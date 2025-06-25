國際品牌插旗蘆洲！成旅晶贊更名「Two Tails」　試營運3千元有找

▲新北市蘆洲的成旅晶贊營運逾10年，如今國際品牌插旗並重新改裝後，更名「Two Tails Hotel Luzhou」。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／台北報導

全球首間Two Tails Hotels插旗新北市蘆洲！「Two Tails Hotel Luzhou」登台，是營運逾10年的「成旅晶贊飯店」轉型而成，試營運期間，平日入住雙人房，不含早餐只要2,800元，預計優惠到9月底。

▲Two Tails Hotel Luzhou為集團品牌布局亞洲的第一個據點。（圖／業者提供）



全新國際品牌Two Tails Hotel Luzhou成為集團品牌再造布局的第一個亞洲據點。轉型升級後，導入品牌五大理念：年輕 (Young)、氛圍感 (Vibe)、活力 (Energy)、樂趣 (Fun)、快樂（Happiness），業者表示，Two Tails一詞源自英國諺語，「當狗狗快樂時，尾巴會搖個不停，就像有兩條尾巴一樣。」

▲大廳公共空間搭配迎賓冰淇淋、AI LED 視覺展演藝術牆、Two Tails選品店。（圖／業者提供）



Two Tails Hotel Luzhou座落於台北捷運新蘆線徐匯中學站上方6樓，出口即為商業共構的徐匯廣場，其中，6到15樓為飯店空間，整體重新改裝後，一共規劃140間主題插畫客房，顛覆原本中規中矩的調性。

▲▼大床房；雙床房，坪數約在8坪。（圖／業者提供）



業者表示，各樓層分別以太空、未來世界、海底世界、海灘、動物等不同主題打造，讓旅客從海底世界遨遊到未來星際，啟發無限想像空間。房型則規劃為7種，包含雙人房、四人房和套房，坪數落在8至16坪。業者透露，因面向不同，房內分別可眺望台北101、陽明山或是觀音山。

▲FruitiniBar預計下半年開幕。（圖／業者提供）



大廳公共空間搭配迎賓冰淇淋、AI LED 視覺展演藝術牆、Two Tails選品店，以及百萬訂製創意捷運車廂打卡站，營造活潑且具設計感的互動氛圍。

此外，飯店擁有109坪戶外景觀露台、創意百老匯與嘉年華風格之會議宴會廳，從音樂、藝術到派對，全方位展現前所未見的社交場域。

▲Broadway廳。（圖／業者提供）



餐飲方面，「Fruitini Bar」亞熱帶調酒沙龍主打創意水果馬丁尼特調及DIY調酒；而創新閩台菜料理「攤味Tanwei」成為開幕最令人期待的味覺亮點，攤味命名源自當地廟埕文化，延伸對「家」的想像，酒吧和餐廳預計下半年正式開幕。

未來，Two Tails將以新北市蘆洲為起點，拓展東南亞多個城市並回歸品牌發源地美國洛杉磯，預計於2028年夏季奧運會前推出品牌旗艦店，持續以五大核心價值串聯全球據點，為世界旅人帶來「像擁有兩條尾巴般快樂」的旅宿體驗。

▲▼台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 已於4月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 已於4月開幕，酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，一共規劃86間雅緻客房與套房，房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種，坪數從14.5坪起跳，最大套房達81.6坪，最昂貴的總統套房「嘉佩樂套房」要價30萬元，開幕後掀起一波討論話題。