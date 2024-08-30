台中南屯新開幕24小時涼麵！醬香濃稠麵體有嚼勁、辣渣油不能不加

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撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者張宜樺

北福德涼麵是最近在台中大墩路上新開幕的涼麵店，雖然說是新開幕但其實相當低調，大大黃底紅字招牌蠻顯眼的，之所以會注意到這家是因為台北也有家有名的涼麵叫「福德涼麵」，先前介紹過的姜蘇涼麵似乎跟福德涼麵就是父子各自營業的品牌，但這家新開的北福德涼麵其實風格又跟姜蘇涼麵有點相似，不禁讓我覺得跟台北福德涼麵是不是也有關係，同樣也是24小時營業，品項還幾乎相同，但口味跟姜蘇涼麵相比卻又略有差別。

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店面位置

北福德涼麵目前在台中大墩路僅此一家，大大黃底紅字招牌相當顯眼，對面就是台中米其林必比登推薦的可口牛肉麵，周邊有點不好停車，幸好這家北福德涼麵也是營業24小時，所以我都半夜來比較不用擔心停車問題。

簡單乾淨的店面沒什麼特別裝潢

就像個簡樸小麵檔，前面一台煮湯攤車，後邊吧台準備涼麵食材，座位數說不上多，基本上多以外帶為主，來吃過三四次店內人不多但外送員卻一直是來來去去沒有停過，越是半夜生意還越好。缺點大概就是沒有冷氣，夏天這種氣溫想點碗湯喝容易汗流浹背。

大雙醬涼麵65元

我本身相當喜愛姜蘇涼麵，來北福德涼麵前我預期應該也是差不多口味，好奇選了雙醬口味來試試，原本我以為是芝麻醬跟另外不知道什麼醬，原來是炸醬＋榨菜兩種口味的綜合版，基底是芝麻醬跟其他一兩樣打底。另外我習慣跟店家說醬要多點，然後就會得到這個特濃醬版本的涼麵。

姜蘇涼麵的醬好像比較難巴上麵條，但吃起來口感比較不乾，可就覺得要醬多味道才會比較有。但北福德涼麵的芝麻醬相當稠濃，攪拌時會吸附在麵條上讓口味相當有濃郁芝麻醬香，就真的像是麻醬麵或武漢熱乾麵那麼濃厚醬香，另一個特色是細麵但偏硬口感，吃起來很有嚼勁。

▲推薦店家辣渣油要加個兩三匙增添辣香更好吃。

大涼麵55元

一般原味涼麵就是只有醬料跟黃瓜絲，大的份量就蠻夠吃的，這邊要說個題外話，最近去吃姜蘇涼麵有感覺麵量比以前少，不知道是不是我的錯覺。

蛋花湯25元／三合一湯45元

來吃台北涼麵當然必點湯，這邊的湯是用高溫熱湯直接沖熟生蛋，加點胡椒粉就蠻好喝的。我自己是蠻喜歡蛋花湯的，想要更濃厚的蛋花可以多點加一顆蛋。「三合一」就是味噌湯＋貢丸＋蛋花湯，我還是比較愛簡單蛋花湯就好。





用餐心得

豆漿蛋餅、涼麵、爌肉飯或小火鍋，都是我半夜很常吃的宵夜選擇，但這兩年物價連番上漲後，涼麵反而變成相對經濟實惠的餐點，所以自然哪邊有好吃涼麵就會想去試試。

這家北福德涼麵基本上從菜單、品項都跟姜蘇涼麵差不多，但是涼麵醬料的比例上就有各自不同呈現，我自己是更愛北福德多些，現在也比較常來北福德報到，口味這種事還是見仁見智，有興趣還是蠻推薦可以來試試！

菜單價格

基本上品項跟大業路的姜蘇涼麵差不多，多了一道「雙醬涼麵」，其他像是炸醬、榨菜口味都一樣，也都有分小、大、特大份三種，另外湯品好像就是傳承自台北涼麵有蛋花湯、味噌湯跟三合一湯這樣，價位不貴。外送點外帶自取會更便宜一點。

北福德涼麵

地址：台中市南屯區大墩路900號

電話：0911－801－057

營業時間：24小時營業

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