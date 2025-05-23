南投9大特色觀光工廠懶人包！DIY紅茶披薩、打卡台版霍格華茲

首圖／ReadyGo、半山夢工廠官網

文／ReadyGo

南投不只有壯麗的山水，還藏著許多有趣又好玩的觀光工廠，這次要帶大家走訪9個超有特色的景點！你是不是也喜歡DIY手作體驗？這些觀光工廠不僅可以參觀製作過程，還能親手動手玩，像是自己動手做一顆獨一無二的糖果、體驗茶葉手工製作，甚至還有和動物互動的樂趣！

不管是親子出遊、情侶約會，還是朋友一起探索，都能在這些地方找到滿滿的樂趣。如果你熱愛拍照打卡，這幾個景點更是不能錯過，有的像童話世界一樣夢幻，有的則帶著濃濃的復古工業風，每一處都是拍出美照的好地方，你準備好了嗎？一起來看看這9個必訪的南投觀光工廠，看看哪個最吸引你！

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南投景點：特色觀光工廠TOP9！

菓風製菓工場：探訪夢幻繽紛糖果世界

以製糖為主題的觀光工廠免門票入場，最受歡迎的是糖果DIY體驗，需事先預約。館內有巨無霸棒棒糖、繽紛馬卡龍等打卡景點，還能觀賞製糖過程，並享受免費試吃服務。工廠內部設計色彩繽紛，充滿童趣，是孩子們的天堂，除了糖果DIY，這裡還有巧克力、餅乾等各式甜點可以選購，無論是親子遊或是甜食控，都能在這裡找到滿滿的快樂。

圖／IG＠97xdaily

圖／IG＠fifi60275_

地址：南投縣南投市南崗三路107號

營業時間：採預約制入場，平日08：00－17：30（客服營業時間）

電話： 04－92257266

半山夢工廠：全球最大10層樓生命樹

擁有全球最大的10層樓生命樹，不僅是拍照打卡的好去處，還有攀岩牆、攀樹體驗、垂降等刺激活動。此外，還提供DIY課程，讓旅客能夠動手創作，增添旅遊的趣味性。這裡以環保與藝術為核心理念，整座園區結合了自然與現代科技，打造出獨特的生態建築。除了刺激的體驗活動，遊客還能在環保市集購買手作商品，或是在園區內的咖啡廳享受悠閒時光，感受自然與藝術的完美融合。

圖／半山夢工廠官網

地址：南投縣南投市工業南六路6號

營業時間：10：00－18：00（周二公休）

電話：04－92009666

票價：全票200元，贈送100元購物金（消費滿200元即可折抵）、半票100元（7～12歲、65歲以上），免門票（未滿6歲、南投縣民、原住民等詳情見官網）

豐年農場：台灣少見的食用菌農場

台灣少見的食用菌農場，免門票並提供免費的菇類導覽和採菇體驗。這裡擁有55年歷史，不僅能參加披薩DIY，還能品嚐到各式菇類火鍋，是適合親子同遊的農場。

農場內設有溫室種植區，種植了多種不同的食用菌，如香菇、杏鮑菇、靈芝等。遊客可以透過導覽了解菌類的生長環境與營養價值，還能親手採摘新鮮香菇帶回家。此外，農場餐廳提供各式菇類料理，讓遊客能夠品嚐最道地的菌菇美食。

圖／IG@huan861005

地址：南投縣埔里鎮東潤路58號

營業時間：09：00－17：30（周三公休）

電話：04－92926959

水里蛇窯陶藝文化園區：南投小京都

這裡是台灣現存最古老的柴燒窯，被譽為南投的小京都，園區內有博物館、藝廊、古窯咖啡館等設施，還提供拉坏、製陶等體驗課程，讓遊客可以親手感受陶藝的魅力。這座百年窯場至今仍維持傳統柴燒技藝，燒製出的陶器具有獨特的質感與紋理。

遊客可以參觀燒窯過程，了解傳統陶藝的魅力，還能在藝廊欣賞到來自各地藝術家的精美陶藝作品，甚至購買獨一無二的手工陶器作為紀念。除了可以體驗製陶，現在還能穿上「漢服」，精緻漢服、髮飾、配件，親切到位的服務，讓你一秒穿越回到古代！

圖／ReadyGo

地址：南投縣水里鄉水信路一段512巷21號

電話：04－92770967

營業時間：08：00－17：00（周三公休）

票價：全票150元、半票120元（110公分以上兒童、學生、軍警、70歲以上），免門票（110公分以下兒童、水里鄉居民、殘障人士本人，須憑證）

集元果觀光工廠／農場：香蕉主題觀光工廠

這是全台唯一免門票的香蕉主題觀光工廠，以集集最具代表的農特產品「香蕉」為主題，園區內種植了多達110種不同品種的香蕉，包括食用和觀賞用途。來這裡不僅能欣賞到各式各樣的香蕉，室內文展區有親子DIY教室，可以製作山蕉巧克酥、山蕉披薩製作等活動，讓你從視覺到味覺都充滿香蕉的樂趣。

此外，園區內還設有香蕉文化展區，詳細介紹香蕉的生長過程、品種特色及其在台灣的發展歷史。遊客還能夠品嚐到各種創意香蕉料理，如香蕉冰淇淋、香蕉蛋糕等，讓人對香蕉有全新的認識。

圖／IG@tt_twins228

圖／IG@tt_twins228

地址：南投縣集集鎮富山里大坪巷38號

營業時間：09：00－17：30（周三公休）

電話：04－92764562

票價：免費入園參觀，DIY活動需付費

HOHOCHA喝喝茶：日月潭最美紅茶廠

這座日月潭最美的紅茶廠以紅茶文化為核心，門票僅80元，還能免費享用奉茶奉蛋體驗。園區內有多種互動活動，如紅茶披薩DIY、揉茶體驗及黃金品茗等，讓遊客能夠深入了解紅茶文化並親身體驗製茶過程。像是奉茶奉蛋體驗，也是園區內最受歡迎的活動，每日限量供應，而且每人每日只能體驗一次。

紅茶披薩DIY，使用獨特的紅茶口味餅皮披薩，自己動手做享受烘焙樂趣！揉茶體驗，透過製茶師傅寓教於樂的方式，體驗茶農在製茶過程中的辛勞，感受來自製茶的傳承與用心。黃金品茗，由專業品茗師帶領您化身為一日品茶師，親自品茗體驗高級比賽茶。

圖／ReadyGo

圖／HOHOCHA喝喝茶官網

地址：南投縣魚池鄉魚池街443－36號

營業時間：平日 09：00－17：20／假日 09：00－17：50

電話：04－92895899

票價：80元（含20元抵用券）、免門票（3歲以下孩童、75歲以上長者、設籍魚池鄉、埔里鎮、水里鄉之居民、身心障礙者及監護人或必要之陪伴者一人等）

臺灣工藝文化園區：免費體驗室內博物館

這座佔地6公頃的免費室內博物館包含五大場館，展示台灣傳統與現代工藝文化。除了豐富的展覽，還有復古童玩區及DIY體驗活動，是個適合親子一同探索的文化場域。

這裡的DIY活動豐富多樣，如木雕、竹編、布藝等，讓遊客能夠親手製作屬於自己的工藝品。園區內還設有特色工藝市集，販售由台灣工藝師親手打造的藝術品與紀念品。除了豐富的展覽，還有復古童玩區及DIY體驗活動，是個適合親子一同探索的文化場域。

圖／IG@yiting520、@waiting_ting_ting

圖／臺灣工藝文化園區官網

地址：南投縣草屯鎮中正路573號

營業時間：09：00－17：00 （周一公休）

電話：04－92334141

青竹文化園區&隱竹別院：台版小嵐山

有著「台版小嵐山」之稱的青竹文化園區，以竹文化為主題，提供腳踏車DIY、竹炭能量瓶、彩繪竹筆筒等手作體驗。此外，遊客還能品嚐到特色竹子料理，感受濃厚的竹文化氛圍。這裡四周環繞翠綠竹林，環境清幽，讓人彷彿置身世外桃源。園區內還設有竹藝展覽館，展示竹編工藝與竹材應用，讓遊客能更深入了解竹文化的獨特魅力。

圖／IG@antsjiaojiao

地址：南投縣竹山鎮富州巷31號

營業時間：09：00～17：00，平日採預約制入園（20人以上、住宿除外）

電話： 04－92623928

票價：全票100元，優惠票80元 （年滿65歲以上長者、4～12歲兒童、設籍南投縣竹山鎮鎮民、身心障礙者及陪伴者一名）、3歲以下幼兒免費

Cona’s 妮娜巧克力夢想城堡：台版霍格華茲

這座城堡式的巧克力觀光工廠被譽為台版霍格華茲，提供巧克力DIY體驗，還有歐洲皇室服裝可供免費換裝拍照。場館內的巧克力光影互動區與導覽活動，讓遊客能夠深入認識巧克力的製作過程。

城堡內部設計充滿歐式奢華感，每個角落都適合拍照。這裡還有巧克力專賣店，販售各種口味的手工巧克力，甚至有結合台灣在地食材的特色巧克力，如茶葉巧克力、鳳梨巧克力等，讓遊客帶回獨特的南投甜蜜回憶。

圖／IG@yu_zhen11.13

地址：南投縣埔里鎮桃米里桃米路32號

營業時間：10：00－17：30

電話：04－92919528

票價：全票200元，半票150元（可抵園區消費）、6歲以下免費

影｜南投美食｜埔里在地美食體驗，道地早餐、特色咖啡廳、還有超浮誇的水上庭園餐廳！

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