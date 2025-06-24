三重麵店三巨頭！半套麵+古早味油蔥酥湯　簡單經典一賣70年

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳莉玟

三重三大麵店是阿田麵、三兄弟麵攤、福州金魚麵店，其中這家「阿田麵」招牌就寫著半套麵、全套麵、三合一，剛開始看到還不知道怎麼點，其實就是肉、蛋、餛飩組合的搭配，簡單的麵店一賣就超過70年！

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交通

▲搭捷運出台北橋站走路過來不到10分鐘就能抵達，沒有招牌，就是攤位上寫著半套麵、全套麵、三合一。

菜單

三種麵條有寬麵、油麵、米粉，另外則是肉、蛋、餛飩的組合，還有賣餛飩湯和燙豆芽。菜單很簡單，菜單價錢請依店家現場為主。

用餐環境

▲有開放內用，用餐環境就是老麵店那樣，不少在地人來吃。

餐點

三合一

我點了三合一，通通都能吃到，很多鄉民都說阿田麵的湯頭很不錯，所以我第一口就是先喝湯，有著油蔥酥香氣的古早味湯頭，喝起來甜而不膩口。麵條有三種可以選擇，我選擇了寬麵，就是陽春麵，偏軟了一點，麵量不少。

▲肉不是肉片，而是一整片很厚實的豬肉，咬起來很有嚼感。

▲餛飩就表現沒有特別突出。

▲滷蛋則是滷鴨蛋。

心得

三重三大麵店之一的阿田麵，古早味湯頭確實有一定的魅力存在，難怪可以賣那麼多年。我到阿田麵的時間已經快打烊，幸好還有吃到，店家服務態度很好。

阿田麵

地址：新北市三重區光興街34號

電話：02－29755559

營業時間：07：30－14：00（周日、一公休）

Darren蘋果樹（阿樹いっき）我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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