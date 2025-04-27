無名麵線糊一碗30元！彰化北斗人從小吃到大　佛心美食湯頭甘甜

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撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

位於北斗農會旁有一間很低調卻又美味的北斗無名麵線糊，低調到連招牌都沒有，但是平常生意就很好，假日更是吸引很多離鄉遊子來回味。記得國一時就讀北斗國中，有時候中午不想吃便當，就會外訂這家北斗農會旁的北斗無名麵線糊，雖然簡單但是真的好吃！

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地址

北斗農會隔壁的北斗無名麵線糊，外觀就是一間小小的屋子，外面是沒有招牌的喔！除了裡面的兩桌用餐座位區之外，旁邊的庭院也有3－4張的座位區，不過假日來的時候大多要排隊，還好店家動作很快，並不需要等太久，如果內用的話，直接進去找位子坐再點餐就可以！

價格

麵線糊 30元

▲北斗無名麵線糊一碗麵線糊是30元，記得之前吃的時候才25元，不過經過多年漲了5元覺得還滿佛心的。

評價

味道甘甜順口

麵線糊真的很簡單，只有麵線和肉羹，另外還加了油蔥酥、蒜泥和香菜，跟一般蚵仔麵線或大腸麵線不太一樣，他們家的麵線糊是用赤肉羹，很Q彈好吃，麵線吃起來軟而不爛，湯頭有甘甜的味道，很簡單卻很順口好吃。那天聽說，因為有認識的朋友在這裡工作多年，有提到湯頭是用鴨子下去燉出來的，所以特別的鮮美甘甜。

▲喜歡辣的人，記得加點桌上的辣椒醬。

中午休息別跑空

這家的麵線吃起來清清爽爽，湯頭很甘甜，剛吃的時候不怎樣，可是吃完每次都回味再三。還有一點很特別的是他們家是從早上8：30開始營業到中午12點。中午休息一個半小時之後再從13：30營業到17：00。等於他們中午用餐時間反而是休息的喔！是不是超酷！

北斗麵線糊

地址：彰化縣北斗鎮光復路183號

營業時間：08：30－12：00、13：30－17：00（周日公休）

飛天璇

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