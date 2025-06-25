ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

國際品牌插旗蘆洲！成旅晶贊更名「Two Tails」　試營運3千元有找

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲新北市蘆洲的成旅晶贊營運逾10年，如今國際品牌插旗並重新改裝後，更名「Two Tails Hotel Luzhou」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

全球首間Two Tails Hotels插旗新北市蘆洲！「Two Tails Hotel Luzhou」登台，是營運逾10年的「成旅晶贊飯店」轉型而成，試營運期間，平日入住雙人房，不含早餐只要2,800元，預計優惠到9月底。

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲Two Tails Hotel Luzhou為集團品牌布局亞洲的第一個據點。（圖／業者提供）

全新國際品牌Two Tails Hotel Luzhou成為集團品牌再造布局的第一個亞洲據點。轉型升級後，導入品牌五大理念：年輕 (Young)、氛圍感 (Vibe)、活力 (Energy)、樂趣 (Fun)、快樂（Happiness），業者表示，Two Tails一詞源自英國諺語，「當狗狗快樂時，尾巴會搖個不停，就像有兩條尾巴一樣。」

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲大廳公共空間搭配迎賓冰淇淋、AI LED 視覺展演藝術牆、Two Tails選品店。（圖／業者提供）

Two Tails Hotel Luzhou座落於台北捷運新蘆線徐匯中學站上方6樓，出口即為商業共構的徐匯廣場，其中，6到15樓為飯店空間，整體重新改裝後，一共規劃140間主題插畫客房，顛覆原本中規中矩的調性。

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲▼大床房；雙床房，坪數約在8坪。（圖／業者提供）

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

業者表示，各樓層分別以太空、未來世界、海底世界、海灘、動物等不同主題打造，讓旅客從海底世界遨遊到未來星際，啟發無限想像空間。房型則規劃為7種，包含雙人房、四人房和套房，坪數落在8至16坪。業者透露，因面向不同，房內分別可眺望台北101、陽明山或是觀音山。

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲FruitiniBar預計下半年開幕。（圖／業者提供）

大廳公共空間搭配迎賓冰淇淋、AI LED 視覺展演藝術牆、Two Tails選品店，以及百萬訂製創意捷運車廂打卡站，營造活潑且具設計感的互動氛圍。

此外，飯店擁有109坪戶外景觀露台、創意百老匯與嘉年華風格之會議宴會廳，從音樂、藝術到派對，全方位展現前所未見的社交場域。

▲成旅晶贊更名「TwoTails」,TwoTails Hotel Luzhou。（圖／業者提供）

▲Broadway廳。（圖／業者提供）

餐飲方面，「Fruitini Bar」亞熱帶調酒沙龍主打創意水果馬丁尼特調及DIY調酒；而創新閩台菜料理「攤味Tanwei」成為開幕最令人期待的味覺亮點，攤味命名源自當地廟埕文化，延伸對「家」的想像，酒吧和餐廳預計下半年正式開幕。

未來，Two Tails將以新北市蘆洲為起點，拓展東南亞多個城市並回歸品牌發源地美國洛杉磯，預計於2028年夏季奧運會前推出品牌旗艦店，持續以五大核心價值串聯全球據點，為世界旅人帶來「像擁有兩條尾巴般快樂」的旅宿體驗。

▲台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 記者會。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 已於4月開幕。（圖／記者彭懷玉攝）

▲台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 開箱。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，台北嘉佩樂酒店 (Capella Taipei) 已於4月開幕，酒店由國際設計師 André Fu 打造，以「城市綠洲」為核心概念，一共規劃86間雅緻客房與套房，房型包括卓越客房、豪華客房、尊榮客房、璀璨客房，以及豪華套房、璀璨套房和嘉佩樂套房等7種，坪數從14.5坪起跳，最大套房達81.6坪，最昂貴的總統套房「嘉佩樂套房」要價30萬元，開幕後掀起一波討論話題。

關鍵字： 新北市旅遊 新北市旅宿 Two Tails Hotels Two Tails Hotel Luzhou

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【煮宵夜不揪狗的嗎？】爸煮宵夜被柴柴抓包！

推薦閱讀

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大苑子火龍果季明天開跑

大苑子火龍果季明天開跑

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

漢堡王最新2大優惠限時開跑

漢堡王最新2大優惠限時開跑

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！

彰化隱藏版紅豆餅一顆只賣5元！

「I'm donut？」台北首店地點曝光

「I'm donut？」台北首店地點曝光

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

升級版「孫東寶牛排Plus」全台有6家

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

添好運宣布7月續推「港點吃到飽」

開箱全球首座哈利波特魔法世界：魔法部樂園

基隆「旭丘指揮所」6/24免費開放

法國老闆手工可麗露一顆只賣60元！

三重麵店三巨頭！半套麵一賣就是70年

「3米高史迪奇雕像」轉降福隆沙灘

「I'm donut？」台北首店地點曝光

正濱漁港新玩法！520元包出海、午茶

熱門行程

最新新聞更多

蘆洲「Two Tails」試營運　住1晚2800

大苑子火龍果季明天開跑

網傳台北天母開店　永康店長駁斥

板橋古早味手切滷肉飯！每口都是帶皮肥肉

日本小小兵樂園最新擴建區7月開幕

漢堡王最新2大優惠限時開跑

KKday將裁員15％「3方案助員工轉職」

最低2399元起　雙北3家暑假住房優惠

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366