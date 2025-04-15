大阪萬博必看科技亮點！近距賞空中飛行車　自動洗澡機15分鐘就好

▲2025大阪萬博已經開跑。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

2025大阪萬博已經開跑，今年以「生命」為主題，透過科技、醫學、設計、藝術等多元化方式展現未來世界生命議題。除了各國展館外，此次在會場內展示的科技也不能錯過，如未來可作為計程車的空中飛行車，以及懶人都想要的自動洗澡機等，都成為討論話題。

▲SkyDrive設計的空中飛行車。（圖／記者蔡玟君攝）

1.空中飛行車

此次在大阪萬博會場一大展示亮點就是「空中飛行車」，由ANA Holdings、日航（JAL）、丸紅、SkyDrive等四組企業出展，原本計畫在展期期間載客，但由於未取得許可而作罷。

以SkyDrive為例，其研發的空中飛行車可於水、陸降落，增加使用場合，且目標希望2030年後實現自動駕駛，並能降落在市區的建築大樓、商場頂樓等，實現載客飛行。而預計在暑假期間，空中飛行車將進行夢洲與周邊地區來往飛行的試驗展示。

▲自動洗澡機。（圖／翻攝自X@株式会社サイエンス【公式】）

2.自動洗澡機

此次由「Science Co.」推出的自動洗澡機在開展後掀起討論，早在1970年大阪萬博，三洋電機就展示過一台超聲波浴號稱能用超音波將人類的身體洗乾淨，但後來沒有量產。

而此次在大阪市政府營運的「大阪醫療保健館」內，Science Co.取用1970年時的超聲波浴號為靈感，設計出現代版的自動洗澡機，宛如太空膠囊座艙形式，坐進去後，設備就會注入溫水，並以微小氣泡清潔皮膚，15分鐘內就能洗完並烘乾，在展覽期間有1000人可以體驗。

▲▼保聖那館內展出未來科技睡眠床。（圖／記者蔡玟君攝）

3.未來睡眠科技床

今年以原子小金剛和怪醫黑傑克為主題的「保聖那館」，此次以「感謝生命」為主題，探索生命與醫療，並展示出一系列未來醫療科技運用在生活中的想像樣貌，例如「未來睡眠科技床」，外型也如白色太空膠囊，只要躺進去，30秒內可以偵測心跳、參考體重等數值，提供最完善的睡眠模式，展覽期間必須預約才能體驗。

▲保聖那館迷你iPS心臟。（圖／老田鬧著玩粉絲團臉書專頁授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

4.迷你iPS心臟

保聖那館另一個展出亮點，就是由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製作出迷你心臟，採iPS細胞和已實用化的iPS心肌細胞層片技術，透過活細胞製作出立體心臟，民眾可以近距離感受生命的跳動。

▲▼Honda最新個人移動工具「新型UNI-ONE」。（圖／記者蔡玟君攝）

5.新型 Honda UNI-ONE

未來世界的交通移動不僅更多元，也更能個人化。本田技研工業株式會社就研發出最新個人移動工具「 Honda UNI-ONE」，此次也在大阪萬博會場內的Future Life Village開放體驗。

整座流線型小車設計成一個車子座位造型，並配置一台小型液晶螢幕，坐上後綁上安全帶、手指滑過液晶螢幕，座椅即會升起，此時靠著身體前、後、左、右移動，車子會感應人體方向而朝著那一面前進，捨去操控桿用身體控制方向，完全解放雙手，且最快時速為6公里、可通行坡度為10度，續航里程也增加到10公里，讓個人於一般移動時更加便利。

而現在前往大阪旅遊，最推薦的交通選擇就是搭乘「樂桃航空」，有別於大部分航空公司，樂桃航空使用關西國際機場第二航廈，少了龐大人潮，從落地到通關最快15分鐘就能搞定，加上早去午回的航班時間帶，讓旅客擁有更多玩樂時間。

▲樂桃航空機上餐點現在也可以透過官網事先預訂。（圖／記者蔡玟君攝）

為了提升旅客的使用便利性，樂桃航空從4月起將訂票官網改版，透過新版網站更輕鬆簡單地預訂機票或選擇附加服務，更開放機上餐點事先選擇、預訂，不用擔心搭機時才發現想吃的餐點已經賣完。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）