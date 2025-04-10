台味攻占大阪萬博！直擊「TECH WORLD台灣館」4亮點　還能喝珍奶

▲台灣在2025大阪萬博的場館「TECH WORLD」，建築外觀以群山為設計靈感。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／日本報導

2025「大阪・關西世博會」（以下簡稱大阪萬博）將於周日（13日）登場，並於9日舉辦全球媒體日。此次台灣以「玉山數位科技株式會社」企業名義參展，在現場打造「TECH WORLD」場館，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你館內4大亮點，此外還有廠商進駐販售珍奶、四季春，周邊商品甚至販售有茄芷袋，展現濃濃台灣味。

▲2025大阪萬博將從4月13日起登場。（圖／記者蔡玟君攝）

2025大阪萬博將從4月13日至10月13日在人工島夢洲舉行，今年共有180個國家、地區、民間企業參展。台灣本次以「玉山數位科技株式會社」的企業館身分參加，在會場打造「TECH WORLD」場館。

▲TECH WORLD館長邱揮立。（圖／記者蔡玟君攝）

館長邱揮立表示，場館花費3年多時間設計，建築設計概念來自台灣高聳入雲的群山，並透過「生命」、「自然」、「未來」3大劇場與數位科技、立體影像技術，並與故宮博物院、工研院等單位合作，期望展現台灣引以為傲的豐富生態多樣性、藝術、晶片工業等。

▲進場時每人會配戴一支智慧型手錶裝置。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼「生命劇場」展現台灣豐富物種。（圖／記者蔡玟君攝）

進入館內，每人均會配戴一支智慧型手錶裝置，聆聽解說後，即可在專人導覽下進入第一展區「生命劇場」。生命劇場中心以「台灣杉」為主視覺，它也是全世界唯一以台灣為屬名的特有種植物。邱揮立指出，台灣杉被魯凱族稱為「撞到月亮的樹」，是極為珍貴的植物，也是他個人最喜歡的館內區域。

▲也可以滑動平板上的蝴蝶讓其飛向台灣杉。（圖／記者蔡玟君攝）

劇場以環景投影方式加上360度環繞的560個小型Pad，透過影片讓觀者了解台灣豐富生態多樣性；觀賞後，旅客可透過觸碰上滑小型Pad上的黑鳳蝶或黃蝶圖案，讓蝴蝶於台灣杉上翩翩飛舞，是第一個互動科技體驗。

▲自然劇場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼現場展出蘭花。（圖／記者蔡玟君攝）

「自然劇場」則設計為360度環景螢幕劇場，以台灣最高峰玉山為起點，走進樹林、穿過茶園，讓觀者欣賞福爾摩沙豐富地貌；走廊間的「蘭花小徑」，則展現台灣引以為傲的蘭花產業，更以奈米噴染技術在蘭花上噴上「TECH WORLD」、字樣。

▲▼未來劇場。（圖／記者蔡玟君攝）

「未來劇場」則展現台灣晶片科技產業，讓人從認識每天會接觸多少晶片開始，到晶片科技對生活發展的影響，宣傳晶片將帶來的美好生活藍圖，未來更計畫在現場展出12吋、6吋晶圓、手機晶片等，讓民眾更能認識晶片。

▲▼旅客可透過手錶感應，找出你最適合的台灣旅遊地。（圖／記者蔡玟君攝）

走完一圈，旅客可將最開始佩戴的智慧型手錶裝置進行感應，透過沿途紀錄心電反應，分析出你對哪個劇場最有感，以及最適合的台灣旅遊城市與景點，藉此宣傳台灣觀光。

▲▼神農生活在現場販售餐飲、生活選物，讓旅人將滿滿台灣味帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

而自台灣起家的生活選物品牌「神農生活」也進駐「TECH WORLD」，打造萬博期間限定店，販售滷肉飯、珍珠奶茶、四季春、剉冰、洪瑞珍三明治等美食，一旁則販售台灣代表的茄芷袋、各種特色零食與雜貨，讓來自世界各地的旅人逛展後，也能將滿滿台灣味帶回家收藏，更隱含希冀藉由多重感官體驗，提升來台觀光意願。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）