北橋站走路過來不到10分鐘就能抵達，沒有招牌，就是攤位上寫著半套麵、全套麵、三合一。

菜單
三種麵條有寬麵、油麵、米粉，另外則是肉、蛋、餛飩的組合，還有賣餛飩湯和燙豆芽。菜單很簡單，菜單價錢請依店家現場為主。

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲有開放內用，用餐環境就是老麵店那樣，不少在地人來吃。

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

餐點

三合一
我點了三合一，通通都能吃到，很多鄉民都說阿田麵的湯頭很不錯，所以我第一口就是先喝湯，有著油蔥酥香氣的古早味湯頭，喝起來甜而不膩口。麵條有三種可以選擇，我選擇了寬麵，就是陽春麵，偏軟了一點，麵量不少。

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲肉不是肉片，而是一整片很厚實的豬肉，咬起來很有嚼感。

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲餛飩就表現沒有特別突出。

▲▼阿田麵。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲滷蛋則是滷鴨蛋。

心得
三重三大麵店之一的阿田麵，古早味湯頭確實有一定的魅力存在，難怪可以賣那麼多年。我到阿田麵的時間已經快打烊，幸好還有吃到，店家服務態度很好。

阿田麵

地址：新北市三重區光興街34號
電話：02－29755559
營業時間：07：30－14：00（周日、一公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►林森北路無招牌麵攤超隱密　越晚人越多「必點麻醬麵」
►挖寶台北懷舊糕點創立超過70年！老師傅手工桂花條糕且吃且珍惜
►高雄「一顆1元地瓜球」太佛心！堅持不漲價背後藏感人故事

關鍵字： 阿田麵 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

推薦閱讀

移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理

移動式豪華景觀餐廳！九州「或る列車」享受甜點＋星級料理

日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包

日治時代煎餅技藝延續！台南百年古早味每人每日限購兩包

全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

全日本超過200種「駅弁」任挑！玩東京車站必逛鐵路便當專賣店

南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃　蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

南機場「涼麵早餐」晚來沒得吃　蒜香濃稠醬汁＋Q勁麵條超開胃

30隻史努比軍團快閃澎湖

30隻史努比軍團快閃澎湖

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運宣布7月續推「港點吃到飽」

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

米其林新入選5家小吃店整理包

3家手搖飲買1送1優惠包

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

「3米高史迪奇雕像」轉降福隆沙灘

麻辣鍋吃到飽南霸天芒果季登場

三重麵店三巨頭！半套麵一賣就是70年

千元入住曼谷四星級飯店！

嘉義最新「台版迪士尼城堡」亮點先看

熱門行程

最新新聞更多

30隻史努比軍團快閃澎湖

升級版「孫東寶牛排Plus」全有6家

沙巴度假天堂「美人魚島」全開箱

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

泰國攀牙療癒「山林竹筏」漂流之旅！

貳樓高雄夢時代店6/26開幕

陰陽海旁療癒咖啡廳！

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366